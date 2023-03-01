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Мишустин попросил проконтролировать использование средств для нужд армии
Мишустин попросил проконтролировать использование средств для нужд армии - РИА Новости, 01.03.2023
Мишустин попросил проконтролировать использование средств для нужд армии
Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил главу Казначейства Романа Артюхина держать на контроле проверки использования средств, направляемых для нужд... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T13:18
2023-03-01T13:18
2023-03-01T13:18
специальная военная операция на украине
михаил мишустин
роман артюхин
федеральное казначейство (казначейство россии)
россия
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил главу Казначейства Романа Артюхина держать на контроле проверки использования средств, направляемых для нужд армии во время специальной военной операции. В среду на встрече с Мишустиным Артюхин рассказал, что возглавляемое им ведомство "проводит проверки Минобороны по четырем ключевым направлениям в рамках проводимой специальной военной операции: расходы на поставку средств индивидуальной бронезащиты, на средства связи, топливо, ГСМ, и отдельно - вопросы ремонта и производства вооружения и военной техники". "Это очень важно, Роман Евгеньевич. Прошу вас лично, я знаю, что вы внимательно к этому относитесь, заниматься этими проверками, здесь смысл - обеспечить прозрачность выделения средств на все нужды, чтобы все задачи, которые были поставлены, были решены и ни одного рубля не было потрачено неэффективно", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20230225/opk-1854244543.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, роман артюхин, федеральное казначейство (казначейство россии), россия
Специальная военная операция на Украине, Михаил Мишустин, Роман Артюхин, Федеральное казначейство (Казначейство России), Россия
Мишустин попросил проконтролировать использование средств для нужд армии
Федеральное казначейство проводит проверку Минобороны по расходам в рамках спецоперации
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил главу Казначейства Романа Артюхина держать на контроле проверки использования средств, направляемых для нужд армии во время специальной военной операции.
В среду на встрече с Мишустиным Артюхин рассказал, что возглавляемое им ведомство "проводит проверки Минобороны по четырем ключевым направлениям в рамках проводимой специальной военной операции: расходы на поставку средств индивидуальной бронезащиты, на средства связи, топливо, ГСМ, и отдельно - вопросы ремонта и производства вооружения и военной техники".
"Это очень важно, Роман Евгеньевич. Прошу вас лично, я знаю, что вы внимательно к этому относитесь, заниматься этими проверками, здесь смысл - обеспечить прозрачность выделения средств на все нужды, чтобы все задачи, которые были поставлены, были решены и ни одного рубля не было потрачено неэффективно", - сказал Мишустин.
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