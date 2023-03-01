https://ria.ru/20230301/proverka-1855094844.html

Мишустин попросил проконтролировать использование средств для нужд армии

Мишустин попросил проконтролировать использование средств для нужд армии - РИА Новости, 01.03.2023

Мишустин попросил проконтролировать использование средств для нужд армии

Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил главу Казначейства Романа Артюхина держать на контроле проверки использования средств, направляемых для нужд... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T13:18

2023-03-01T13:18

2023-03-01T13:18

специальная военная операция на украине

михаил мишустин

роман артюхин

федеральное казначейство (казначейство россии)

россия

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил главу Казначейства Романа Артюхина держать на контроле проверки использования средств, направляемых для нужд армии во время специальной военной операции. В среду на встрече с Мишустиным Артюхин рассказал, что возглавляемое им ведомство "проводит проверки Минобороны по четырем ключевым направлениям в рамках проводимой специальной военной операции: расходы на поставку средств индивидуальной бронезащиты, на средства связи, топливо, ГСМ, и отдельно - вопросы ремонта и производства вооружения и военной техники". "Это очень важно, Роман Евгеньевич. Прошу вас лично, я знаю, что вы внимательно к этому относитесь, заниматься этими проверками, здесь смысл - обеспечить прозрачность выделения средств на все нужды, чтобы все задачи, которые были поставлены, были решены и ни одного рубля не было потрачено неэффективно", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20230225/opk-1854244543.html

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

михаил мишустин, роман артюхин, федеральное казначейство (казначейство россии), россия