Рейтинг@Mail.ru
Проект фабрики на угольном месторождении Таймыра изменят из-за оборудования - РИА Новости, 01.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:14 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/proekt-1855147029.html
Проект фабрики на угольном месторождении Таймыра изменят из-за оборудования
Проект фабрики на угольном месторождении Таймыра изменят из-за оборудования - РИА Новости, 01.03.2023
Проект фабрики на угольном месторождении Таймыра изменят из-за оборудования
Строительство обогатительной фабрики Сырадасайского угольного месторождения на севере Красноярского края затягивается из-за отсутствия американского... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T16:14
2023-03-01T16:14
красноярский экономический форум
красноярский край
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855148312_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_6b9dc73d4f56603df43921cd01bfdc5f.png
КРАСНОЯРСК, 1 мар - РИА Новости. Строительство обогатительной фабрики Сырадасайского угольного месторождения на севере Красноярского края затягивается из-за отсутствия американского оборудования, сообщил журналистам в рамках Красноярского экономического форума председатель совета директоров ООО "Северная звезда" Олег Демченко. "Пять миллионов тонн надо было под фабрику. Фабрику пока приостановили, потому что часть оборудования была даже закуплена в Америке. Они деньги вернули, и теперь немного пересматриваем проект фабрики", - сказал Демченко. Сырадасайское месторождение расположено в Таймырском районе Красноярского края. Ресурсы месторождения оцениваются в более чем пять миллиардов тонн. Проект включает создание угольного разреза мощностью пять миллионов тонн в год на первом этапе и 10 миллионов тонн на втором, а также создание обогатительной фабрики и необходимой инфраструктуры. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230228/soglasheniya-1854782754.html
красноярский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855148312_239:0:1024:589_1920x0_80_0_0_b6b59610ee747ad72ccb778be4ef59e4.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноярский экономический форум, красноярский край, россия, экономика
Красноярский экономический форум, Красноярский край, Россия, Экономика

Проект фабрики на угольном месторождении Таймыра изменят из-за оборудования

© ООО "Северная звезда"Сырадасайское угольное месторождение
Сырадасайское угольное месторождение
© ООО "Северная звезда"
Сырадасайское угольное месторождение
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 1 мар - РИА Новости. Строительство обогатительной фабрики Сырадасайского угольного месторождения на севере Красноярского края затягивается из-за отсутствия американского оборудования, сообщил журналистам в рамках Красноярского экономического форума председатель совета директоров ООО "Северная звезда" Олег Демченко.
"Пять миллионов тонн надо было под фабрику. Фабрику пока приостановили, потому что часть оборудования была даже закуплена в Америке. Они деньги вернули, и теперь немного пересматриваем проект фабрики", - сказал Демченко.
Сырадасайское месторождение расположено в Таймырском районе Красноярского края. Ресурсы месторождения оцениваются в более чем пять миллиардов тонн. Проект включает создание угольного разреза мощностью пять миллионов тонн в год на первом этапе и 10 миллионов тонн на втором, а также создание обогатительной фабрики и необходимой инфраструктуры.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Посетители Красноярского экономического форума - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
На Красноярском экономическом форуме планируется подписать 67 соглашений
28 февраля, 10:52
 
Красноярский экономический форумКрасноярский крайРоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала