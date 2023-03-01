https://ria.ru/20230301/pps-1855016426.html

В Омской области умер сотрудник ППС, в которого случайно выстрелил напарник

В Омской области умер сотрудник ППС, в которого случайно выстрелил напарник - РИА Новости, 01.03.2023

В Омской области умер сотрудник ППС, в которого случайно выстрелил напарник

В Омской области умер сотрудник ППС ОМВД по Калачинскому району, в которого накануне случайно выстрелил коллега, рассказали корреспонденту РИА Новости в... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T08:45

2023-03-01T08:45

2023-03-01T11:57

происшествия

омская область

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ОМСК, 1 мар — РИА Новости. В Омской области умер сотрудник ППС ОМВД по Калачинскому району, в которого накануне случайно выстрелил коллега, рассказали корреспонденту РИА Новости в пресс-службе областного УМВД. Инцидент произошел 27 февраля, около 23:00 (20:00 мск), в городе Калачинск. Полицейский патрулировал улицу Петра Ильичева со своим напарником, который случайно выстрелил из табельного пистолета ему в живот. Раненого доставили в больницу. Все обстоятельства случившегося устанавливаются, проводится служебная проверка. Помимо увольнения, виновнику грозит уголовное преследование. ​

https://ria.ru/20230226/bliny-1854379425.html

омская область

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, омская область