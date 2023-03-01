Рейтинг@Mail.ru
СПЧ направил запрос в МВД из-за беспорядков, связанных с группой "Редан" - РИА Новости, 01.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:40 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/redan-1855028002.html
СПЧ направил запрос в МВД из-за беспорядков, связанных с группой "Редан"
СПЧ направил запрос в МВД из-за беспорядков, связанных с группой "Редан" - РИА Новости, 01.03.2023
СПЧ направил запрос в МВД из-за беспорядков, связанных с группой "Редан"
Глава Cовета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев обратился в МВД по беспорядкам, связанным с группировкой "Рёдан", сообщила пресс-служба СПЧ. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T09:40
2023-03-01T09:40
происшествия
валерий фадеев
россия
совет по правам человека при президенте рф (спч)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава Cовета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев обратился в МВД по беспорядкам, связанным с группировкой "Рёдан", сообщила пресс-служба СПЧ. "В связи с растиражированными видеороликами массовых драк несовершеннолетних в торговых центрах Валерий Фадеев направил запрос в МВД России", - говорится в Telegram-канале Совета. В приведенной цитате из обращения глава СПЧ просит поручить направить в адрес Совета информацию о возможных причинах беспорядков, а также о количестве задержанных лиц. "Совет был бы также признателен за направление информации о мерах, которые ГУ МВД России по городу Москве намерено предпринять для профилактики подобного рода правонарушений в дальнейшем", - следует из письма Фадеева на имя начальника Главного управления МВД России по Москве Олега Баранова. В Москве 24 и 25 февраля в связи с беспорядками доставили в отделы полиции более 350 человек, в основном несовершеннолетних, которые могут быть причастны к неформальному движению "Рёдан", которое выступает "против околофутбольных фанатов и лиц кавказкой национальности". Подростки устраивали потасовки друг с другом в торговых центрах и на улицах города. Подобные случаи фиксировались и в других городах России, в частности, в Санкт-Петербурге, Казани и Новосибирске.
https://ria.ru/20230301/redan-1854944651.html
https://ria.ru/20230228/redan-1854803120.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, валерий фадеев, россия, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Происшествия, Валерий Фадеев, Россия, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
СПЧ направил запрос в МВД из-за беспорядков, связанных с группой "Редан"

Глава СПЧ Фадеев направил запрос в МВД из-за беспорядков, связанных с группой "Редан"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава Cовета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев обратился в МВД по беспорядкам, связанным с группировкой "Рёдан", сообщила пресс-служба СПЧ.
"В связи с растиражированными видеороликами массовых драк несовершеннолетних в торговых центрах Валерий Фадеев направил запрос в МВД России", - говорится в Telegram-канале Совета.
Конфликт подростков - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
Феномен "ЧВК Редан". Что кроется за всплеском агрессии у подростков
08:00
В приведенной цитате из обращения глава СПЧ просит поручить направить в адрес Совета информацию о возможных причинах беспорядков, а также о количестве задержанных лиц.
"Совет был бы также признателен за направление информации о мерах, которые ГУ МВД России по городу Москве намерено предпринять для профилактики подобного рода правонарушений в дальнейшем", - следует из письма Фадеева на имя начальника Главного управления МВД России по Москве Олега Баранова.
В Москве 24 и 25 февраля в связи с беспорядками доставили в отделы полиции более 350 человек, в основном несовершеннолетних, которые могут быть причастны к неформальному движению "Рёдан", которое выступает "против околофутбольных фанатов и лиц кавказкой национальности". Подростки устраивали потасовки друг с другом в торговых центрах и на улицах города. Подобные случаи фиксировались и в других городах России, в частности, в Санкт-Петербурге, Казани и Новосибирске.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
В Госдуме хотят встретиться с подростками из группировки "Редан"
Вчера, 11:52
 
ПроисшествияВалерий ФадеевРоссияСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала