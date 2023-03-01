https://ria.ru/20230301/redan-1855028002.html
СПЧ направил запрос в МВД из-за беспорядков, связанных с группой "Редан"
СПЧ направил запрос в МВД из-за беспорядков, связанных с группой "Редан" - РИА Новости, 01.03.2023
СПЧ направил запрос в МВД из-за беспорядков, связанных с группой "Редан"
Глава Cовета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев обратился в МВД по беспорядкам, связанным с группировкой "Рёдан", сообщила пресс-служба СПЧ. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T09:40
2023-03-01T09:40
2023-03-01T09:40
происшествия
валерий фадеев
россия
совет по правам человека при президенте рф (спч)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава Cовета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев обратился в МВД по беспорядкам, связанным с группировкой "Рёдан", сообщила пресс-служба СПЧ. "В связи с растиражированными видеороликами массовых драк несовершеннолетних в торговых центрах Валерий Фадеев направил запрос в МВД России", - говорится в Telegram-канале Совета. В приведенной цитате из обращения глава СПЧ просит поручить направить в адрес Совета информацию о возможных причинах беспорядков, а также о количестве задержанных лиц. "Совет был бы также признателен за направление информации о мерах, которые ГУ МВД России по городу Москве намерено предпринять для профилактики подобного рода правонарушений в дальнейшем", - следует из письма Фадеева на имя начальника Главного управления МВД России по Москве Олега Баранова. В Москве 24 и 25 февраля в связи с беспорядками доставили в отделы полиции более 350 человек, в основном несовершеннолетних, которые могут быть причастны к неформальному движению "Рёдан", которое выступает "против околофутбольных фанатов и лиц кавказкой национальности". Подростки устраивали потасовки друг с другом в торговых центрах и на улицах города. Подобные случаи фиксировались и в других городах России, в частности, в Санкт-Петербурге, Казани и Новосибирске.
https://ria.ru/20230301/redan-1854944651.html
https://ria.ru/20230228/redan-1854803120.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, валерий фадеев, россия, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Происшествия, Валерий Фадеев, Россия, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
СПЧ направил запрос в МВД из-за беспорядков, связанных с группой "Редан"
Глава СПЧ Фадеев направил запрос в МВД из-за беспорядков, связанных с группой "Редан"
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости.
Глава Cовета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев обратился в МВД по беспорядкам, связанным с группировкой "Рёдан", сообщила пресс-служба СПЧ
.
"В связи с растиражированными видеороликами массовых драк несовершеннолетних в торговых центрах Валерий Фадеев направил запрос в МВД России", - говорится в Telegram-канале Совета.
Феномен "ЧВК Редан". Что кроется за всплеском агрессии у подростков
В приведенной цитате из обращения глава СПЧ просит поручить направить в адрес Совета информацию о возможных причинах беспорядков, а также о количестве задержанных лиц.
"Совет был бы также признателен за направление информации о мерах, которые ГУ МВД России по городу Москве намерено предпринять для профилактики подобного рода правонарушений в дальнейшем", - следует из письма Фадеева на имя начальника Главного управления МВД России по Москве Олега Баранова.
В Москве 24 и 25 февраля в связи с беспорядками доставили в отделы полиции более 350 человек, в основном несовершеннолетних, которые могут быть причастны к неформальному движению "Рёдан", которое выступает "против околофутбольных фанатов и лиц кавказкой национальности". Подростки устраивали потасовки друг с другом в торговых центрах и на улицах города. Подобные случаи фиксировались и в других городах России, в частности, в Санкт-Петербурге, Казани и Новосибирске.
В Госдуме хотят встретиться с подростками из группировки "Редан"