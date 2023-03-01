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Киев потерял до 70 процентов опытных военных в Артемовске, заявили в ДНР - РИА Новости, 01.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:45 01.03.2023 (обновлено: 19:37 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/poteri-1855187443.html
Киев потерял до 70 процентов опытных военных в Артемовске, заявили в ДНР
Киев потерял до 70 процентов опытных военных в Артемовске, заявили в ДНР - РИА Новости, 01.03.2023
Киев потерял до 70 процентов опытных военных в Артемовске, заявили в ДНР
Киев потерял в районе Артемовска до 70 процентов военных из подготовленных подразделений, заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T17:45
2023-03-01T19:37
специальная военная операция на украине
в мире
киев
артемовск
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Киев потерял в районе Артемовска до 70 процентов военных из подготовленных подразделений, заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.Кимаковский уточнил, что речь идет именно о подготовленных солдатах. Он отметил, что теперь, если украинское командование и будет направлять дополнительные силы в город, это будут те подразделения, "которые им не важны". Сейчас, по его словам, в Артемовске остаются несколько тысяч военных, оставленных там Киевом "просто на убой".Советник врио главы ДНР также подчеркнул, что российские солдаты и артиллерия очень грамотно работают на подступах к городу: все дороги, включая путь на Часов Яр, находятся под их огневым контролем.Ранее сегодня экономический советник президента Украины Александр Роднянский заявил в интервью CNN, что солдаты ВСУ при необходимости могут "стратегически отступить" из Артемовска, так как власти страны якобы не хотят напрасно жертвовать военнослужащими.Как сообщил позже CNN со ссылкой на пресс-секретаря Восточной группировки украинских войск Сергея Череватого, ВСУ не приняли решение выйти из города. По его словам, решение об отступлении должно приниматься на заседании штаба. Появившиеся ранее утверждения о выводе украинских военных из Артемовска опроверг и основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин, уточнив, что Киев перебрасывает туда дополнительные резервы, в боях задействованы десятки тысяч украинских бойцов.
https://ria.ru/20230301/artemovsk-1855093983.html
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киев
артемовск
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в мире, киев, артемовск, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия
Киев потерял до 70 процентов опытных военных в Артемовске, заявили в ДНР

Советник Пушилина Кимаковский: ВСУ под Артемовском потеряли до 70 процентов опытных бойцов

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaРаненый украинский военнослужащий в районе Артемовска (Бахмута)
Раненый украинский военнослужащий в районе Артемовска (Бахмута) - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Раненый украинский военнослужащий в районе Артемовска (Бахмута). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Киев потерял в районе Артемовска до 70 процентов военных из подготовленных подразделений, заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.
«

"Они уже потеряли до 70 процентов (личного состава. — Прим. ред.), и их вывели на доукомплектование", — сказал он.

Кимаковский уточнил, что речь идет именно о подготовленных солдатах. Он отметил, что теперь, если украинское командование и будет направлять дополнительные силы в город, это будут те подразделения, "которые им не важны". Сейчас, по его словам, в Артемовске остаются несколько тысяч военных, оставленных там Киевом "просто на убой".
Советник врио главы ДНР также подчеркнул, что российские солдаты и артиллерия очень грамотно работают на подступах к городу: все дороги, включая путь на Часов Яр, находятся под их огневым контролем.
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Ранее сегодня экономический советник президента Украины Александр Роднянский заявил в интервью CNN, что солдаты ВСУ при необходимости могут "стратегически отступить" из Артемовска, так как власти страны якобы не хотят напрасно жертвовать военнослужащими.
Как сообщил позже CNN со ссылкой на пресс-секретаря Восточной группировки украинских войск Сергея Череватого, ВСУ не приняли решение выйти из города. По его словам, решение об отступлении должно приниматься на заседании штаба. Появившиеся ранее утверждения о выводе украинских военных из Артемовска опроверг и основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин, уточнив, что Киев перебрасывает туда дополнительные резервы, в боях задействованы десятки тысяч украинских бойцов.

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевАртемовскДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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