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Белгородский губернатор опроверг информацию о покушении - РИА Новости, 01.03.2023
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19:59 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/pokushenie-1855215078.html
Белгородский губернатор опроверг информацию о покушении
Белгородский губернатор опроверг информацию о покушении - РИА Новости, 01.03.2023
Белгородский губернатор опроверг информацию о покушении
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, ранее рассказавший о своей болезни, опроверг информацию о покушении на него. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T19:59
2023-03-01T19:59
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
россия
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БЕЛГОРОД, 1 мар - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, ранее рассказавший о своей болезни, опроверг информацию о покушении на него. Ранее Гладков отмечал, что находится под присмотром врачей, так как "приболел", но "ничего критичного нет". Во время прямого эфира в соцсети "ВКонтакте" губернатора спросили, могло ли это быть покушением на его жизнь. "Все очень просто, было пищевое отравление, оно абсолютно бытовое. Очень благодарен врачам, восстанавливаюсь", - рассказал глава области. Губернатор отметил, что уже находится на рабочем месте, в своем кабинете. "Не переживайте, никак здесь угроз не было и нет", - добавил Гладков.
https://ria.ru/20230213/alaudinov-1851608209.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, россия
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия
Белгородский губернатор опроверг информацию о покушении

Губернатор Белгородской области Гладков опроверг информацию о покушении на него

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 1 мар - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, ранее рассказавший о своей болезни, опроверг информацию о покушении на него.
Ранее Гладков отмечал, что находится под присмотром врачей, так как "приболел", но "ничего критичного нет".
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Во время прямого эфира в соцсети "ВКонтакте" губернатора спросили, могло ли это быть покушением на его жизнь.
"Все очень просто, было пищевое отравление, оно абсолютно бытовое. Очень благодарен врачам, восстанавливаюсь", - рассказал глава области.
Губернатор отметил, что уже находится на рабочем месте, в своем кабинете. "Не переживайте, никак здесь угроз не было и нет", - добавил Гладков.
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20 февраля, 16:56
 
ПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковРоссия
 
 
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