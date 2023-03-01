https://ria.ru/20230301/razvedsoobschestvo-1855212685.html

Американская разведка представила доклад по "гаванскому синдрому"

Американская разведка представила доклад по "гаванскому синдрому" - РИА Новости, 01.03.2023

Американская разведка представила доклад по "гаванскому синдрому"

Разведсообщество США пришло к выводу, что "гаванский синдром" у американских должностных лиц в заграничных командировках не связан с действиями "иностранных... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T19:50

2023-03-01T19:50

2023-03-01T23:22

сша

россия

в мире

куба

центральное разведывательное управление (цру)

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ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Разведсообщество США пришло к выводу, что "гаванский синдром" у американских должностных лиц в заграничных командировках не связан с действиями "иностранных противников", включая Россию, пишет газета The Washington Post со ссылкой на доклад.По данным неназванного источника в спецслужбах, у Вашингтона нет разведданных, указывающих на то, что зарубежные лидеры, в том числе российские, что-либо знали или санкционировали атаки на американский персонал.В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией отреагировала на эти выводы. Она напомнила, что американские СМИ по наводке разведсообщества США и ЦРУ годами распространяли сведения о том, что к инцидентам с дипломатами причастны спецслужбы стран "оси зла", в первую очередь России. По словам представителя МИД, в Вашингтоне придумывали разные версии, однако в конечном итоге все равно подозревали Москву."И вот надо же — опять не Россия", — написала Захарова.США больше пяти лет бьются над загадкой "аномальных инцидентов со здоровьем", которые впервые зафиксировали у дипломатов на Кубе. Затем подобные случаи повторялись в других точках планеты, но ответственность за это пока ни на кого не возложили.

https://ria.ru/20230108/ukraina-1843463070.html

https://ria.ru/20230228/petreus-1854800131.html

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сша, россия, в мире, куба, центральное разведывательное управление (цру)