https://ria.ru/20230301/poezda-1855231982.html
В Греции начальник станции города Лариса признал вину в крушении поездов
В Греции начальник станции города Лариса признал вину в крушении поездов - РИА Новости, 01.03.2023
В Греции начальник станции города Лариса признал вину в крушении поездов
Начальник станции города Лариса, арестованный за крушение двух поездов, признал свою ошибку и сказал, что отправил пассажирский поезд по тому же пути, по... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T21:50
2023-03-01T21:50
2023-03-01T21:53
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АФИНЫ, 1 мар - РИА Новости. Начальник станции города Лариса, арестованный за крушение двух поездов, признал свою ошибку и сказал, что отправил пассажирский поезд по тому же пути, по которому шел грузовой состав, сообщило греческое общественное телевидение ERT со ссылкой на полицейские источники. Около полуночи 1 марта между Афинами и Салониками, недалеко от города Лариса, произошло лобовое столкновение грузового и пассажирского поездов, оказавшихся на одном пути. По последним данным пожарной службы, погибли 36 человек. Ранены были порядка 130 человек, из них 72 госпитализированы. В пассажирском поезде, следовавший по маршруту Афины - Салоники, находились 342 пассажира и 10 сотрудников железной дороги, в грузовом поезде два человека. Поезда шли по одному и тому же пути. Пассажирский поезд, по оценкам, двигался со скоростью 150 км/ч на протяжении 25 километров, и машинист не знал о приближающемся грузовом поезде. "Я совершил ошибку и отправил пассажирский поезд по тому же пути, что и грузовой, идущий из Катерини", - цитируют источники слова начальника станции. По информации, начальнику станции 56 лет, и он вступил в должность месяц назад. Он работал в Организации железных дорог Греции OSE и на других должностях. В полиции отметили, что следствие не завершилось после ареста, материалы дела не полностью собраны. Начальник станции Ларисы, которому грозит серьезное обвинение, в четверг предстанет перед судебным следователем. В отношении него возбуждено уголовное дело по тяжким преступлениям. Обвинения, которые ему будут предъявлены и по которым против него будет возбуждено уголовное дело, касаются нарушения безопасности перевозки, повлекшим гибель нескольких человек. За это преступление на основании недавней поправки к Уголовному кодексу (статья 291) предусматривается наказание от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Также будут возбуждены уголовные дела за убийство нескольких человек по неосторожности и нанесения травм нескольким людям по неосторожности, сообщает ERT. По распоряжению прокурора Ларисы Стаматиса Даскалопулоса доследственное объяснение начальника станции было сделано в присутствии прокурора, ввиду большой важности расследуемого дела. Прокурор будет завтра присутствовать на месте трагедии вместе сотрудниками дорожной службы Ларисы. СМИ называют железнодорожную катастрофу самой масштабной в истории Греции. Официально сообщается о 36 погибших, но есть опасения, что их число будет увеличиваться по мере продолжения расследования. Президент федерации машинистов Организации греческих железных дорог (OSE) Костас Генидуниас сказал ERT, что катастрофа могло произойти из-за неисправной системы автоматического контроля движения. По его словам, на этом участке ничего не работает и все делается вручную. Светофоры тоже не работают, сказал он.
https://ria.ru/20230301/otstavka-1855180157.html
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в мире, греция, салоники, афины, происшествия
В мире, Греция, Салоники, Афины, Происшествия
В Греции начальник станции города Лариса признал вину в крушении поездов
ERT: в Греции начальник станции города Лариса признал вину в крушении двух поездов
АФИНЫ, 1 мар - РИА Новости.
Начальник станции города Лариса, арестованный за крушение двух поездов, признал свою ошибку и сказал, что отправил пассажирский поезд по тому же пути, по которому шел грузовой состав, сообщило греческое общественное телевидение ERT
со ссылкой на полицейские источники.
Около полуночи 1 марта между Афинами
и Салониками
, недалеко от города Лариса, произошло лобовое столкновение грузового и пассажирского поездов, оказавшихся на одном пути. По последним данным пожарной службы, погибли 36 человек. Ранены были порядка 130 человек, из них 72 госпитализированы. В пассажирском поезде, следовавший по маршруту Афины - Салоники, находились 342 пассажира и 10 сотрудников железной дороги, в грузовом поезде два человека. Поезда шли по одному и тому же пути. Пассажирский поезд, по оценкам, двигался со скоростью 150 км/ч на протяжении 25 километров, и машинист не знал о приближающемся грузовом поезде.
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"Я совершил ошибку и отправил пассажирский поезд по тому же пути, что и грузовой, идущий из Катерини", - цитируют источники слова начальника станции.
По информации, начальнику станции 56 лет, и он вступил в должность месяц назад. Он работал в Организации железных дорог Греции OSE и на других должностях.
В полиции отметили, что следствие не завершилось после ареста, материалы дела не полностью собраны.
Начальник станции Ларисы, которому грозит серьезное обвинение, в четверг предстанет перед судебным следователем. В отношении него возбуждено уголовное дело по тяжким преступлениям. Обвинения, которые ему будут предъявлены и по которым против него будет возбуждено уголовное дело, касаются нарушения безопасности перевозки, повлекшим гибель нескольких человек. За это преступление на основании недавней поправки к Уголовному кодексу (статья 291) предусматривается наказание от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Также будут возбуждены уголовные дела за убийство нескольких человек по неосторожности и нанесения травм нескольким людям по неосторожности, сообщает ERT.
По распоряжению прокурора Ларисы Стаматиса Даскалопулоса доследственное объяснение начальника станции было сделано в присутствии прокурора, ввиду большой важности расследуемого дела. Прокурор будет завтра присутствовать на месте трагедии вместе сотрудниками дорожной службы Ларисы.
СМИ называют железнодорожную катастрофу самой масштабной в истории Греции.
Официально сообщается о 36 погибших, но есть опасения, что их число будет увеличиваться по мере продолжения расследования.
Президент федерации машинистов Организации греческих железных дорог (OSE) Костас Генидуниас сказал ERT, что катастрофа могло произойти из-за неисправной системы автоматического контроля движения. По его словам, на этом участке ничего не работает и все делается вручную. Светофоры тоже не работают, сказал он.
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