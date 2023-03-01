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В Гомеле задержали около 200 сторонников "Редана"
В Гомеле задержали около 200 сторонников "Редана" - РИА Новости, 01.03.2023
В Гомеле задержали около 200 сторонников "Редана"
Около 200 сторонников движения "Рёдан", в основном несовершеннолетние, задержаны в Гомеле при попытке провести незаконную акцию, сообщило МВД Белоруссии. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T00:13
2023-03-01T00:13
2023-03-01T10:18
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МИНСК, 1 мар — РИА Новости. Около 200 сторонников движения "Рёдан", в основном несовершеннолетние, задержаны в Гомеле при попытке провести незаконную акцию, сообщило МВД Белоруссии.Как уточняется, сторонники движения собрались у торгово-развлекательного центра "Секрет" по призывам, опубликованным в социальных сетях и мессенджерах."Субкультура ЧВК "Редан" возникла в качестве подражания японской мультипликации Hunter x Hunter о преступной группировке "Геней Редан" и отмечается возможным участием ее сторонников в массовых драках в торговых центрах", — отмечают в МВД.Сотрудники милиции оперативно отреагировали на попытку проведения незаконного массового мероприятия. "Без применения физической силы в органы внутренних дел доставили 200 человек, 183 из которых — несовершеннолетние. В настоящее время в отношении доставленных проводится проверка, их действиям дается правовая оценка", — говорится в сообщении. В МВД добавили, что подростки до 16 лет получат предупреждения с постановкой на "учет" в инспекцию по делам несовершеннолетних. Тем, кто старше 16, дополнительно грозит административная ответственность."Устанавливаются лица, причастные к организации незаконной массовой акции. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела", — говорится в сообщении.
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гомель, мвд белоруссии, в мире
Гомель, МВД Белоруссии, В мире
В Гомеле задержали около 200 сторонников "Редана"
В Гомеле задержали около 200 сторонников "Редана" при попытке провести незаконную акцию
МИНСК, 1 мар — РИА Новости.
Около 200 сторонников движения "Рёдан", в основном несовершеннолетние, задержаны в Гомеле при попытке провести незаконную акцию, сообщило
МВД Белоруссии.
«
"Пресечена попытка проведения массовой акции с участием несовершеннолетних. Задержаны 200 человек", — говорится в сообщении МВД в его Telegram-канале.
Как уточняется, сторонники движения собрались у торгово-развлекательного центра "Секрет" по призывам, опубликованным в социальных сетях и мессенджерах.
"Субкультура ЧВК "Редан" возникла в качестве подражания японской мультипликации Hunter x Hunter о преступной группировке "Геней Редан" и отмечается возможным участием ее сторонников в массовых драках в торговых центрах", — отмечают в МВД.
Сотрудники милиции оперативно отреагировали на попытку проведения незаконного массового мероприятия.
"Без применения физической силы в органы внутренних дел доставили 200 человек, 183 из которых — несовершеннолетние. В настоящее время в отношении доставленных проводится проверка, их действиям дается правовая оценка", — говорится в сообщении.
В МВД добавили, что подростки до 16 лет получат предупреждения с постановкой на "учет" в инспекцию по делам несовершеннолетних. Тем, кто старше 16, дополнительно грозит административная ответственность.
"Устанавливаются лица, причастные к организации незаконной массовой акции. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела", — говорится в сообщении.
В ЕР призвали направить энергию участников "Редан" в мирное русло