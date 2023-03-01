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МИД: через украинские порты могли доставлять радиоактивные материалы - РИА Новости, 01.03.2023
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09:21 01.03.2023 (обновлено: 10:42 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/porty-1855024930.html
МИД: через украинские порты могли доставлять радиоактивные материалы
МИД: через украинские порты могли доставлять радиоактивные материалы - РИА Новости, 01.03.2023
МИД: через украинские порты могли доставлять радиоактивные материалы
Москва обеспокоена возможностью доставки радиоактивных веществ на Украину через порты Одессы и Черноморска и опасается провокации в Приднестровье, заявила... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T09:21
2023-03-01T10:42
украина
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
одесса
черноморск
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Москва обеспокоена возможностью доставки радиоактивных веществ на Украину через порты Одессы и Черноморска и опасается провокации в Приднестровье, заявила представитель российского МИД Мария Захарова.Поводом к высказыванию стала "циркулирующая в ряде украинских СМИ, интернет-ресурсов и соцсетях информация о доставке в порты Одесской области радиоактивных материалов". Захарова также обратила внимание на отсутствие комментариев по поводу ситуации со стороны официального Киева."Судя по всему, режим Зеленского ради получения военной и финансовой помощи Запада готов использовать любой повод для эскалации конфликта. Ему безразлично, что подобные авантюры могут привести к катастрофическим последствиям и массовой гибели людей", — утверждает представитель МИД.Минобороны России ранее также заявляло о наличии сведений о доставке на Украину контейнеров с радиоактивными веществами. По данным ведомства, Киев перед началом работы 11-й чрезвычайной сессии Генассамблеи ООН готовит провокацию, чтобы обвинить Москву в нарушении Конвенции о ядерной безопасности.Вдобавок министерство ожидает в ПМР вооруженной провокации со стороны ВСУ и украинских националистических батальонов. Власти Молдавии не смогли подтвердить эту информацию. Бывший президент страны Игорь Додон, в свою очередь, заявил, что любые действия Киева в сторону ПМР могут расцениваться как агрессия против Кишинева.
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украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), одесса, черноморск
Украина, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Одесса, Черноморск
МИД: через украинские порты могли доставлять радиоактивные материалы

МИД России: провокация Киева с радиоактивными материалами может произойти у Приднестровья

© РИА Новости / Игорь Маслов | Перейти в медиабанкПорт Одессы
Порт Одессы - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Игорь Маслов
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Москва обеспокоена возможностью доставки радиоактивных веществ на Украину через порты Одессы и Черноморска и опасается провокации в Приднестровье, заявила представитель российского МИД Мария Захарова.
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"Не может не вызывать беспокойство то, что подобные события происходят в непосредственной близости от Приднестровья, вокруг которого киевский режим сознательно нагнетает напряженность. Нельзя также забывать, что упомянутые порты Украины участвуют в "зерновой сделке". Невольно возникает вопрос, а не используются ли эти гавани и в целом гуманитарный коридор в каких-то иных целях?" — говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.
Поводом к высказыванию стала "циркулирующая в ряде украинских СМИ, интернет-ресурсов и соцсетях информация о доставке в порты Одесской области радиоактивных материалов".
Захарова также обратила внимание на отсутствие комментариев по поводу ситуации со стороны официального Киева.
"Судя по всему, режим Зеленского ради получения военной и финансовой помощи Запада готов использовать любой повод для эскалации конфликта. Ему безразлично, что подобные авантюры могут привести к катастрофическим последствиям и массовой гибели людей", — утверждает представитель МИД.
Минобороны России ранее также заявляло о наличии сведений о доставке на Украину контейнеров с радиоактивными веществами. По данным ведомства, Киев перед началом работы 11-й чрезвычайной сессии Генассамблеи ООН готовит провокацию, чтобы обвинить Москву в нарушении Конвенции о ядерной безопасности.
Вдобавок министерство ожидает в ПМР вооруженной провокации со стороны ВСУ и украинских националистических батальонов. Власти Молдавии не смогли подтвердить эту информацию. Бывший президент страны Игорь Додон, в свою очередь, заявил, что любые действия Киева в сторону ПМР могут расцениваться как агрессия против Кишинева.
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УкраинаРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ОдессаЧерноморск
 
 
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