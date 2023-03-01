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Трансвестит выгнал с урока ученика, заявившего о наличии только двух полов

Трансвестит выгнал с урока ученика, заявившего о наличии только двух полов - РИА Новости, 02.03.2023

Трансвестит выгнал с урока ученика, заявившего о наличии только двух полов

В британской школе приглашенный на урок сексуального просвещения трансвестит выгнал ученика, заявившего о существовании у людей только двух полов — мужского и... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-01T20:20

2023-03-01T20:20

2023-03-02T00:02

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В британской школе приглашенный на урок сексуального просвещения трансвестит выгнал ученика, заявившего о существовании у людей только двух полов — мужского и женского, пишет газета Daily Mail.По информации издания, на занятиях в школе имени королевы Елизаветы II детям рассказывали о 73 гендерах и о том, как провести операцию по смене пола. Уроки сопровождались непристойными графическими изображениями. Одиннадцатилетнего ребенка, заявившего "учителю"-трансвеститу о существовании только двух полов, немедленно выгнали из класса, говорится в статье.Родители учеников пожаловались директору школы и потребовали провести расследование уроков по половому воспитанию, которые серьезно травмируют психику детей.В России неоднократно отмечали падение морального облика во многих западных государствах. На прошлой неделе президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию коснулся темы нравственных ценностей в этих странах, которые намеренно разрушают традиционные семьи, собственную культуру и национальную идентичность, объявляют нормой жизни всевозможные извращения.

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