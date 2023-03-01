https://ria.ru/20230301/redan-1854944651.html

Феномен "ЧВК Редан". Что кроется за всплеском агрессии у подростков

Феномен "ЧВК Редан". Что кроется за всплеском агрессии у подростков - РИА Новости, 01.03.2023

Феномен "ЧВК Редан". Что кроется за всплеском агрессии у подростков

В Москве, Санкт-Петербурге, Казани и еще нескольких городах задержали более 300 школьников — из-за массовых драк в торговых центрах и метро. Разжигание... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T08:00

2023-03-01T08:00

2023-03-01T12:22

драки

подростки

аниме

лига безопасного интернета

интернет

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Валерий Пастухов. В Москве, Санкт-Петербурге, Казани и еще нескольких городах задержали более 300 школьников — из-за массовых драк в торговых центрах и метро. Разжигание конфликтов приписывают разным субкультурам, в том числе скинхедам и околофутбольным фанатам, якобы объединившимся против любителей аниме. РИА Новости разбиралось в ситуации."Пойдем выйдем"Девятнадцатого февраля группа подростков проводила время на фуд-корте в московском ТЦ "Авиапарк". Темные волосы, закрывающие лицо, клетчатые брюки, черные кофты — на некоторых изображение паука из аниме Hunter x Hunter.За соседним столом сидела компания их ровесников. На ролике, попавшем в Сеть, видно, как один из них, в спортивном костюме, приблизился к анимешникам и сказал: "Пошли на улицу!" По словам очевидцев, подросток сыпал оскорблениями, а когда понял, что с ним никто не пойдет, пригрозил силой.Охранник, стоявший неподалеку, оттеснил агрессивного молодого человека в сторону. В тот же момент другой "спортсмен" с разбегу ударил одного из фанатов манги (японские комиксы) по лицу.Вокруг дерущихся собралась толпа зевак. Школьников разняли проходившие мимо мужчины."Удивил сам факт"Видео быстро разлетелось по телеграм-каналам. По мнению Екатерины Мизулиной, директора "Лиги безопасного интернета" и члена Общественной палаты России, взрывной интерес к теме, вероятно, вызван тем, что неконфликтные по натуре анимешники дали отпор: как правило, они стараются избегать подобных стычек.В комментариях под новостями любителей аниме окрестили "пауками" и "редановцами" — от названия фигурирующей во вселенной аниме организации "Геней Редан". Ее эмблемы — паук и цифра четыре.Крупнейший паблик, объединяющий фанатов Hunter x Hunter во "ВКонтакте", в шутку изменил название на "ЧВК Редан". На стене появились картинки, иллюстрирующие противостояние "пауков" с представителями других субкультур. Однако многие восприняли эту иронию вполне серьезно.Подписчики все чаще стали выступать не только за самозащиту, но и за контратаку. В группах публиковали множество роликов, где "редановцы" дерутся с так называемыми оффниками (околофутбольными фанатами).Масла в огонь подливали чаты в Telegram. Там распространяли видеозаписи, на которых школьников с челкой и в одежде с пауком унижают из-за внешнего вида. На одном из роликов молодого человека ставят на колени в туалете и заставляют извиняться."Неформалы — не люди"Одни пользователи активно поддержали неформалов, другие — потребовали мести и расплаты. Волна агрессии накрыла и тех, кто не имеет отношения к "боевой" части "пауков".По словам девушки, один из незнакомцев ударил ее друга — сломал нос. Началась массовая драка.По факту этой потасовки полиция возбудила уголовное дело по второй части статьи 213 УК "Хулиганство". Как уточнил источник РИА Новости в силовых структурах, после инцидента задержали девять человек.Участники конфликта снимали все на видео и сразу заливали в интернет. Вести прямой эфир умудрялись даже из автозака. А уже на следующий день подростки из противоборствующих группировок назначили друг другу "стрелку" на том же месте.По данным источника, основная масса пришла просто из любопытства. Чтобы не допустить провокаций, сотрудники полиции действовали на упреждение. "Задерживали подростков, доставляли в отделы и передавали родителям. Подавляющее большинство ни к какой группе не относилось и драться не собиралось, пришли поглазеть", — рассказывает он."Выбрали место, где много полиции"Все праздники полицейские столицы проводили рейды. Стычки происходили даже в центре столицы. Одна из них — на станции метро "Лубянка"."Мы — компания друзей, ни к какой группировке отношения не имеем. Обычные ребята, которые любят носить черно-белую одежду. Собирались поесть и потом гулять, — вспоминает Женя в телеграм-канале. — Специально пошли в "Детский мир", где много полиции. Пока сидели, заметили, что нас какие-то лысые ребята сзади снимают. Наша подруга подошла, спросила, что случилось, — они сказали, что сейчас будет продолжение".Подростки позвали охрану — и, как оказалось, вовремя. К бритым парням, снимающим видео, вскоре присоединились еще десять человек.Толпа преследовала их до метро. В вестибюле школьников нагнали, приятелю Жени брызнули в лицо из газового баллончика. Когда подросток упал, избили ногами.После этой драки также возбудили дело о хулиганстве. Трех нападавших в возрасте от 16 до 18 лет задержали. Вину они признали, но странную череду массовых стычек среди подростков это не прекратило.Через соцсети конфликт быстро вышел за пределы столицы. Полиция сообщала о задержаниях 26 и 27 февраля школьников в Новосибирске, Казани, Санкт-Петербурге, Ярославле, Улан-Удэ и других городах. В большинстве случаев подросткам вменяли хулиганство или нарушение общественного порядка.Всего за два дня арестовали около 300 человек. У некоторых изъяли газовые баллончики, ножи, а также страйкбольные пистолеты.След ЦИПСОГлава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина отметила, что конфликты из-за внешнего вида и идеологии в молодежной среде возникали и раньше."Одни дети поссорились с другими и решили помериться силой. Шумно и в очень людных местах. Помните, как дрались "кони" с "мясом" (болельщики футбольных клубов ЦСКА и "Спартак". — Прим. ред.)? Примерно так, но немного на другой почве это происходит и сейчас", — объяснила она.Единственное существенное отличие, по мнению Мизулиной, в том, что ситуацией активно воспользовались третьи силы.На это, уверена эксперт, должны были вовремя обратить внимание Российское движение детей и молодежи, Росмолодежь и Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды."Подросткам просто нечем заняться. Они предоставлены сами себе. И вместо интересных клубов и секций, доступных каждому ребенку бесплатно в любом городе, им доступен только интернет", — пишет Мизулина.Трансляция насилияНа фоне скандала в "Лиге безопасного интернета" предложили и вовсе запретить аниме. По словам главы организации, "Редан" и в целом "субкультура японских мультиков" — депрессивно-агрессивная, значительная часть их поклонников исповедует насилие и готова его применять.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что "Редан" — псевдосубкультура и не несет молодежи ничего хорошего.В Совете по правам человека при президенте заявили, что намерены разобраться в причинах столкновений.По мнению специалистов, решить проблему быстро не получится. Запрет аниме-фильмов, пропагандирующих насилие, в принципе трудновыполним. Молодые люди давно научились обходить блокировки и искать контент в даркнете. Более того, агрессия не возникает на пустом месте."Игры и кино только косвенно могут влиять на повышение общей тревожности, — полагает доктор психологических наук, заведующая кафедрой психологии здоровья и отклоняющегося поведения в СПбГУ Алла Шаболтас. — Открытая форма агрессивного поведения как способ решения проблем копируется подростками с поведения других значимых людей: близких, друзей, общества".Секретарь херсонского реготделения "Единой России" Игорь Кастюкевич считает, что молодым людям нужно помочь найти законное и полезное занятие.В частности, Кастюкевич предложил наладить договоренности со спортивными клубами, чтобы у тех, кто хочет выяснять отношения силой, была возможность встретиться на ринге.Эксперты уверены: легкий путь запрета — без изменения молодежной политики — способен привести к тому, что конфликт продолжится в теневом сегменте интернета. А на фоне постоянного "прогрева" темы будет проявляться на улице еще масштабнее.Впрочем, тогда и претензии силовиков к школьникам станут куда серьезнее. Организация массовых драк и разжигание ненависти, как отмечают юристы, грозят уголовной ответственностью. А это прямая дорога в колонию для несовершеннолетних.

https://ria.ru/20221103/feyki-1828734371.html

https://ria.ru/20221014/okolofutbol-1823713746.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

драки, подростки, аниме, лига безопасного интернета, интернет