https://ria.ru/20230301/prava-1855134366.html

Принудительная мобилизация в ВСУ нарушает права человека, заявил Сийярто

Принудительная мобилизация в ВСУ нарушает права человека, заявил Сийярто - РИА Новости, 01.03.2023

Принудительная мобилизация в ВСУ нарушает права человека, заявил Сийярто

Принудительная мобилизация в украинскую армию, в том числе этнических венгров, нарушает права человека, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T15:22

2023-03-01T15:22

2023-03-01T15:31

в мире

украина

венгрия

женева (город)

петер сийярто

владимир зеленский

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153033/39/1530333995_0:100:2000:1225_1920x0_80_0_0_4bbf3bb39282aa06aaf5af5ef18cf725.jpg

ЖЕНЕВА, 1 мар - РИА Новости. Принудительная мобилизация в украинскую армию, в том числе этнических венгров, нарушает права человека, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Я не уверен, что все вы знаете факт, что в западной части Украины проживает значительное венгерское сообщество, приблизительно 150 тысяч человек. И поскольку они являются гражданами Украины, их мобилизуют в украинскую армию. Иногда довольно жестоким образом, как мы видим на видеозаписях, что определенно противоречит правам человека", - сказал Сийярто на 52-й сессии Совета по правам человека в Женеве. По его словам, "многие члены украинского сообщества уже погибли". Венгерские СМИ ранее писали, что в украинском Закарпатье проводят самую масштабную мобилизацию с начала конфликта, что связано с большими потерями Закарпатской 128-й горно-штурмовой бригады под Соледаром. Издание Metropol отмечало, что в сотнях метров от границы с Венгрией в рефрижераторном вагоне неделями хранятся тела украинских военных, о гибели которых не сообщают родственникам. Ранее жители Закарпатья сообщали венгерскому портал Index, что основанием для отсрочки от мобилизации не является уход за больными родственниками, временно избежать призыва можно за взятку в 6-10 тысяч долларов. Издание Ripost сообщило, что Служба безопасности Украины запрещает родственникам погибших закарпатских венгров искать их в соцсетях и рассказывать об их гибели. Сийярто заявил, что закарпатских венгров "жестким образом" мобилизуют в украинскую армию, многие из них погибают. Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинскому командованию поставлена задача сформировать резервы личного состава.

https://ria.ru/20230227/vengriya-1854723128.html

https://ria.ru/20230228/razvedchik-1854974721.html

украина

венгрия

женева (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, венгрия, женева (город), петер сийярто, владимир зеленский, вооруженные силы украины