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Трансвестит выгнал с урока ученика, заявившего о наличии только двух полов - РИА Новости, 02.03.2023
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20:20 01.03.2023 (обновлено: 00:02 02.03.2023)
https://ria.ru/20230301/pol-1855218785.html
Трансвестит выгнал с урока ученика, заявившего о наличии только двух полов
Трансвестит выгнал с урока ученика, заявившего о наличии только двух полов - РИА Новости, 02.03.2023
Трансвестит выгнал с урока ученика, заявившего о наличии только двух полов
В британской школе приглашенный на урок сексуального просвещения трансвестит выгнал ученика, заявившего о существовании у людей только двух полов — мужского и... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-01T20:20
2023-03-02T00:02
в мире
великобритания
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В британской школе приглашенный на урок сексуального просвещения трансвестит выгнал ученика, заявившего о существовании у людей только двух полов — мужского и женского, пишет газета Daily Mail.По информации издания, на занятиях в школе имени королевы Елизаветы II детям рассказывали о 73 гендерах и о том, как провести операцию по смене пола. Уроки сопровождались непристойными графическими изображениями. Одиннадцатилетнего ребенка, заявившего "учителю"-трансвеститу о существовании только двух полов, немедленно выгнали из класса, говорится в статье.Родители учеников пожаловались директору школы и потребовали провести расследование уроков по половому воспитанию, которые серьезно травмируют психику детей.В России неоднократно отмечали падение морального облика во многих западных государствах. На прошлой неделе президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию коснулся темы нравственных ценностей в этих странах, которые намеренно разрушают традиционные семьи, собственную культуру и национальную идентичность, объявляют нормой жизни всевозможные извращения.
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в мире, великобритания
В мире, Великобритания
Трансвестит выгнал с урока ученика, заявившего о наличии только двух полов

В Британии трансвестит выгнал с урока ученика, заявившего о наличии только двух полов

© Fotolia / Andras_CsontosПлачущий школьник
Плачущий школьник - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© Fotolia / Andras_Csontos
Плачущий школьник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В британской школе приглашенный на урок сексуального просвещения трансвестит выгнал ученика, заявившего о существовании у людей только двух полов — мужского и женского, пишет газета Daily Mail.
По информации издания, на занятиях в школе имени королевы Елизаветы II детям рассказывали о 73 гендерах и о том, как провести операцию по смене пола. Уроки сопровождались непристойными графическими изображениями. Одиннадцатилетнего ребенка, заявившего "учителю"-трансвеститу о существовании только двух полов, немедленно выгнали из класса, говорится в статье.
Родители учеников пожаловались директору школы и потребовали провести расследование уроков по половому воспитанию, которые серьезно травмируют психику детей.
В России неоднократно отмечали падение морального облика во многих западных государствах. На прошлой неделе президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию коснулся темы нравственных ценностей в этих странах, которые намеренно разрушают традиционные семьи, собственную культуру и национальную идентичность, объявляют нормой жизни всевозможные извращения.
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