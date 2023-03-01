https://ria.ru/20230301/poteri-1855187443.html

Киев потерял до 70 процентов опытных военных в Артемовске, заявили в ДНР

Киев потерял до 70 процентов опытных военных в Артемовске, заявили в ДНР - РИА Новости, 01.03.2023

Киев потерял до 70 процентов опытных военных в Артемовске, заявили в ДНР

Киев потерял в районе Артемовска до 70 процентов военных из подготовленных подразделений, заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T17:45

2023-03-01T17:45

2023-03-01T19:37

специальная военная операция на украине

в мире

киев

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Киев потерял в районе Артемовска до 70 процентов военных из подготовленных подразделений, заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.Кимаковский уточнил, что речь идет именно о подготовленных солдатах. Он отметил, что теперь, если украинское командование и будет направлять дополнительные силы в город, это будут те подразделения, "которые им не важны". Сейчас, по его словам, в Артемовске остаются несколько тысяч военных, оставленных там Киевом "просто на убой".Советник врио главы ДНР также подчеркнул, что российские солдаты и артиллерия очень грамотно работают на подступах к городу: все дороги, включая путь на Часов Яр, находятся под их огневым контролем.Ранее сегодня экономический советник президента Украины Александр Роднянский заявил в интервью CNN, что солдаты ВСУ при необходимости могут "стратегически отступить" из Артемовска, так как власти страны якобы не хотят напрасно жертвовать военнослужащими.Как сообщил позже CNN со ссылкой на пресс-секретаря Восточной группировки украинских войск Сергея Череватого, ВСУ не приняли решение выйти из города. По его словам, решение об отступлении должно приниматься на заседании штаба. Появившиеся ранее утверждения о выводе украинских военных из Артемовска опроверг и основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин, уточнив, что Киев перебрасывает туда дополнительные резервы, в боях задействованы десятки тысяч украинских бойцов.

https://ria.ru/20230301/artemovsk-1855093983.html

https://ria.ru/20230301/zelenskiy-1855184129.html

киев

артемовск

донецкая народная республика

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в мире, киев, артемовск, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, россия