https://ria.ru/20230301/pokushenie-1855215078.html

Белгородский губернатор опроверг информацию о покушении

Белгородский губернатор опроверг информацию о покушении - РИА Новости, 01.03.2023

Белгородский губернатор опроверг информацию о покушении

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, ранее рассказавший о своей болезни, опроверг информацию о покушении на него. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T19:59

2023-03-01T19:59

2023-03-01T19:59

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

россия

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БЕЛГОРОД, 1 мар - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, ранее рассказавший о своей болезни, опроверг информацию о покушении на него. Ранее Гладков отмечал, что находится под присмотром врачей, так как "приболел", но "ничего критичного нет". Во время прямого эфира в соцсети "ВКонтакте" губернатора спросили, могло ли это быть покушением на его жизнь. "Все очень просто, было пищевое отравление, оно абсолютно бытовое. Очень благодарен врачам, восстанавливаюсь", - рассказал глава области. Губернатор отметил, что уже находится на рабочем месте, в своем кабинете. "Не переживайте, никак здесь угроз не было и нет", - добавил Гладков.

https://ria.ru/20230213/alaudinov-1851608209.html

https://ria.ru/20230220/bolnitsa-1853206578.html

белгородская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, россия