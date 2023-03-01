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В Совфеде одобрили закон об ответственности за дискредитацию участников СВО - РИА Новости, 01.03.2023
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11:21 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/popravki-1855057537.html
В Совфеде одобрили закон об ответственности за дискредитацию участников СВО
В Совфеде одобрили закон об ответственности за дискредитацию участников СВО - РИА Новости, 01.03.2023
В Совфеде одобрили закон об ответственности за дискредитацию участников СВО
Установление ответственности за дискредитацию участников спецоперации, независимо от их статуса, необходимо, сенаторы могут поддержать закон, если его примет... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T11:21
2023-03-01T11:21
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донецкая народная республика
александр башкин
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Установление ответственности за дискредитацию участников спецоперации, независимо от их статуса, необходимо, сенаторы могут поддержать закон, если его примет Госдума, сказал РИА Новости в среду член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в нижнюю палату парламента внесены поправки в уголовный кодекс и КОАП, по которым любое публичное распространение заведомо ложной информации, а также публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ, добровольческих формирований, влекут за собой максимальное наказание до 15 лет колонии и до пяти миллионов рублей штрафа. "Зная настрой своих коллег, я уверен в этом", - сказал Башкин, отвечая на вопрос агентства, поддержат ли сенаторы такой закон, если Госдума его примет. "Я удивился, что этого не было раньше, настолько это очевидно", - прокомментировал политик предложение по установлению ответственности за дискредитацию участников спецоперации. По его мнению, нужно сделать серьезную ревизию всех подходов к этим людям, чтобы они были одинаково защищены. "Они находятся на передовой и они должны быть в равных условиях. И их честь и достоинство государство должно защищать", - заключил он. По его мнению, очень важная деталь этого предложения в том, что защищаются права всех участников СВО. "Единый подход к участникам спецоперации вне зависимости от их статуса - кто-то пошел добровольцем, кто-то - по контракту, кто-то - по частичной мобилизации, подразделения милиции ДНР, ЛНР", - сказал Башкин.
https://ria.ru/20230301/popravki-1855012582.html
https://ria.ru/20230203/diskreditatsiya-1849503406.html
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россия, донецкая народная республика, александр башкин, вячеслав володин, совет федерации рф, госдума рф, общество
Россия, Донецкая Народная Республика, Александр Башкин, Вячеслав Володин, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Общество
В Совфеде одобрили закон об ответственности за дискредитацию участников СВО

В Совфеде поддержали поправки об ответственности за дискредитацию участников спецоперации

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Установление ответственности за дискредитацию участников спецоперации, независимо от их статуса, необходимо, сенаторы могут поддержать закон, если его примет Госдума, сказал РИА Новости в среду член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в нижнюю палату парламента внесены поправки в уголовный кодекс и КОАП, по которым любое публичное распространение заведомо ложной информации, а также публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ, добровольческих формирований, влекут за собой максимальное наказание до 15 лет колонии и до пяти миллионов рублей штрафа.
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"Зная настрой своих коллег, я уверен в этом", - сказал Башкин, отвечая на вопрос агентства, поддержат ли сенаторы такой закон, если Госдума его примет.
"Я удивился, что этого не было раньше, настолько это очевидно", - прокомментировал политик предложение по установлению ответственности за дискредитацию участников спецоперации.
По его мнению, нужно сделать серьезную ревизию всех подходов к этим людям, чтобы они были одинаково защищены. "Они находятся на передовой и они должны быть в равных условиях. И их честь и достоинство государство должно защищать", - заключил он.
По его мнению, очень важная деталь этого предложения в том, что защищаются права всех участников СВО. "Единый подход к участникам спецоперации вне зависимости от их статуса - кто-то пошел добровольцем, кто-то - по контракту, кто-то - по частичной мобилизации, подразделения милиции ДНР, ЛНР", - сказал Башкин.
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РоссияДонецкая Народная РеспубликаАлександр БашкинВячеслав ВолодинСовет Федерации РФГосдума РФОбщество
 
 
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