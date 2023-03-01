Рейтинг@Mail.ru
Доктора Рошаля перевели из реанимации в палату - РИА Новости, 01.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:01 01.03.2023 (обновлено: 10:09 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/roshal-1855031762.html
Доктора Рошаля перевели из реанимации в палату
Доктора Рошаля перевели из реанимации в палату - РИА Новости, 01.03.2023
Доктора Рошаля перевели из реанимации в палату
Президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктора Леонида Рошаля перевели из реанимации в обычную палату, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T10:01
2023-03-01T10:09
общество
россия
леонид рошаль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/28247/11/282471136_0:594:2592:2052_1920x0_80_0_0_1446489238546fe0c404d332f9e7010a.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктора Леонида Рошаля перевели из реанимации в обычную палату, сообщили РИА Новости в пресс-службе Нацмедпалаты.Ранее сообщалось, что Рошаль был планово госпитализирован для замены сустава, операция прошла успешно, пока он остается в больнице. В среду Рошаль сообщил РИА Новости, что чувствует себя нормально, надеется на выздоровление."Да, перевод в палату подтверждаем", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230225/khirurg-1854336286.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/28247/11/282471136_0:351:2592:2295_1920x0_80_0_0_cdd9d1e03cf12781e4e2992ee66629c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, леонид рошаль
Общество, Россия, Леонид Рошаль
Доктора Рошаля перевели из реанимации в палату

Доктора Рошаля, госпитализированного для замены сустава, перевели из реанимации в палату

© РИА НовостиЛеонид Рошаль
Леонид Рошаль - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости
Леонид Рошаль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктора Леонида Рошаля перевели из реанимации в обычную палату, сообщили РИА Новости в пресс-службе Нацмедпалаты.
Ранее сообщалось, что Рошаль был планово госпитализирован для замены сустава, операция прошла успешно, пока он остается в больнице. В среду Рошаль сообщил РИА Новости, что чувствует себя нормально, надеется на выздоровление.
"Да, перевод в палату подтверждаем", - говорится в сообщении.
Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
В санкционный список Евросоюза включили российского хирурга Рошаля
25 февраля, 22:02
 
ОбществоРоссияЛеонид Рошаль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала