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Время продажи алкоголя в Приморье сократили на час - РИА Новости, 01.03.2023
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06:25 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/primore-1855007163.html
Время продажи алкоголя в Приморье сократили на час
Время продажи алкоголя в Приморье сократили на час - РИА Новости, 01.03.2023
Время продажи алкоголя в Приморье сократили на час
Вступили в силу изменения в закон Приморья, которые сокращают на час время продажи алкоголя в регионе, сообщает краевое правительство. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T06:25
2023-03-01T06:25
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 1 мар – РИА Новости. Вступили в силу изменения в закон Приморья, которые сокращают на час время продажи алкоголя в регионе, сообщает краевое правительство. Раньше в Приморье торговать алкоголем можно было с 09.00 до 22.00. В ноябре 2022 года краевые депутаты приняли изменения в региональный закон, которыми время продажи алкоголя сокращается на час в день. Тогда же депутаты большинством проголосовали за то, чтобы запретить торговлю спиртным в Международный день защиты детей, День знаний, на Последний звонок, а также в местах проведения массовых мероприятий. Кроме того, изменения в закон запретили розничную продажу алкоголя, кроме пива, в помещениях многоквартирных домов, если вход для покупателей в магазин расположен со стороны подъездов. "Соответствующие изменения в краевом законе вступили в силу в среду, 1 марта… С 1 марта на территории края не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 22.00 до 10.00, а также в Международный день защиты детей 1 июня, в День знаний 1 сентября и дни Последнего звонка", – говорится в сообщении. Власти отмечают, что новые запреты позволят снизить количество преступлений в состоянии алкогольного опьянения.
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общество
Общество
Время продажи алкоголя в Приморье сократили на час

В Приморье вступили в силу изменения, сокращающие на час время продажи алкоголя

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПродажа алкоголя в магазине
Продажа алкоголя в магазине - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Продажа алкоголя в магазине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 1 мар – РИА Новости. Вступили в силу изменения в закон Приморья, которые сокращают на час время продажи алкоголя в регионе, сообщает краевое правительство.
Раньше в Приморье торговать алкоголем можно было с 09.00 до 22.00. В ноябре 2022 года краевые депутаты приняли изменения в региональный закон, которыми время продажи алкоголя сокращается на час в день. Тогда же депутаты большинством проголосовали за то, чтобы запретить торговлю спиртным в Международный день защиты детей, День знаний, на Последний звонок, а также в местах проведения массовых мероприятий. Кроме того, изменения в закон запретили розничную продажу алкоголя, кроме пива, в помещениях многоквартирных домов, если вход для покупателей в магазин расположен со стороны подъездов.
"Соответствующие изменения в краевом законе вступили в силу в среду, 1 марта… С 1 марта на территории края не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 22.00 до 10.00, а также в Международный день защиты детей 1 июня, в День знаний 1 сентября и дни Последнего звонка", – говорится в сообщении.
Власти отмечают, что новые запреты позволят снизить количество преступлений в состоянии алкогольного опьянения.
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