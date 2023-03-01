https://ria.ru/20230301/religiya-1855200020.html
В США признали проблемы с религиозными свободами на Украине
В США признали проблемы с религиозными свободами на Украине - РИА Новости, 01.03.2023
В США признали проблемы с религиозными свободами на Украине
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила о наличии проблем со свободой вероисповедания на Украине. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T18:49
2023-03-01T18:49
2023-03-01T20:19
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ООН, 1 мар — РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила о наличии проблем со свободой вероисповедания на Украине.На слушаниях в комитете по ассигнованиям палаты представителей ей задали вопрос, какова роль американского постпредства в продвижении религиозных свобод. Она отметила, что этим вопросом занимаются как представительство США при ООН, так и Совет по правам человека.В прошлом году Киев организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, власти в разных регионах Украины запретили деятельность религиозной организации, а в парламент внесли законопроект о ее фактическом запрете в стране. Против некоторых представителей духовенства ввели санкции.Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".Структуру под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) сформировали в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической УПЦ Московского патриархата. Это произошло на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники.В январе 2019-го Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии", но большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают эту структуру канонической.
https://ria.ru/20230224/khram-1854210163.html
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в мире, сша, украина, африка, линда томас-гринфилд, оон
Религия, В мире, США, Украина, Африка, Линда Томас-Гринфилд, ООН
В США признали проблемы с религиозными свободами на Украине
Постпред США при ООН Томас-Гринфилд признала проблемы с религиозными свободами на Украине
ООН, 1 мар — РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила о наличии проблем со свободой вероисповедания на Украине.
На слушаниях в комитете по ассигнованиям палаты представителей ей задали вопрос, какова роль американского постпредства в продвижении религиозных свобод.
«
"Свобода религии — это право человека. И мы сосредоточены на этом, <...> будь то слежение за тем, что происходит, например, на Украине, где есть проблемы, или мы следим за Африкой, где (также) могут быть проблемы с религиозной свободой", — сказала постпред.
Она отметила, что этим вопросом занимаются как представительство США при ООН, так и Совет по правам человека.
УПЦ заявила о попытке захвате храма в Киевской области раскольниками из ПЦУ
В прошлом году Киев
организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией
, власти в разных регионах Украины
запретили деятельность религиозной организации, а в парламент внесли законопроект о ее фактическом запрете в стране. Против некоторых представителей духовенства ввели санкции.
Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Структуру под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ)
сформировали в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко
в противовес канонической УПЦ Московского патриархата
. Это произошло на объединительном соборе в Киеве
, в котором приняли участие преимущественно раскольники.
В январе 2019-го Константинопольский патриархат
предоставил ПЦУ "томос об автокефалии", но большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают эту структуру канонической.
Священнику канонической УПЦ дали срок за сотрудничество с Россией