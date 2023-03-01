https://ria.ru/20230301/polyaki-1855187048.html
Британский депутат оскорбил поляков и спровоцировал скандал
Британский депутат оскорбил поляков и спровоцировал скандал - РИА Новости, 01.03.2023
Британский депутат оскорбил поляков и спровоцировал скандал
Лидера лейбористов в британском парламенте сэра Кейра Стармера обвинили в расизме после его слов о жителях Польши, сообщила газета Daily Expess. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T17:44
2023-03-01T17:44
2023-03-01T18:25
в мире
польша
великобритания
дэниел кавчински
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Лидера лейбористов в британском парламенте сэра Кейра Стармера обвинили в расизме после его слов о жителях Польши, сообщила газета Daily Expess.По информации издания, Стармер несколько раз заявлял, что из-за провальной политики консерваторов к 2030 году средняя британская семья станет беднее среднестатистической польской. Против лидера партии лейбористов выступил депутат от консерваторов польского происхождения Дэниел Кавчински."Я чувствую, что ваше изображение Польши как эталона для экономического сравнения и нагнетание паники, что "британцам скоро станет хуже, чем людям в Польше", не только несправедливо, но и граничит с расизмом", — заявил Кавчински.По словам члена парламента, Польша переживает экономический рост, а Великобритании нужно дорожить "важным союзником Соединенного Королевства".Польша, как и многие другие западные государства, столкнулась с резким ростом инфляции после введения антироссийских санкций и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность и сельское хозяйство в республике лишились конкурентных преимуществ, что привело к резкому росту цен на продукты питания и другие товары.
https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854087479.html
https://ria.ru/20230220/danilov-1853081894.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, великобритания, дэниел кавчински
В мире, Польша, Великобритания, Дэниел Кавчински
Британский депутат оскорбил поляков и спровоцировал скандал
Daily Express: члена палаты общин обвинили в расизме за сравнение британцев с поляками
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости.
Лидера лейбористов в британском парламенте сэра Кейра Стармера обвинили в расизме после его слов о жителях Польши, сообщила газета Daily Expess
.
По информации издания, Стармер несколько раз заявлял, что из-за провальной политики консерваторов к 2030 году средняя британская семья станет беднее среднестатистической польской. Против лидера партии лейбористов выступил депутат от консерваторов польского происхождения Дэниел Кавчински
.
Великобритания расширила санкции против России
"Я чувствую, что ваше изображение Польши как эталона для экономического сравнения и нагнетание паники, что "британцам скоро станет хуже, чем людям в Польше", не только несправедливо, но и граничит с расизмом", — заявил Кавчински.
По словам члена парламента, Польша переживает экономический рост, а Великобритании
нужно дорожить "важным союзником Соединенного Королевства".
«
"Ваши комментарии с критикой нашей экономики и упоминанием Польши не только подрывают тяжелую работу британского народа, но и демонстрируют отсутствие уважения к полякам и их достижениям", — добавил он.
Польша, как и многие другие западные государства, столкнулась с резким ростом инфляции после введения антироссийских санкций и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность и сельское хозяйство в республике лишились конкурентных преимуществ, что привело к резкому росту цен на продукты питания и другие товары.
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