https://ria.ru/20230301/proekt-1855147029.html

Проект фабрики на угольном месторождении Таймыра изменят из-за оборудования

Проект фабрики на угольном месторождении Таймыра изменят из-за оборудования - РИА Новости, 01.03.2023

Проект фабрики на угольном месторождении Таймыра изменят из-за оборудования

Строительство обогатительной фабрики Сырадасайского угольного месторождения на севере Красноярского края затягивается из-за отсутствия американского... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T16:14

2023-03-01T16:14

2023-03-01T16:14

красноярский экономический форум

красноярский край

россия

экономика

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КРАСНОЯРСК, 1 мар - РИА Новости. Строительство обогатительной фабрики Сырадасайского угольного месторождения на севере Красноярского края затягивается из-за отсутствия американского оборудования, сообщил журналистам в рамках Красноярского экономического форума председатель совета директоров ООО "Северная звезда" Олег Демченко. "Пять миллионов тонн надо было под фабрику. Фабрику пока приостановили, потому что часть оборудования была даже закуплена в Америке. Они деньги вернули, и теперь немного пересматриваем проект фабрики", - сказал Демченко. Сырадасайское месторождение расположено в Таймырском районе Красноярского края. Ресурсы месторождения оцениваются в более чем пять миллиардов тонн. Проект включает создание угольного разреза мощностью пять миллионов тонн в год на первом этапе и 10 миллионов тонн на втором, а также создание обогатительной фабрики и необходимой инфраструктуры. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230228/soglasheniya-1854782754.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

красноярский экономический форум, красноярский край, россия, экономика