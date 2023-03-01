Американская разведка представила доклад по "гаванскому синдрому"
WP: разведка США сделала вывод, что "гаванский синдром" не связан с действиями противников
© AP Photo / J. David AkeВашингтон, США
© AP Photo / J. David Ake
Вашингтон, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Разведсообщество США пришло к выводу, что "гаванский синдром" у американских должностных лиц в заграничных командировках не связан с действиями "иностранных противников", включая Россию, пишет газета The Washington Post со ссылкой на доклад.
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"Таинственная хворь, известная как "гаванский синдром", не была результатом действий какого-либо иностранного противника", — приводит СМИ выдержку из документа.
По данным неназванного источника в спецслужбах, у Вашингтона нет разведданных, указывающих на то, что зарубежные лидеры, в том числе российские, что-либо знали или санкционировали атаки на американский персонал.
В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией отреагировала на эти выводы. Она напомнила, что американские СМИ по наводке разведсообщества США и ЦРУ годами распространяли сведения о том, что к инцидентам с дипломатами причастны спецслужбы стран "оси зла", в первую очередь России. По словам представителя МИД, в Вашингтоне придумывали разные версии, однако в конечном итоге все равно подозревали Москву.
"И вот надо же — опять не Россия", — написала Захарова.
США больше пяти лет бьются над загадкой "аномальных инцидентов со здоровьем", которые впервые зафиксировали у дипломатов на Кубе. Затем подобные случаи повторялись в других точках планеты, но ответственность за это пока ни на кого не возложили.
Проявления "гаванского синдрома" — головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом — впервые наблюдались у американских дипломатов на Кубе в 2016-2017 годах, а также в Китае в 2018-м. Позднее СМИ сообщали о похожих случаях среди дипломатов, сотрудников разведки и других американских госслужащих в Вене, странах Африки, Таджикистане и России. По данным главы ЦРУ Уильяма Бернса, от "гаванского синдрома" в общей сложности пострадали несколько сотен человек.