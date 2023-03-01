Рейтинг@Mail.ru
МИД Белоруссии указал на факты грубого нарушения прав человека Западом - РИА Новости, 01.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:43 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/prava-1855211535.html
МИД Белоруссии указал на факты грубого нарушения прав человека Западом
МИД Белоруссии указал на факты грубого нарушения прав человека Западом - РИА Новости, 01.03.2023
МИД Белоруссии указал на факты грубого нарушения прав человека Западом
Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич, выступая в среду в Женеве на 52-й сессии Совета ООН по правам человека, назвал ряд примеров... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T19:43
2023-03-01T19:43
в мире
белоруссия
польша
женева (город)
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575162876_0:0:3049:1716_1920x0_80_0_0_f3ae9a29f9aa95251be5d39ccccb262e.jpg
МИНСК, 1 мар – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич, выступая в среду в Женеве на 52-й сессии Совета ООН по правам человека, назвал ряд примеров грубого нарушения западными странами прав граждан Белоруссии и других стран. Замглавы белорусского МИД отметил, что, если следовать логике либеральных демократов, то правочеловеческий подход должен применяться буквально везде, даже в управлении процессом сортировки отходов – тогда белорусская позиция о нарушении Западом прав человека иллюстрируется еще легче. "Очевидно, что запрет правительства Литвы на транзит белорусских удобрений по литовской территории к морским портам лишает сотни миллионов простых людей в наименее развитых странах права на жизнь без нищеты и голода. Ограничения Польши на пересечение границы с Беларусью являются нарушением права на труд для десятков тысяч перевозчиков - граждан Польши, Казахстана, Турции, Беларуси и других стран", - цитирует Амбразевича пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства. Белорусский дипломат также обратил внимание, что введенный США и странами Евросоюза запрет на авиасообщение с Белоруссией нарушает права миллионов человек по всему миру на свободу передвижения. "Запрет на участие белорусских спортсменов в международных соревнованиях нарушает их права на защиту от дискриминации на основании гражданства или свободы мнений. Запрет на просмотр телеканалов из определенной страны составляет нарушение прав сотен миллионов европейцев и американцев на доступ к информации и на свободу мнений и убеждений", - добавил заместитель министра. Амбразевич призвал членов Совета ООН по правам человека задуматься над приведенными им фактами, когда кто-то будет пытаться доказать, "как ужасно жить в Беларуси". "А лучше приезжайте к нам и посмотрите сами. Весна - лучшее время для посещения моей страны", - добавил дипломат.
https://ria.ru/20221007/kitay-1822138554.html
https://ria.ru/20230208/oon-1850455578.html
белоруссия
польша
женева (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575162876_156:0:2885:2047_1920x0_80_0_0_ee3dd1cf064e1ae87cddafbc6ec619fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, польша, женева (город), оон
В мире, Белоруссия, Польша, Женева (город), ООН
МИД Белоруссии указал на факты грубого нарушения прав человека Западом

В МИД Белоруссии указали на факты грубого нарушения прав человека западными странами

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВход в здание МИД Белоруссии
Вход в здание МИД Белоруссии - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Вход в здание МИД Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 1 мар – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич, выступая в среду в Женеве на 52-й сессии Совета ООН по правам человека, назвал ряд примеров грубого нарушения западными странами прав граждан Белоруссии и других стран.
Замглавы белорусского МИД отметил, что, если следовать логике либеральных демократов, то правочеловеческий подход должен применяться буквально везде, даже в управлении процессом сортировки отходов – тогда белорусская позиция о нарушении Западом прав человека иллюстрируется еще легче.
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
МИД Китая призвал обратить внимание на нарушение прав человека на Западе
7 октября 2022, 09:19
"Очевидно, что запрет правительства Литвы на транзит белорусских удобрений по литовской территории к морским портам лишает сотни миллионов простых людей в наименее развитых странах права на жизнь без нищеты и голода. Ограничения Польши на пересечение границы с Беларусью являются нарушением права на труд для десятков тысяч перевозчиков - граждан Польши, Казахстана, Турции, Беларуси и других стран", - цитирует Амбразевича пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
Белорусский дипломат также обратил внимание, что введенный США и странами Евросоюза запрет на авиасообщение с Белоруссией нарушает права миллионов человек по всему миру на свободу передвижения.
"Запрет на участие белорусских спортсменов в международных соревнованиях нарушает их права на защиту от дискриминации на основании гражданства или свободы мнений. Запрет на просмотр телеканалов из определенной страны составляет нарушение прав сотен миллионов европейцев и американцев на доступ к информации и на свободу мнений и убеждений", - добавил заместитель министра.
Амбразевич призвал членов Совета ООН по правам человека задуматься над приведенными им фактами, когда кто-то будет пытаться доказать, "как ужасно жить в Беларуси". "А лучше приезжайте к нам и посмотрите сами. Весна - лучшее время для посещения моей страны", - добавил дипломат.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
США все чаще нарушают соглашения о штаб-квартире ООН, заявили в МИД России
8 февраля, 07:43
 
В миреБелоруссияПольшаЖенева (город)ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала