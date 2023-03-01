https://ria.ru/20230301/roshal-1855031762.html
Доктора Рошаля перевели из реанимации в палату
Доктора Рошаля перевели из реанимации в палату - РИА Новости, 01.03.2023
Доктора Рошаля перевели из реанимации в палату
Президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктора Леонида Рошаля перевели из реанимации в обычную палату, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T10:01
2023-03-01T10:01
2023-03-01T10:09
общество
россия
леонид рошаль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/28247/11/282471136_0:594:2592:2052_1920x0_80_0_0_1446489238546fe0c404d332f9e7010a.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктора Леонида Рошаля перевели из реанимации в обычную палату, сообщили РИА Новости в пресс-службе Нацмедпалаты.Ранее сообщалось, что Рошаль был планово госпитализирован для замены сустава, операция прошла успешно, пока он остается в больнице. В среду Рошаль сообщил РИА Новости, что чувствует себя нормально, надеется на выздоровление."Да, перевод в палату подтверждаем", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230225/khirurg-1854336286.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/28247/11/282471136_0:351:2592:2295_1920x0_80_0_0_cdd9d1e03cf12781e4e2992ee66629c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, леонид рошаль
Общество, Россия, Леонид Рошаль
Доктора Рошаля перевели из реанимации в палату
Доктора Рошаля, госпитализированного для замены сустава, перевели из реанимации в палату