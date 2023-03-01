https://ria.ru/20230301/prava-1855211535.html

МИД Белоруссии указал на факты грубого нарушения прав человека Западом

МИД Белоруссии указал на факты грубого нарушения прав человека Западом - РИА Новости, 01.03.2023

МИД Белоруссии указал на факты грубого нарушения прав человека Западом

Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич, выступая в среду в Женеве на 52-й сессии Совета ООН по правам человека, назвал ряд примеров... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T19:43

2023-03-01T19:43

2023-03-01T19:43

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МИНСК, 1 мар – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич, выступая в среду в Женеве на 52-й сессии Совета ООН по правам человека, назвал ряд примеров грубого нарушения западными странами прав граждан Белоруссии и других стран. Замглавы белорусского МИД отметил, что, если следовать логике либеральных демократов, то правочеловеческий подход должен применяться буквально везде, даже в управлении процессом сортировки отходов – тогда белорусская позиция о нарушении Западом прав человека иллюстрируется еще легче. "Очевидно, что запрет правительства Литвы на транзит белорусских удобрений по литовской территории к морским портам лишает сотни миллионов простых людей в наименее развитых странах права на жизнь без нищеты и голода. Ограничения Польши на пересечение границы с Беларусью являются нарушением права на труд для десятков тысяч перевозчиков - граждан Польши, Казахстана, Турции, Беларуси и других стран", - цитирует Амбразевича пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства. Белорусский дипломат также обратил внимание, что введенный США и странами Евросоюза запрет на авиасообщение с Белоруссией нарушает права миллионов человек по всему миру на свободу передвижения. "Запрет на участие белорусских спортсменов в международных соревнованиях нарушает их права на защиту от дискриминации на основании гражданства или свободы мнений. Запрет на просмотр телеканалов из определенной страны составляет нарушение прав сотен миллионов европейцев и американцев на доступ к информации и на свободу мнений и убеждений", - добавил заместитель министра. Амбразевич призвал членов Совета ООН по правам человека задуматься над приведенными им фактами, когда кто-то будет пытаться доказать, "как ужасно жить в Беларуси". "А лучше приезжайте к нам и посмотрите сами. Весна - лучшее время для посещения моей страны", - добавил дипломат.

https://ria.ru/20221007/kitay-1822138554.html

https://ria.ru/20230208/oon-1850455578.html

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