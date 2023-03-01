https://ria.ru/20230301/roshal-1855026233.html

Доктор Рошаль рассказал о самочувствии

Доктор Рошаль рассказал о самочувствии - РИА Новости, 01.03.2023

Доктор Рошаль рассказал о самочувствии

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор Леонид Рошаль сообщил РИА Новости, что чувствует себя нормально и надеется вскоре поправиться. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T09:29

2023-03-01T09:29

2023-03-01T12:25

леонид рошаль

общество

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор Леонид Рошаль сообщил РИА Новости, что чувствует себя нормально и надеется вскоре поправиться."Чувствую себя нормально, лечат нормально, надеюсь на выздоровление", — сказал он.Рошаль успешно перенес операцию по замене сустава. В пресс-службе Нацмедпалаты агентству сегодня сообщили, что его перевели из реанимационного отделения в обычную палату.

https://ria.ru/20230225/khirurg-1854336286.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

леонид рошаль, общество