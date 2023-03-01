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Мишустин попросил проконтролировать использование средств для нужд армии - РИА Новости, 01.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:18 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/proverka-1855094844.html
Мишустин попросил проконтролировать использование средств для нужд армии
Мишустин попросил проконтролировать использование средств для нужд армии - РИА Новости, 01.03.2023
Мишустин попросил проконтролировать использование средств для нужд армии
Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил главу Казначейства Романа Артюхина держать на контроле проверки использования средств, направляемых для нужд... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T13:18
2023-03-01T13:18
специальная военная операция на украине
михаил мишустин
роман артюхин
федеральное казначейство (казначейство россии)
россия
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил главу Казначейства Романа Артюхина держать на контроле проверки использования средств, направляемых для нужд армии во время специальной военной операции. В среду на встрече с Мишустиным Артюхин рассказал, что возглавляемое им ведомство "проводит проверки Минобороны по четырем ключевым направлениям в рамках проводимой специальной военной операции: расходы на поставку средств индивидуальной бронезащиты, на средства связи, топливо, ГСМ, и отдельно - вопросы ремонта и производства вооружения и военной техники". "Это очень важно, Роман Евгеньевич. Прошу вас лично, я знаю, что вы внимательно к этому относитесь, заниматься этими проверками, здесь смысл - обеспечить прозрачность выделения средств на все нужды, чтобы все задачи, которые были поставлены, были решены и ни одного рубля не было потрачено неэффективно", - сказал Мишустин.
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михаил мишустин, роман артюхин, федеральное казначейство (казначейство россии), россия
Специальная военная операция на Украине, Михаил Мишустин, Роман Артюхин, Федеральное казначейство (Казначейство России), Россия
Мишустин попросил проконтролировать использование средств для нужд армии

Федеральное казначейство проводит проверку Минобороны по расходам в рамках спецоперации

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг на здании Федерального казначейства на Биржевой площади в Москве
Флаг на здании Федерального казначейства на Биржевой площади в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Флаг на здании Федерального казначейства на Биржевой площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил главу Казначейства Романа Артюхина держать на контроле проверки использования средств, направляемых для нужд армии во время специальной военной операции.
В среду на встрече с Мишустиным Артюхин рассказал, что возглавляемое им ведомство "проводит проверки Минобороны по четырем ключевым направлениям в рамках проводимой специальной военной операции: расходы на поставку средств индивидуальной бронезащиты, на средства связи, топливо, ГСМ, и отдельно - вопросы ремонта и производства вооружения и военной техники".
"Это очень важно, Роман Евгеньевич. Прошу вас лично, я знаю, что вы внимательно к этому относитесь, заниматься этими проверками, здесь смысл - обеспечить прозрачность выделения средств на все нужды, чтобы все задачи, которые были поставлены, были решены и ни одного рубля не было потрачено неэффективно", - сказал Мишустин.
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Специальная военная операция на УкраинеМихаил МишустинРоман АртюхинФедеральное казначейство (Казначейство России)Россия
 
 
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