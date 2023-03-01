https://ria.ru/20230301/porty-1855024930.html

МИД: через украинские порты могли доставлять радиоактивные материалы

МИД: через украинские порты могли доставлять радиоактивные материалы - РИА Новости, 01.03.2023

МИД: через украинские порты могли доставлять радиоактивные материалы

Москва обеспокоена возможностью доставки радиоактивных веществ на Украину через порты Одессы и Черноморска и опасается провокации в Приднестровье, заявила... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T09:21

2023-03-01T09:21

2023-03-01T10:42

украина

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

одесса

черноморск

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Москва обеспокоена возможностью доставки радиоактивных веществ на Украину через порты Одессы и Черноморска и опасается провокации в Приднестровье, заявила представитель российского МИД Мария Захарова.Поводом к высказыванию стала "циркулирующая в ряде украинских СМИ, интернет-ресурсов и соцсетях информация о доставке в порты Одесской области радиоактивных материалов". Захарова также обратила внимание на отсутствие комментариев по поводу ситуации со стороны официального Киева."Судя по всему, режим Зеленского ради получения военной и финансовой помощи Запада готов использовать любой повод для эскалации конфликта. Ему безразлично, что подобные авантюры могут привести к катастрофическим последствиям и массовой гибели людей", — утверждает представитель МИД.Минобороны России ранее также заявляло о наличии сведений о доставке на Украину контейнеров с радиоактивными веществами. По данным ведомства, Киев перед началом работы 11-й чрезвычайной сессии Генассамблеи ООН готовит провокацию, чтобы обвинить Москву в нарушении Конвенции о ядерной безопасности.Вдобавок министерство ожидает в ПМР вооруженной провокации со стороны ВСУ и украинских националистических батальонов. Власти Молдавии не смогли подтвердить эту информацию. Бывший президент страны Игорь Додон, в свою очередь, заявил, что любые действия Киева в сторону ПМР могут расцениваться как агрессия против Кишинева.

https://ria.ru/20230227/pridnestrove-1854680606.html

украина

россия

одесса

черноморск

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), одесса, черноморск