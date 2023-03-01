https://ria.ru/20230301/produktsiya-1855078620.html

Продукцию Made in Russia продегустировали на бизнес-миссии в Азербайджане

Продукцию Made in Russia продегустировали на бизнес-миссии в Азербайджане - РИА Новости, 01.03.2023

Продукцию Made in Russia продегустировали на бизнес-миссии в Азербайджане

Двухдневная бизнес-миссия российских компаний в сфере продуктов питания в новом формате стартовала в Баку 1 марта, сообщает Российский экспортный центр (входит... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T12:33

2023-03-01T12:33

2023-03-01T12:33

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

экономика

азербайджан

баку

россия

сделано в россии

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Двухдневная бизнес-миссия российских компаний в сфере продуктов питания в новом формате стартовала в Баку 1 марта, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Помимо деловых встреч и выездных мероприятий, в деловую программу включена шоу-дегустация на открытой кухне", - говорится в сообщении.Там отмечается, что потенциальные деловые партнеры смогли на месте не только познакомиться с российскими компаниями, но и попробовать дегустационные сеты, которые местный шеф-повар приготовил из продукции участников деловой миссии."В этот раз мы решили разнообразить деловую программу бизнес-миссии, включив в нее, помимо традиционных деловых встреч, еще и дегустацию блюд, приготовленных из продуктов российских компаний местными шеф-поварами. Выбранный формат мероприятия, несомненно, поможет нашим азербайджанским партнерам лучше узнать и поближе познакомиться с российскими продуктами питания", - рассказал директор по международному развитию РЭЦ Дмитрий Яковлев.Он отметил, что формат бизнес-миссии позволяет российским экспортерам по-новому рассказать о конкурентных преимуществах своей продукции. Это расширяет перспективы ее продвижения на рынок Азербайджана.

https://ria.ru/20230221/ekspozitsiya-1853388629.html

азербайджан

баку

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, азербайджан, баку, россия, сделано в россии