https://ria.ru/20230301/predprinimateli-1854872790.html

Корпорация МСП поможет предпринимателям России выйти на рынок Таджикистана

Корпорация МСП поможет предпринимателям России выйти на рынок Таджикистана - РИА Новости, 01.03.2023

Корпорация МСП поможет предпринимателям России выйти на рынок Таджикистана

Российские поставщики из сегмента малого и среднего бизнеса получили возможность выйти на рынок Таджикистана через Цифровую платформу МСП.РФ, оператором которой РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T10:00

2023-03-01T10:00

2023-03-01T10:00

корпорация мсп

александр исаевич

экономика

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российские поставщики из сегмента малого и среднего бизнеса получили возможность выйти на рынок Таджикистана через Цифровую платформу МСП.РФ, оператором которой является Корпорация МСП (КМСП), сообщает пресс-служба института развития.Через сервис "Производственная кооперация и сбыт" на МСП.РФ российские предприниматели теперь могут видеть актуальные потребности крупного таджикского интернет-магазина "Тозон", уточняется в сообщении.В частности, сотрудничество с интернет-магазином в режиме онлайн уже сейчас могут начать производители пиломатериалов, мебели, удобрений и продовольственных продуктов. На платформе размещены требования к поставщикам и их продукции, здесь же есть возможность направить коммерческие предложения."Предприниматели могут найти на МСП.РФ спрос со стороны более 90 крупных российских и зарубежных предприятий и торговых сетей, которым требуются российские поставщики по пяти тысячам позиций. Это возможность не только найти новый канал и организовать сбыт, но и широко представить свою продукцию – теперь и покупателям онлайн-магазина из Таджикистана", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба.К настоящему моменту уже более 50 российских МСП-поставщиков заключили соглашения о сотрудничестве с российскими и зарубежными крупными компаниями, в том числе из Армении, Белоруссии и Индии.МСП.РФ - государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Она разработана Корпорацией МСП и Минэкономразвития при участии бизнеса. Цифровая платформа развивается в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20230227/lizing-1854515567.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, александр исаевич, экономика