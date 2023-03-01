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Агроном дал совет, когда сажать семена на рассаду - РИА Новости, 01.03.2023
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02:10 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/rassada-1854995969.html
Агроном дал совет, когда сажать семена на рассаду
Агроном дал совет, когда сажать семена на рассаду - РИА Новости, 01.03.2023
Агроном дал совет, когда сажать семена на рассаду
Как определиться со сроками посева семян на рассаду и какие условия необходимо обеспечить растениям, чтобы впоследствии получить хороший урожай, рассказал в... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T02:10
2023-03-01T02:10
общество
владимир викулов
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Как определиться со сроками посева семян на рассаду и какие условия необходимо обеспечить растениям, чтобы впоследствии получить хороший урожай, рассказал в интервью радио Sputnik агроном Владимир Викулов.В средней полосе России дачники и сельские жители начинают высаживать овощные культуры на грядки не ранее первой декады мая, отметил он. К этому времени рассада томатов и перцев должна достигнуть определенного "возраста", предупредил агроном.В отличие от пасленовых, растения из семейства тыквенных не надо долго готовить к высадке в грунт, продолжил он."Что касается рассады огурцов, тыквы, патиссонов и кабачков, то ее не надо выращивать до больших размеров. Когда наступит теплая погода, проще даже посеять подготовленные, замоченные семена, и через месяц человек получит первый урожай", – считает Викулов.Хорошую рассаду капусты или лука, по его словам, невозможно вырастить в жилом помещении, потому что эти растения нуждаются в прохладе."Если взять капусту или лук, то им для прорастания достаточно комнатной температуры, а вот для роста и нормального развития нужны пониженные температуры. Если рассада капусты будет выращиваться при 25 градусах, то ничего хорошего из этого не получится", – сказал Викулов.Любая рассада будет чахлой без нормального освещения, добавил агроном. Он порекомендовал использовать фитолампы, чтобы растения были здоровыми."Солнечный свет могут заменить фитолампы, с ними даже в темной комнате можно вырастить хорошую рассаду. Нужно просто рассчитать, сколько ламп требуется на определенную площадь. Как правило, такие лампы включают на 12 часов", – уточнил Владимир Викулов в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20220616/kfu-1795483050.html
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общество, владимир викулов
Общество, Владимир Викулов
Агроном дал совет, когда сажать семена на рассаду

Агроном Викулов посоветовал сажать семена томатов на рассаду в марте

© iStock.com / AlexRathsРассада
Рассада - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© iStock.com / AlexRaths
Рассада. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Как определиться со сроками посева семян на рассаду и какие условия необходимо обеспечить растениям, чтобы впоследствии получить хороший урожай, рассказал в интервью радио Sputnik агроном Владимир Викулов.
В средней полосе России дачники и сельские жители начинают высаживать овощные культуры на грядки не ранее первой декады мая, отметил он. К этому времени рассада томатов и перцев должна достигнуть определенного "возраста", предупредил агроном.
«
"Если это перцы или высокорослые томаты, то должно пройти не менее 50 дней, а лучше 60 дней с момента посева семян. В идеале рассаду томатов надо сажать в теплицу, когда растения уже зацветают. Возраст такой рассады порядка двух месяцев. Отсчитываем назад, соответственно, сеять семена нужно в марте", – посоветовал Викулов.
В отличие от пасленовых, растения из семейства тыквенных не надо долго готовить к высадке в грунт, продолжил он.
"Что касается рассады огурцов, тыквы, патиссонов и кабачков, то ее не надо выращивать до больших размеров. Когда наступит теплая погода, проще даже посеять подготовленные, замоченные семена, и через месяц человек получит первый урожай", – считает Викулов.
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Хорошую рассаду капусты или лука, по его словам, невозможно вырастить в жилом помещении, потому что эти растения нуждаются в прохладе.
"Если взять капусту или лук, то им для прорастания достаточно комнатной температуры, а вот для роста и нормального развития нужны пониженные температуры. Если рассада капусты будет выращиваться при 25 градусах, то ничего хорошего из этого не получится", – сказал Викулов.
Любая рассада будет чахлой без нормального освещения, добавил агроном. Он порекомендовал использовать фитолампы, чтобы растения были здоровыми.
"Солнечный свет могут заменить фитолампы, с ними даже в темной комнате можно вырастить хорошую рассаду. Нужно просто рассчитать, сколько ламп требуется на определенную площадь. Как правило, такие лампы включают на 12 часов", – уточнил Владимир Викулов в интервью радио Sputnik.
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