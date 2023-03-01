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ВСУ потеряли около 240 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях
ВСУ потеряли около 240 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 01.03.2023
ВСУ потеряли около 240 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях
На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 240 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T14:05
2023-03-01T14:05
2023-03-01T14:05
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 240 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. "На купянском направлении ударами штурмовой, армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Двуречная и Синьковка Харьковской области. Кроме того, в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики и Тимковка Харьковской области уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 90 украинских военнослужащих, три пикапа, а также гаубица Д-30", - сказали в ведомстве. На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, активными действиями подразделений и огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение живой силе и технике войск Украины в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка Луганской народной республики и Ямполовка Донецкой народной республики. "За сутки на данном направлении уничтожено свыше 150 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30", - добавили в министерстве.
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в мире, харьковская область, киев, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли около 240 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях
Минобороны России: ВСУ потеряли 240 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях