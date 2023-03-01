МИД: через украинские порты могли доставлять радиоактивные материалы
МИД России: провокация Киева с радиоактивными материалами может произойти у Приднестровья
Порт Одессы. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Москва обеспокоена возможностью доставки радиоактивных веществ на Украину через порты Одессы и Черноморска и опасается провокации в Приднестровье, заявила представитель российского МИД Мария Захарова.
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"Не может не вызывать беспокойство то, что подобные события происходят в непосредственной близости от Приднестровья, вокруг которого киевский режим сознательно нагнетает напряженность. Нельзя также забывать, что упомянутые порты Украины участвуют в "зерновой сделке". Невольно возникает вопрос, а не используются ли эти гавани и в целом гуманитарный коридор в каких-то иных целях?" — говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.
Поводом к высказыванию стала "циркулирующая в ряде украинских СМИ, интернет-ресурсов и соцсетях информация о доставке в порты Одесской области радиоактивных материалов".
Захарова также обратила внимание на отсутствие комментариев по поводу ситуации со стороны официального Киева.
"Судя по всему, режим Зеленского ради получения военной и финансовой помощи Запада готов использовать любой повод для эскалации конфликта. Ему безразлично, что подобные авантюры могут привести к катастрофическим последствиям и массовой гибели людей", — утверждает представитель МИД.
Минобороны России ранее также заявляло о наличии сведений о доставке на Украину контейнеров с радиоактивными веществами. По данным ведомства, Киев перед началом работы 11-й чрезвычайной сессии Генассамблеи ООН готовит провокацию, чтобы обвинить Москву в нарушении Конвенции о ядерной безопасности.
Вдобавок министерство ожидает в ПМР вооруженной провокации со стороны ВСУ и украинских националистических батальонов. Власти Молдавии не смогли подтвердить эту информацию. Бывший президент страны Игорь Додон, в свою очередь, заявил, что любые действия Киева в сторону ПМР могут расцениваться как агрессия против Кишинева.