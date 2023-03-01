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Продукцию Made in Russia продегустировали на бизнес-миссии в Азербайджане - РИА Новости, 01.03.2023
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12:33 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/produktsiya-1855078620.html
Продукцию Made in Russia продегустировали на бизнес-миссии в Азербайджане
Продукцию Made in Russia продегустировали на бизнес-миссии в Азербайджане - РИА Новости, 01.03.2023
Продукцию Made in Russia продегустировали на бизнес-миссии в Азербайджане
Двухдневная бизнес-миссия российских компаний в сфере продуктов питания в новом формате стартовала в Баку 1 марта, сообщает Российский экспортный центр (входит... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T12:33
2023-03-01T12:33
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экономика
азербайджан
баку
россия
сделано в россии
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Двухдневная бизнес-миссия российских компаний в сфере продуктов питания в новом формате стартовала в Баку 1 марта, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Помимо деловых встреч и выездных мероприятий, в деловую программу включена шоу-дегустация на открытой кухне", - говорится в сообщении.Там отмечается, что потенциальные деловые партнеры смогли на месте не только познакомиться с российскими компаниями, но и попробовать дегустационные сеты, которые местный шеф-повар приготовил из продукции участников деловой миссии."В этот раз мы решили разнообразить деловую программу бизнес-миссии, включив в нее, помимо традиционных деловых встреч, еще и дегустацию блюд, приготовленных из продуктов российских компаний местными шеф-поварами. Выбранный формат мероприятия, несомненно, поможет нашим азербайджанским партнерам лучше узнать и поближе познакомиться с российскими продуктами питания", - рассказал директор по международному развитию РЭЦ Дмитрий Яковлев.Он отметил, что формат бизнес-миссии позволяет российским экспортерам по-новому рассказать о конкурентных преимуществах своей продукции. Это расширяет перспективы ее продвижения на рынок Азербайджана.
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азербайджан
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, азербайджан, баку, россия, сделано в россии
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Экономика, Азербайджан, Баку, Россия, Сделано в России

Продукцию Made in Russia продегустировали на бизнес-миссии в Азербайджане

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛоготип Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве
Логотип Международного экспортного форума Сделано в России в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Двухдневная бизнес-миссия российских компаний в сфере продуктов питания в новом формате стартовала в Баку 1 марта, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"Помимо деловых встреч и выездных мероприятий, в деловую программу включена шоу-дегустация на открытой кухне", - говорится в сообщении.
Там отмечается, что потенциальные деловые партнеры смогли на месте не только познакомиться с российскими компаниями, но и попробовать дегустационные сеты, которые местный шеф-повар приготовил из продукции участников деловой миссии.
"В этот раз мы решили разнообразить деловую программу бизнес-миссии, включив в нее, помимо традиционных деловых встреч, еще и дегустацию блюд, приготовленных из продуктов российских компаний местными шеф-поварами. Выбранный формат мероприятия, несомненно, поможет нашим азербайджанским партнерам лучше узнать и поближе познакомиться с российскими продуктами питания", - рассказал директор по международному развитию РЭЦ Дмитрий Яковлев.
Он отметил, что формат бизнес-миссии позволяет российским экспортерам по-новому рассказать о конкурентных преимуществах своей продукции. Это расширяет перспективы ее продвижения на рынок Азербайджана.
Баннер Made in Russia - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
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Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)ЭкономикаАзербайджанБакуРоссияСделано в России
 
 
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