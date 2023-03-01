https://ria.ru/20230301/rassada-1854995969.html

Агроном дал совет, когда сажать семена на рассаду

Агроном дал совет, когда сажать семена на рассаду - РИА Новости, 01.03.2023

Агроном дал совет, когда сажать семена на рассаду

Как определиться со сроками посева семян на рассаду и какие условия необходимо обеспечить растениям, чтобы впоследствии получить хороший урожай, рассказал в... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T02:10

2023-03-01T02:10

2023-03-01T02:10

общество

владимир викулов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848733319_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_a80a82dc5eed3d8a8969c15d78dbe02c.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Как определиться со сроками посева семян на рассаду и какие условия необходимо обеспечить растениям, чтобы впоследствии получить хороший урожай, рассказал в интервью радио Sputnik агроном Владимир Викулов.В средней полосе России дачники и сельские жители начинают высаживать овощные культуры на грядки не ранее первой декады мая, отметил он. К этому времени рассада томатов и перцев должна достигнуть определенного "возраста", предупредил агроном.В отличие от пасленовых, растения из семейства тыквенных не надо долго готовить к высадке в грунт, продолжил он."Что касается рассады огурцов, тыквы, патиссонов и кабачков, то ее не надо выращивать до больших размеров. Когда наступит теплая погода, проще даже посеять подготовленные, замоченные семена, и через месяц человек получит первый урожай", – считает Викулов.Хорошую рассаду капусты или лука, по его словам, невозможно вырастить в жилом помещении, потому что эти растения нуждаются в прохладе."Если взять капусту или лук, то им для прорастания достаточно комнатной температуры, а вот для роста и нормального развития нужны пониженные температуры. Если рассада капусты будет выращиваться при 25 градусах, то ничего хорошего из этого не получится", – сказал Викулов.Любая рассада будет чахлой без нормального освещения, добавил агроном. Он порекомендовал использовать фитолампы, чтобы растения были здоровыми."Солнечный свет могут заменить фитолампы, с ними даже в темной комнате можно вырастить хорошую рассаду. Нужно просто рассчитать, сколько ламп требуется на определенную площадь. Как правило, такие лампы включают на 12 часов", – уточнил Владимир Викулов в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20220616/kfu-1795483050.html

https://ria.ru/20220401/petrushka-1781382180.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, владимир викулов