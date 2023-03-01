https://ria.ru/20230301/redan-1855028002.html

СПЧ направил запрос в МВД из-за беспорядков, связанных с группой "Редан"

СПЧ направил запрос в МВД из-за беспорядков, связанных с группой "Редан" - РИА Новости, 01.03.2023

СПЧ направил запрос в МВД из-за беспорядков, связанных с группой "Редан"

Глава Cовета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев обратился в МВД по беспорядкам, связанным с группировкой "Рёдан", сообщила пресс-служба СПЧ. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T09:40

2023-03-01T09:40

2023-03-01T09:40

происшествия

валерий фадеев

россия

совет по правам человека при президенте рф (спч)

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава Cовета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев обратился в МВД по беспорядкам, связанным с группировкой "Рёдан", сообщила пресс-служба СПЧ. "В связи с растиражированными видеороликами массовых драк несовершеннолетних в торговых центрах Валерий Фадеев направил запрос в МВД России", - говорится в Telegram-канале Совета. В приведенной цитате из обращения глава СПЧ просит поручить направить в адрес Совета информацию о возможных причинах беспорядков, а также о количестве задержанных лиц. "Совет был бы также признателен за направление информации о мерах, которые ГУ МВД России по городу Москве намерено предпринять для профилактики подобного рода правонарушений в дальнейшем", - следует из письма Фадеева на имя начальника Главного управления МВД России по Москве Олега Баранова. В Москве 24 и 25 февраля в связи с беспорядками доставили в отделы полиции более 350 человек, в основном несовершеннолетних, которые могут быть причастны к неформальному движению "Рёдан", которое выступает "против околофутбольных фанатов и лиц кавказкой национальности". Подростки устраивали потасовки друг с другом в торговых центрах и на улицах города. Подобные случаи фиксировались и в других городах России, в частности, в Санкт-Петербурге, Казани и Новосибирске.

https://ria.ru/20230301/redan-1854944651.html

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россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, валерий фадеев, россия, совет по правам человека при президенте рф (спч)