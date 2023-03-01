https://ria.ru/20230301/roshal-1855026233.html
Доктор Рошаль рассказал о самочувствии
Доктор Рошаль рассказал о самочувствии - РИА Новости, 01.03.2023
Доктор Рошаль рассказал о самочувствии
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор Леонид Рошаль сообщил РИА Новости, что чувствует себя нормально и надеется вскоре поправиться. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T09:29
2023-03-01T09:29
2023-03-01T12:25
леонид рошаль
общество
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор Леонид Рошаль сообщил РИА Новости, что чувствует себя нормально и надеется вскоре поправиться."Чувствую себя нормально, лечат нормально, надеюсь на выздоровление", — сказал он.Рошаль успешно перенес операцию по замене сустава. В пресс-службе Нацмедпалаты агентству сегодня сообщили, что его перевели из реанимационного отделения в обычную палату.
https://ria.ru/20230225/khirurg-1854336286.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
леонид рошаль, общество
Доктор Рошаль рассказал о самочувствии
Доктор Леонид Рошаль сообщил, что чувствует себя нормально и надеется на выздоровление
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор Леонид Рошаль сообщил РИА Новости, что чувствует себя нормально и надеется вскоре поправиться.
"Чувствую себя нормально, лечат нормально, надеюсь на выздоровление", — сказал он.
Рошаль успешно перенес операцию по замене сустава. В пресс-службе Нацмедпалаты агентству сегодня сообщили, что его перевели из реанимационного отделения в обычную палату.
В санкционный список Евросоюза включили российского хирурга Рошаля