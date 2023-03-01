Рейтинг@Mail.ru
В Гомеле задержали около 200 сторонников "Редана" - РИА Новости, 01.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:13 01.03.2023 (обновлено: 10:18 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/redan-1854990803.html
В Гомеле задержали около 200 сторонников "Редана"
В Гомеле задержали около 200 сторонников "Редана" - РИА Новости, 01.03.2023
В Гомеле задержали около 200 сторонников "Редана"
Около 200 сторонников движения "Рёдан", в основном несовершеннолетние, задержаны в Гомеле при попытке провести незаконную акцию, сообщило МВД Белоруссии. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T00:13
2023-03-01T10:18
гомель
мвд белоруссии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1b/1603119496_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_dab3a50e1620a1fa492e74a506e4ea85.jpg
МИНСК, 1 мар — РИА Новости. Около 200 сторонников движения "Рёдан", в основном несовершеннолетние, задержаны в Гомеле при попытке провести незаконную акцию, сообщило МВД Белоруссии.Как уточняется, сторонники движения собрались у торгово-развлекательного центра "Секрет" по призывам, опубликованным в социальных сетях и мессенджерах."Субкультура ЧВК "Редан" возникла в качестве подражания японской мультипликации Hunter x Hunter о преступной группировке "Геней Редан" и отмечается возможным участием ее сторонников в массовых драках в торговых центрах", — отмечают в МВД.Сотрудники милиции оперативно отреагировали на попытку проведения незаконного массового мероприятия. "Без применения физической силы в органы внутренних дел доставили 200 человек, 183 из которых — несовершеннолетние. В настоящее время в отношении доставленных проводится проверка, их действиям дается правовая оценка", — говорится в сообщении. В МВД добавили, что подростки до 16 лет получат предупреждения с постановкой на "учет" в инспекцию по делам несовершеннолетних. Тем, кто старше 16, дополнительно грозит административная ответственность."Устанавливаются лица, причастные к организации незаконной массовой акции. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230228/molodezh-1854857221.html
гомель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1b/1603119496_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3977eeb16aa007c768ed51ca47fece92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
гомель, мвд белоруссии, в мире
Гомель, МВД Белоруссии, В мире
В Гомеле задержали около 200 сторонников "Редана"

В Гомеле задержали около 200 сторонников "Редана" при попытке провести незаконную акцию

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов в Белоруссии
Сотрудники правоохранительных органов в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Сотрудники правоохранительных органов в Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 1 мар — РИА Новости. Около 200 сторонников движения "Рёдан", в основном несовершеннолетние, задержаны в Гомеле при попытке провести незаконную акцию, сообщило МВД Белоруссии.
«

"Пресечена попытка проведения массовой акции с участием несовершеннолетних. Задержаны 200 человек", — говорится в сообщении МВД в его Telegram-канале.

Как уточняется, сторонники движения собрались у торгово-развлекательного центра "Секрет" по призывам, опубликованным в социальных сетях и мессенджерах.
"Субкультура ЧВК "Редан" возникла в качестве подражания японской мультипликации Hunter x Hunter о преступной группировке "Геней Редан" и отмечается возможным участием ее сторонников в массовых драках в торговых центрах", — отмечают в МВД.
Сотрудники милиции оперативно отреагировали на попытку проведения незаконного массового мероприятия.
"Без применения физической силы в органы внутренних дел доставили 200 человек, 183 из которых — несовершеннолетние. В настоящее время в отношении доставленных проводится проверка, их действиям дается правовая оценка", — говорится в сообщении.
В МВД добавили, что подростки до 16 лет получат предупреждения с постановкой на "учет" в инспекцию по делам несовершеннолетних. Тем, кто старше 16, дополнительно грозит административная ответственность.
"Устанавливаются лица, причастные к организации незаконной массовой акции. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела", — говорится в сообщении.
Символика партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
В ЕР призвали направить энергию участников "Редан" в мирное русло
Вчера, 14:57
 
ГомельМВД БелоруссииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала