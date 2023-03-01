https://ria.ru/20230301/polyaki-1855187048.html

Британский депутат оскорбил поляков и спровоцировал скандал

Британский депутат оскорбил поляков и спровоцировал скандал - РИА Новости, 01.03.2023

Британский депутат оскорбил поляков и спровоцировал скандал

Лидера лейбористов в британском парламенте сэра Кейра Стармера обвинили в расизме после его слов о жителях Польши, сообщила газета Daily Expess. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T17:44

2023-03-01T17:44

2023-03-01T18:25

в мире

польша

великобритания

дэниел кавчински

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Лидера лейбористов в британском парламенте сэра Кейра Стармера обвинили в расизме после его слов о жителях Польши, сообщила газета Daily Expess.По информации издания, Стармер несколько раз заявлял, что из-за провальной политики консерваторов к 2030 году средняя британская семья станет беднее среднестатистической польской. Против лидера партии лейбористов выступил депутат от консерваторов польского происхождения Дэниел Кавчински."Я чувствую, что ваше изображение Польши как эталона для экономического сравнения и нагнетание паники, что "британцам скоро станет хуже, чем людям в Польше", не только несправедливо, но и граничит с расизмом", — заявил Кавчински.По словам члена парламента, Польша переживает экономический рост, а Великобритании нужно дорожить "важным союзником Соединенного Королевства".Польша, как и многие другие западные государства, столкнулась с резким ростом инфляции после введения антироссийских санкций и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность и сельское хозяйство в республике лишились конкурентных преимуществ, что привело к резкому росту цен на продукты питания и другие товары.

https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854087479.html

https://ria.ru/20230220/danilov-1853081894.html

польша

великобритания

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, польша, великобритания, дэниел кавчински