https://ria.ru/20230301/roshal-1855031762.html

Доктора Рошаля перевели из реанимации в палату

Доктора Рошаля перевели из реанимации в палату - РИА Новости, 01.03.2023

Доктора Рошаля перевели из реанимации в палату

Президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктора Леонида Рошаля перевели из реанимации в обычную палату, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T10:01

2023-03-01T10:01

2023-03-01T10:09

общество

россия

леонид рошаль

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктора Леонида Рошаля перевели из реанимации в обычную палату, сообщили РИА Новости в пресс-службе Нацмедпалаты.Ранее сообщалось, что Рошаль был планово госпитализирован для замены сустава, операция прошла успешно, пока он остается в больнице. В среду Рошаль сообщил РИА Новости, что чувствует себя нормально, надеется на выздоровление."Да, перевод в палату подтверждаем", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230225/khirurg-1854336286.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, леонид рошаль