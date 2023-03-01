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Сальдо: Киев скрывает от жителей правду о ситуации в освобожденных регионах - РИА Новости, 01.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:04 01.03.2023 (обновлено: 12:42 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/regiony-1855069443.html
Сальдо: Киев скрывает от жителей правду о ситуации в освобожденных регионах
Сальдо: Киев скрывает от жителей правду о ситуации в освобожденных регионах - РИА Новости, 01.03.2023
Сальдо: Киев скрывает от жителей правду о ситуации в освобожденных регионах
Киевские власти скрывают от населения, в том числе Херсона, правду о ситуации в освобожденных Россией регионах, заявил врио губернатора Херсонской области... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T12:04
2023-03-01T12:42
специальная военная операция на украине
херсонская область
херсон
владимир сальдо
в мире
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Киевские власти скрывают от населения, в том числе Херсона, правду о ситуации в освобожденных Россией регионах, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире "Соловьев Live". "На той стороне люди начинают понимать, что киевский режим врет и скрывает правду об истинном положении дел на возвращенных территориях и в "большой" России", — сказал он.В Херсоне, рассказал он, идет "насильственная мобилизация" мужчин, которой в основном занимаются не уроженцы региона, а "чужие для города люди, приехавшие из других мест Украины". "В последнее время они действуют не так активно, видимо, опасаясь гнева населения", — отметил Сальдо. Херсонская область стала российским регионом по итогам референдума, на котором 87,05 процента проголосовавших поддержали присоединение к России. Киев не признает легитимность этого голосования и продолжает обстреливать территорию.Сейчас под контролем России находится 75 процентов региона, украинские войска занимают правобережную часть области, включая ее центр — город Херсон.
https://ria.ru/20230301/kherson-1855062740.html
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Херсон, Владимир Сальдо, В мире, Украина, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Сальдо: Киев скрывает от жителей правду о ситуации в освобожденных регионах

Сальдо: Киев скрывает от украинцев правду о ситуации в освобожденных Россией регионах

© AFP 2023 / GENYA SAVILOVЖенщина на центральной площади Херсона
Женщина на центральной площади Херсона - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© AFP 2023 / GENYA SAVILOV
Женщина на центральной площади Херсона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Киевские власти скрывают от населения, в том числе Херсона, правду о ситуации в освобожденных Россией регионах, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире "Соловьев Live".
"На той стороне люди начинают понимать, что киевский режим врет и скрывает правду об истинном положении дел на возвращенных территориях и в "большой" России", — сказал он.
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Сальдо заявил, что в Херсоне все больше людей ждут возвращения России
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В Херсоне, рассказал он, идет "насильственная мобилизация" мужчин, которой в основном занимаются не уроженцы региона, а "чужие для города люди, приехавшие из других мест Украины".
"В последнее время они действуют не так активно, видимо, опасаясь гнева населения", — отметил Сальдо.
Херсонская область стала российским регионом по итогам референдума, на котором 87,05 процента проголосовавших поддержали присоединение к России. Киев не признает легитимность этого голосования и продолжает обстреливать территорию.
Сейчас под контролем России находится 75 процентов региона, украинские войска занимают правобережную часть области, включая ее центр — город Херсон.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьХерсонВладимир СальдоВ миреУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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