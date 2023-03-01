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Корпорация МСП поможет предпринимателям России выйти на рынок Таджикистана - РИА Новости, 01.03.2023
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10:00 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/predprinimateli-1854872790.html
Корпорация МСП поможет предпринимателям России выйти на рынок Таджикистана
Корпорация МСП поможет предпринимателям России выйти на рынок Таджикистана - РИА Новости, 01.03.2023
Корпорация МСП поможет предпринимателям России выйти на рынок Таджикистана
Российские поставщики из сегмента малого и среднего бизнеса получили возможность выйти на рынок Таджикистана через Цифровую платформу МСП.РФ, оператором которой РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T10:00
2023-03-01T10:00
корпорация мсп
александр исаевич
экономика
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российские поставщики из сегмента малого и среднего бизнеса получили возможность выйти на рынок Таджикистана через Цифровую платформу МСП.РФ, оператором которой является Корпорация МСП (КМСП), сообщает пресс-служба института развития.Через сервис "Производственная кооперация и сбыт" на МСП.РФ российские предприниматели теперь могут видеть актуальные потребности крупного таджикского интернет-магазина "Тозон", уточняется в сообщении.В частности, сотрудничество с интернет-магазином в режиме онлайн уже сейчас могут начать производители пиломатериалов, мебели, удобрений и продовольственных продуктов. На платформе размещены требования к поставщикам и их продукции, здесь же есть возможность направить коммерческие предложения."Предприниматели могут найти на МСП.РФ спрос со стороны более 90 крупных российских и зарубежных предприятий и торговых сетей, которым требуются российские поставщики по пяти тысячам позиций. Это возможность не только найти новый канал и организовать сбыт, но и широко представить свою продукцию – теперь и покупателям онлайн-магазина из Таджикистана", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба.К настоящему моменту уже более 50 российских МСП-поставщиков заключили соглашения о сотрудничестве с российскими и зарубежными крупными компаниями, в том числе из Армении, Белоруссии и Индии.МСП.РФ - государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Она разработана Корпорацией МСП и Минэкономразвития при участии бизнеса. Цифровая платформа развивается в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
https://ria.ru/20230227/lizing-1854515567.html
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корпорация мсп, александр исаевич, экономика
Корпорация МСП, Александр Исаевич, Экономика

Корпорация МСП поможет предпринимателям России выйти на рынок Таджикистана

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российские поставщики из сегмента малого и среднего бизнеса получили возможность выйти на рынок Таджикистана через Цифровую платформу МСП.РФ, оператором которой является Корпорация МСП (КМСП), сообщает пресс-служба института развития.
Через сервис "Производственная кооперация и сбыт" на МСП.РФ российские предприниматели теперь могут видеть актуальные потребности крупного таджикского интернет-магазина "Тозон", уточняется в сообщении.
В частности, сотрудничество с интернет-магазином в режиме онлайн уже сейчас могут начать производители пиломатериалов, мебели, удобрений и продовольственных продуктов. На платформе размещены требования к поставщикам и их продукции, здесь же есть возможность направить коммерческие предложения.
"Предприниматели могут найти на МСП.РФ спрос со стороны более 90 крупных российских и зарубежных предприятий и торговых сетей, которым требуются российские поставщики по пяти тысячам позиций. Это возможность не только найти новый канал и организовать сбыт, но и широко представить свою продукцию – теперь и покупателям онлайн-магазина из Таджикистана", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба.
Работник в цехе - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
КМСП предоставит малому бизнесу льготный лизинг на 2,4 миллиарда рублей
27 февраля, 10:06
К настоящему моменту уже более 50 российских МСП-поставщиков заключили соглашения о сотрудничестве с российскими и зарубежными крупными компаниями, в том числе из Армении, Белоруссии и Индии.
МСП.РФ - государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Она разработана Корпорацией МСП и Минэкономразвития при участии бизнеса. Цифровая платформа развивается в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
 
Корпорация МСПАлександр ИсаевичЭкономика
 
 
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