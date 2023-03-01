https://ria.ru/20230301/rasizm-1854938694.html

Черный расизм убьет Америку

Черный расизм убьет Америку - РИА Новости, 01.03.2023

Черный расизм убьет Америку

Может быть, Америка вот прямо завтра не развалится и не съест себя из-за внутренней ненависти, но она очень старается, чтобы именно это и произошло. А раз так,... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T08:00

2023-03-01T08:00

2023-03-01T08:13

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расизм

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Может быть, Америка вот прямо завтра не развалится и не съест себя из-за внутренней ненависти, но она очень старается, чтобы именно это и произошло. А раз так, то у Америки нужно в очередной раз поучиться по принципу "наоборот", иными словами, никогда не надо делать то, что они там делают сами с собой.История такая: "отменили" карикатуриста Скотта Адамса, который с 1989 года каждый день (да-да, каждый день) рисовал своего Дилберта, публиковавшегося одновременно в сотнях газет в США и за рубежом. Тема карикатур отношения к нашему разговору не имеет, они все, в сущности, об одном — о начальнике-идиоте, его замученном подчиненном Дилберте и еще о говорящей собаке, участвующей в их общении.А сейчас сатирик стал героем скандала, который оказался чуть ли не главным событием в стране (будто у США других проблем нет). Заявил на своем видеоканале, что черное население страны превратилось в группу ненависти, что это не лечится и что белым нужно просто держаться подальше от черных.Потом у нас — наглядное пособие для изучения того, что такое "культура отмены" людей. Вот идеальный газетный материал в жанре доноса из The Washington Post. Из него мы узнаем, что Адамс уже несколько лет как увлекается теориями заговора и прочими экстремистскими идеями. Что он поддерживал Дональда Трампа. А это уже предел кошмара? Нет, предел — вот он: Адамс вдобавок говорил, что американцам промывают мозги, чтобы заставить их поддерживать Украину.Далее — просто классика. Когда "отменяют" талантливого и популярного человека, надо обязательно объяснить, что на самом деле он никто и таланты его — фикция. Вот нам и объясняют, что рисовать Адамс стал плохо и когда его "отменили", никто не огорчился.В общем, так с противниками поступать не надо, если не хотите потерять уважение нормальных людей. Коллективная травля — это оружие неуважаемой дряни.А заодно мы лишний раз выясняем, что такое "фабрика лжи" демократов: оказывается, только USA Today — это 300 газет и прочих ресурсов по всей стране — и еще пара корпораций примерно такого же масштаба в травле участвовали.И вот теперь насчет классической (для "человекоотмены") статьи приговора — о расизме. Дело в том, что Адамс отозвался на настоящую сенсацию — недавний опрос социологической службы Расмуссена. Опрашивали черных, задав им хитрый вопрос, дословно: быть белым — это окей? Хотя можно и так: это нормально, когда человек — белый? Еще вариант перевода: белые — это нормально? Согласны с таким утверждением 53 процента, 26 — полагают, что ничего нормального и хорошего в белых нет. Остальные пребывают в нерешительности. Да, а еще 76 процентов опрошенных признают то, что есть: черные тоже могут быть расистами. Знают, о чем говорят.Пятьдесят три процента — это стакан почти ровно наполовину полон или пуст? Но в любом случае только половина негров питает даже не добрые, а нейтрально-благожелательные чувства к прочим американцам. И вообще-то, это катастрофа нации. Ну а когда насквозь расистское движение "Жизни черных имеют значение" поучаствовало в перехвате демократами власти в 2020 году (и происходило это все через погромы и немотивированные избиения белых) — совет Адамса "держаться от них подальше" очень даже уместен.И какой же это расизм? Расизм (спросите у главных его теоретиков — англичан) — это когда говорят, что какая-то расовая группа генетически превосходит прочие или наоборот. Наш карикатурист ничего подобного не говорил.Трагедия Америки, конечно, не только в том, что она стала жертвой "культуры отмены", но еще и в провале попыток интеграции целой расовой общины в общую национальную ткань. Нельзя было этого делать, засыпая всех черных привилегиями и просто деньгами, не говоря о словесных восторгах по их поводу. Они от этого начали ненавидеть белых еще больше и считать, что те им пожизненно все должны. И касается этот урок не только людей какого-то цвета кожи, но и любых социальных групп. Но тут уже история с явным украинским акцентом, конец которой еще впереди.

https://ria.ru/20230111/blm-1844018341.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230228/bayden-1854896699.html

https://ria.ru/20220906/rastrata-1814903313.html

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авторы, дональд трамп, америка, сша, украина, расизм