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Американская разведка представила доклад по "гаванскому синдрому" - РИА Новости, 01.03.2023
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19:50 01.03.2023 (обновлено: 23:22 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/razvedsoobschestvo-1855212685.html
Американская разведка представила доклад по "гаванскому синдрому"
Американская разведка представила доклад по "гаванскому синдрому" - РИА Новости, 01.03.2023
Американская разведка представила доклад по "гаванскому синдрому"
Разведсообщество США пришло к выводу, что "гаванский синдром" у американских должностных лиц в заграничных командировках не связан с действиями "иностранных... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T19:50
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сша
россия
в мире
куба
центральное разведывательное управление (цру)
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ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Разведсообщество США пришло к выводу, что "гаванский синдром" у американских должностных лиц в заграничных командировках не связан с действиями "иностранных противников", включая Россию, пишет газета The Washington Post со ссылкой на доклад.По данным неназванного источника в спецслужбах, у Вашингтона нет разведданных, указывающих на то, что зарубежные лидеры, в том числе российские, что-либо знали или санкционировали атаки на американский персонал.В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией отреагировала на эти выводы. Она напомнила, что американские СМИ по наводке разведсообщества США и ЦРУ годами распространяли сведения о том, что к инцидентам с дипломатами причастны спецслужбы стран "оси зла", в первую очередь России. По словам представителя МИД, в Вашингтоне придумывали разные версии, однако в конечном итоге все равно подозревали Москву."И вот надо же — опять не Россия", — написала Захарова.США больше пяти лет бьются над загадкой "аномальных инцидентов со здоровьем", которые впервые зафиксировали у дипломатов на Кубе. Затем подобные случаи повторялись в других точках планеты, но ответственность за это пока ни на кого не возложили.
https://ria.ru/20230108/ukraina-1843463070.html
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сша, россия, в мире, куба, центральное разведывательное управление (цру)
США, Россия, В мире, Куба, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Американская разведка представила доклад по "гаванскому синдрому"

WP: разведка США сделала вывод, что "гаванский синдром" не связан с действиями противников

© AP Photo / J. David AkeВашингтон, США
Вашингтон, США - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© AP Photo / J. David Ake
Вашингтон, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Разведсообщество США пришло к выводу, что "гаванский синдром" у американских должностных лиц в заграничных командировках не связан с действиями "иностранных противников", включая Россию, пишет газета The Washington Post со ссылкой на доклад.
«

"Таинственная хворь, известная как "гаванский синдром", не была результатом действий какого-либо иностранного противника", — приводит СМИ выдержку из документа.

По данным неназванного источника в спецслужбах, у Вашингтона нет разведданных, указывающих на то, что зарубежные лидеры, в том числе российские, что-либо знали или санкционировали атаки на американский персонал.
В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией отреагировала на эти выводы. Она напомнила, что американские СМИ по наводке разведсообщества США и ЦРУ годами распространяли сведения о том, что к инцидентам с дипломатами причастны спецслужбы стран "оси зла", в первую очередь России. По словам представителя МИД, в Вашингтоне придумывали разные версии, однако в конечном итоге все равно подозревали Москву.
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"И вот надо же — опять не Россия", — написала Захарова.
США больше пяти лет бьются над загадкой "аномальных инцидентов со здоровьем", которые впервые зафиксировали у дипломатов на Кубе. Затем подобные случаи повторялись в других точках планеты, но ответственность за это пока ни на кого не возложили.

Проявления "гаванского синдрома" — головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом — впервые наблюдались у американских дипломатов на Кубе в 2016-2017 годах, а также в Китае в 2018-м. Позднее СМИ сообщали о похожих случаях среди дипломатов, сотрудников разведки и других американских госслужащих в Вене, странах Африки, Таджикистане и России. По данным главы ЦРУ Уильяма Бернса, от "гаванского синдрома" в общей сложности пострадали несколько сотен человек.

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