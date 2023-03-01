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В Тирасполе прокомментировали подготовку Киевом радиационной провокации
В Тирасполе прокомментировали подготовку Киевом радиационной провокации - РИА Новости, 01.03.2023
В Тирасполе прокомментировали подготовку Киевом радиационной провокации
Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев заявил, что в Тирасполе серьезно отнеслись к возможной провокации стороны Киева с... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T18:53
2023-03-01T18:53
2023-03-01T18:53
в мире
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приднестровская молдавская республика
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виталий игнатьев
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ТИРАСПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости. Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев заявил, что в Тирасполе серьезно отнеслись к возможной провокации стороны Киева с использованием радиоактивных материалов. "Мы очень серьезно относимся к информации, которая появляется. Дыма без огня не бывает. Но это не означает, что ситуация находится в критической фазе или выходит из-под контроля. В какой-то степени акцент на этих возможных проблемах направлен на то, чтобы этих проблем не случилось", сказал Игнатьев в эфире телеканала "Первый Приднестровский". При этом он попросил население проявлять спокойствие и выдержку. "Людям необходимо вести себя спокойно. Вопрос безопасности граждан и государства – это святая обязанность и задача многих из нас", - отметил глава МИД. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва обеспокоена данными о том, что провокация Киева с радиоактивными веществами может произойти близ Приднестровья, где Киев и так нагнетает напряженность. По данным Минобороны России, из Европы на Украину доставили контейнеры с радиоактивными веществами для провокации с целью обвинения Вооруженных сил РФ. В комментарии Захаровой, текст которого опубликован на сайте российского МИД, отмечается, что в ведомстве "обратили внимание на циркулирующую в ряде украинских СМИ, интернет-ресурсах и соцсетях информацию о доставке в порты Одесской области радиоактивных материалов". Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20230223/moldaviya-1853939010.html
https://ria.ru/20230228/kiev-1854870606.html
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В мире, Украина, Приднестровская Молдавская Республика, Россия, Мария Захарова, Молдавия, Виталий Игнатьев
В Тирасполе прокомментировали подготовку Киевом радиационной провокации
В Приднестровье серьезно отнеслись к данным о подготовке Киевом радиационной провокации