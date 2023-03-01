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В Омской области умер сотрудник ППС, в которого случайно выстрелил напарник - РИА Новости, 01.03.2023
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08:45 01.03.2023 (обновлено: 11:57 01.03.2023)
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В Омской области умер сотрудник ППС, в которого случайно выстрелил напарник
В Омской области умер сотрудник ППС, в которого случайно выстрелил напарник - РИА Новости, 01.03.2023
В Омской области умер сотрудник ППС, в которого случайно выстрелил напарник
В Омской области умер сотрудник ППС ОМВД по Калачинскому району, в которого накануне случайно выстрелил коллега, рассказали корреспонденту РИА Новости в... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T08:45
2023-03-01T11:57
происшествия
омская область
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ОМСК, 1 мар — РИА Новости. В Омской области умер сотрудник ППС ОМВД по Калачинскому району, в которого накануне случайно выстрелил коллега, рассказали корреспонденту РИА Новости в пресс-службе областного УМВД. Инцидент произошел 27 февраля, около 23:00 (20:00 мск), в городе Калачинск. Полицейский патрулировал улицу Петра Ильичева со своим напарником, который случайно выстрелил из табельного пистолета ему в живот. Раненого доставили в больницу. Все обстоятельства случившегося устанавливаются, проводится служебная проверка. Помимо увольнения, виновнику грозит уголовное преследование. ​
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происшествия, омская область
Происшествия, Омская область
В Омской области умер сотрудник ППС, в которого случайно выстрелил напарник

В Омской области умер сотрудник ППС, в которого случайно напарник выстрелил из пистолета

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ОМСК, 1 мар — РИА Новости. В Омской области умер сотрудник ППС ОМВД по Калачинскому району, в которого накануне случайно выстрелил коллега, рассказали корреспонденту РИА Новости в пресс-службе областного УМВД.
«
"Сотрудник скончался в больнице от полученных травм", — уточнили в ведомстве.
Инцидент произошел 27 февраля, около 23:00 (20:00 мск), в городе Калачинск. Полицейский патрулировал улицу Петра Ильичева со своим напарником, который случайно выстрелил из табельного пистолета ему в живот. Раненого доставили в больницу.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются, проводится служебная проверка. Помимо увольнения, виновнику грозит уголовное преследование.
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ПроисшествияОмская область
 
 
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