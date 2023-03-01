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Доктор Рошаль рассказал о самочувствии - РИА Новости, 01.03.2023
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09:29 01.03.2023 (обновлено: 12:25 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/roshal-1855026233.html
Доктор Рошаль рассказал о самочувствии
Доктор Рошаль рассказал о самочувствии - РИА Новости, 01.03.2023
Доктор Рошаль рассказал о самочувствии
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор Леонид Рошаль сообщил РИА Новости, что чувствует себя нормально и надеется вскоре поправиться. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T09:29
2023-03-01T12:25
леонид рошаль
общество
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор Леонид Рошаль сообщил РИА Новости, что чувствует себя нормально и надеется вскоре поправиться."Чувствую себя нормально, лечат нормально, надеюсь на выздоровление", — сказал он.Рошаль успешно перенес операцию по замене сустава. В пресс-службе Нацмедпалаты агентству сегодня сообщили, что его перевели из реанимационного отделения в обычную палату.
https://ria.ru/20230225/khirurg-1854336286.html
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леонид рошаль, общество
Леонид Рошаль, Общество
Доктор Рошаль рассказал о самочувствии

Доктор Леонид Рошаль сообщил, что чувствует себя нормально и надеется на выздоровление

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкДиректор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль
Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор Леонид Рошаль сообщил РИА Новости, что чувствует себя нормально и надеется вскоре поправиться.
"Чувствую себя нормально, лечат нормально, надеюсь на выздоровление", — сказал он.
Рошаль успешно перенес операцию по замене сустава. В пресс-службе Нацмедпалаты агентству сегодня сообщили, что его перевели из реанимационного отделения в обычную палату.
Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
В санкционный список Евросоюза включили российского хирурга Рошаля
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Леонид РошальОбщество
 
 
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