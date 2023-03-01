https://ria.ru/20230301/poezda-1855231982.html

В Греции начальник станции города Лариса признал вину в крушении поездов

В Греции начальник станции города Лариса признал вину в крушении поездов - РИА Новости, 01.03.2023

В Греции начальник станции города Лариса признал вину в крушении поездов

Начальник станции города Лариса, арестованный за крушение двух поездов, признал свою ошибку и сказал, что отправил пассажирский поезд по тому же пути, по... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T21:50

2023-03-01T21:50

2023-03-01T21:53

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АФИНЫ, 1 мар - РИА Новости. Начальник станции города Лариса, арестованный за крушение двух поездов, признал свою ошибку и сказал, что отправил пассажирский поезд по тому же пути, по которому шел грузовой состав, сообщило греческое общественное телевидение ERT со ссылкой на полицейские источники. Около полуночи 1 марта между Афинами и Салониками, недалеко от города Лариса, произошло лобовое столкновение грузового и пассажирского поездов, оказавшихся на одном пути. По последним данным пожарной службы, погибли 36 человек. Ранены были порядка 130 человек, из них 72 госпитализированы. В пассажирском поезде, следовавший по маршруту Афины - Салоники, находились 342 пассажира и 10 сотрудников железной дороги, в грузовом поезде два человека. Поезда шли по одному и тому же пути. Пассажирский поезд, по оценкам, двигался со скоростью 150 км/ч на протяжении 25 километров, и машинист не знал о приближающемся грузовом поезде. "Я совершил ошибку и отправил пассажирский поезд по тому же пути, что и грузовой, идущий из Катерини", - цитируют источники слова начальника станции. По информации, начальнику станции 56 лет, и он вступил в должность месяц назад. Он работал в Организации железных дорог Греции OSE и на других должностях. В полиции отметили, что следствие не завершилось после ареста, материалы дела не полностью собраны. Начальник станции Ларисы, которому грозит серьезное обвинение, в четверг предстанет перед судебным следователем. В отношении него возбуждено уголовное дело по тяжким преступлениям. Обвинения, которые ему будут предъявлены и по которым против него будет возбуждено уголовное дело, касаются нарушения безопасности перевозки, повлекшим гибель нескольких человек. За это преступление на основании недавней поправки к Уголовному кодексу (статья 291) предусматривается наказание от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Также будут возбуждены уголовные дела за убийство нескольких человек по неосторожности и нанесения травм нескольким людям по неосторожности, сообщает ERT. По распоряжению прокурора Ларисы Стаматиса Даскалопулоса доследственное объяснение начальника станции было сделано в присутствии прокурора, ввиду большой важности расследуемого дела. Прокурор будет завтра присутствовать на месте трагедии вместе сотрудниками дорожной службы Ларисы. СМИ называют железнодорожную катастрофу самой масштабной в истории Греции. Официально сообщается о 36 погибших, но есть опасения, что их число будет увеличиваться по мере продолжения расследования. Президент федерации машинистов Организации греческих железных дорог (OSE) Костас Генидуниас сказал ERT, что катастрофа могло произойти из-за неисправной системы автоматического контроля движения. По его словам, на этом участке ничего не работает и все делается вручную. Светофоры тоже не работают, сказал он.

https://ria.ru/20230301/otstavka-1855180157.html

https://ria.ru/20230301/poezd-1855087471.html

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