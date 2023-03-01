https://ria.ru/20230301/post-1855014477.html

Диетолог рассказала, как правильно питаться во время поста

Диетолог рассказала, как правильно питаться во время поста - РИА Новости, 01.03.2023

Диетолог рассказала, как правильно питаться во время поста

Во время Великого поста предпочтение следует отдавать цельнозерновому хлебу и нерафинированным крупам, употреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов и... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T08:23

2023-03-01T08:23

2023-03-01T08:23

общество

антонина стародубова

масленица

великий пост

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Во время Великого поста предпочтение следует отдавать цельнозерновому хлебу и нерафинированным крупам, употреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов и небольшую горсть орехов, а также не пропускать рыбные дни, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова. "Поскольку на время поста из рациона исключаются продукты - источники белка животного происхождения и резко ограничивается употребление рыбы и морепродуктов, то для того, чтобы сделать рацион более сбалансированным и обеспечить организм белком, необходимо ежедневно включать в рацион питания продукты, богатые растительным белком. Это различные виды бобовых - горох, фасоль, нут, чечевица, маш, бобы, а также хлеб и крупы. При этом предпочтение следует отдавать цельнозерновому хлебу и нерафинированным крупам - гречневой, овсяной, пшëнной, перловой, бурому рису, макаронным изделиям из твердых сортов", - рассказала Стародубова. По её словам, бобовые и продукты из цельного зерна также являются источниками медленных углеводов, обеспечивающих организм энергией, витаминами, особенно витаминами группы B, минеральными веществам. Диетолог уточнила, что ежедневно нужно включать в рацион питания достаточное количество различных овощей и фруктов, не менее 400 граммов в день, не включая картофеля. Овощи и фрукты можно использовать как в натуральном свежем виде, так и в виде различных гарниров, запеканок, супов с добавлением растительного масла, круп, бобовых, орехов, зелени. При этом потребление солений и маринованных овощей необходимо ограничить, а также необходимо отказаться от употребления алкоголя. Она рассказала, что внезапное изменение рациона питания часто вызывает резкое чувство голода, которое в свою очередь может способствовать перееданию. Не следует пропускать приемы пищи. "Рекомендуется ограничить употребление сладостей, сладких напитков и продуктов, содержащих в своем составе большое количество добавленных сахаров, избыточное потребление которых неизбежно приводит к развитию избыточной массы тела, ожирению и ассоциированных с ним заболеваний", - добавила врач.

https://ria.ru/20230228/post-1854909052.html

https://ria.ru/20230227/dietolog-1854479356.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, антонина стародубова, масленица, великий пост