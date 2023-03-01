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Принудительная мобилизация в ВСУ нарушает права человека, заявил Сийярто - РИА Новости, 01.03.2023
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15:22 01.03.2023 (обновлено: 15:31 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/prava-1855134366.html
Принудительная мобилизация в ВСУ нарушает права человека, заявил Сийярто
Принудительная мобилизация в ВСУ нарушает права человека, заявил Сийярто - РИА Новости, 01.03.2023
Принудительная мобилизация в ВСУ нарушает права человека, заявил Сийярто
Принудительная мобилизация в украинскую армию, в том числе этнических венгров, нарушает права человека, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T15:22
2023-03-01T15:31
в мире
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венгрия
женева (город)
петер сийярто
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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ЖЕНЕВА, 1 мар - РИА Новости. Принудительная мобилизация в украинскую армию, в том числе этнических венгров, нарушает права человека, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Я не уверен, что все вы знаете факт, что в западной части Украины проживает значительное венгерское сообщество, приблизительно 150 тысяч человек. И поскольку они являются гражданами Украины, их мобилизуют в украинскую армию. Иногда довольно жестоким образом, как мы видим на видеозаписях, что определенно противоречит правам человека", - сказал Сийярто на 52-й сессии Совета по правам человека в Женеве. По его словам, "многие члены украинского сообщества уже погибли". Венгерские СМИ ранее писали, что в украинском Закарпатье проводят самую масштабную мобилизацию с начала конфликта, что связано с большими потерями Закарпатской 128-й горно-штурмовой бригады под Соледаром. Издание Metropol отмечало, что в сотнях метров от границы с Венгрией в рефрижераторном вагоне неделями хранятся тела украинских военных, о гибели которых не сообщают родственникам. Ранее жители Закарпатья сообщали венгерскому портал Index, что основанием для отсрочки от мобилизации не является уход за больными родственниками, временно избежать призыва можно за взятку в 6-10 тысяч долларов. Издание Ripost сообщило, что Служба безопасности Украины запрещает родственникам погибших закарпатских венгров искать их в соцсетях и рассказывать об их гибели. Сийярто заявил, что закарпатских венгров "жестким образом" мобилизуют в украинскую армию, многие из них погибают. Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинскому командованию поставлена задача сформировать резервы личного состава.
https://ria.ru/20230227/vengriya-1854723128.html
https://ria.ru/20230228/razvedchik-1854974721.html
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в мире, украина, венгрия, женева (город), петер сийярто, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Венгрия, Женева (город), Петер Сийярто, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Принудительная мобилизация в ВСУ нарушает права человека, заявил Сийярто

Сийярто: принудительная мобилизация в украинскую армию нарушает права человека

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 1 мар - РИА Новости. Принудительная мобилизация в украинскую армию, в том числе этнических венгров, нарушает права человека, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Я не уверен, что все вы знаете факт, что в западной части Украины проживает значительное венгерское сообщество, приблизительно 150 тысяч человек. И поскольку они являются гражданами Украины, их мобилизуют в украинскую армию. Иногда довольно жестоким образом, как мы видим на видеозаписях, что определенно противоречит правам человека", - сказал Сийярто на 52-й сессии Совета по правам человека в Женеве.
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По его словам, "многие члены украинского сообщества уже погибли".
Венгерские СМИ ранее писали, что в украинском Закарпатье проводят самую масштабную мобилизацию с начала конфликта, что связано с большими потерями Закарпатской 128-й горно-штурмовой бригады под Соледаром. Издание Metropol отмечало, что в сотнях метров от границы с Венгрией в рефрижераторном вагоне неделями хранятся тела украинских военных, о гибели которых не сообщают родственникам.
Ранее жители Закарпатья сообщали венгерскому портал Index, что основанием для отсрочки от мобилизации не является уход за больными родственниками, временно избежать призыва можно за взятку в 6-10 тысяч долларов. Издание Ripost сообщило, что Служба безопасности Украины запрещает родственникам погибших закарпатских венгров искать их в соцсетях и рассказывать об их гибели. Сийярто заявил, что закарпатских венгров "жестким образом" мобилизуют в украинскую армию, многие из них погибают. Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинскому командованию поставлена задача сформировать резервы личного состава.
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