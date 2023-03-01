https://ria.ru/20230301/pokushenie-1855215078.html
Белгородский губернатор опроверг информацию о покушении
Белгородский губернатор опроверг информацию о покушении - РИА Новости, 01.03.2023
Белгородский губернатор опроверг информацию о покушении
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, ранее рассказавший о своей болезни, опроверг информацию о покушении на него. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T19:59
2023-03-01T19:59
2023-03-01T19:59
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761230854_0:0:2822:1588_1920x0_80_0_0_0711945c8c7c8741aeb1ad760bde3e1a.jpg
БЕЛГОРОД, 1 мар - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, ранее рассказавший о своей болезни, опроверг информацию о покушении на него. Ранее Гладков отмечал, что находится под присмотром врачей, так как "приболел", но "ничего критичного нет". Во время прямого эфира в соцсети "ВКонтакте" губернатора спросили, могло ли это быть покушением на его жизнь. "Все очень просто, было пищевое отравление, оно абсолютно бытовое. Очень благодарен врачам, восстанавливаюсь", - рассказал глава области. Губернатор отметил, что уже находится на рабочем месте, в своем кабинете. "Не переживайте, никак здесь угроз не было и нет", - добавил Гладков.
https://ria.ru/20230213/alaudinov-1851608209.html
https://ria.ru/20230220/bolnitsa-1853206578.html
белгородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761230854_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_50e4a8837dc3db77b49f6a21551d66de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, россия
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия
Белгородский губернатор опроверг информацию о покушении
Губернатор Белгородской области Гладков опроверг информацию о покушении на него
БЕЛГОРОД, 1 мар - РИА Новости.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, ранее рассказавший о своей болезни, опроверг
информацию о покушении на него.
Ранее Гладков отмечал, что находится под присмотром врачей, так как "приболел", но "ничего критичного нет".
Кадыров сообщил о попытке отравления своего помощника Алаудинова
Во время прямого эфира в соцсети "ВКонтакте" губернатора спросили, могло ли это быть покушением на его жизнь.
"Все очень просто, было пищевое отравление, оно абсолютно бытовое. Очень благодарен врачам, восстанавливаюсь", - рассказал глава области.
Губернатор отметил, что уже находится на рабочем месте, в своем кабинете. "Не переживайте, никак здесь угроз не было и нет", - добавил Гладков.
Гладков рассказал о планах по строительству больницы в Белгороде