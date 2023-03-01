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В Пскове почтили подвиг десантников из 6-й роты - РИА Новости, 01.03.2023
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18:48 01.03.2023 (обновлено: 18:53 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/podvig-1855199820.html
В Пскове почтили подвиг десантников из 6-й роты
В Пскове почтили подвиг десантников из 6-й роты - РИА Новости, 01.03.2023
В Пскове почтили подвиг десантников из 6-й роты
В Пскове в среду прошли памятные мероприятия, посвященные 23-й годовщине подвига военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты в Чечне в бою с бандой Шамиля... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T18:48
2023-03-01T18:53
безопасность
россия
псков
воздушно-десантные войска россии
чеченская республика (чечня)
шамиль басаев
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В Пскове в среду прошли памятные мероприятия, посвященные 23-й годовщине подвига военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты в Чечне в бою с бандой Шамиля Басаева, сообщает Минобороны России. "Двадцать три года прошло с момента совершения подвига, который можно сравнить с Курской битвой, потому что подвиг десантников 6-й роты был переломным моментом в ходе проведения контртеррористической операции на Северном Кавказе и им, этим подвигом была определена победа. Навечно останется в памяти российского народа подвиг 90 воинов-десантников 6-й роты", - приводятся в сообщении слова заместителя командующего ВДВ по строительству генерал-майора Леонида Шевченко. Памятные мероприятия прошли в Псковском гвардейской десантно-штурмовом соединении. Родственники гвардейцев-десантников 6-й роты, представители командования Воздушно-десантных войск и соединения собрались в Воинском Храме Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского для участия в богослужении. Далее состоялась церемония возложения цветов на кладбище "Орлецы", по окончании которой рота почетного караула соединения торжественным маршем почтила память павших героев. Солдаты 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. За проявленное мужество 22 десантникам было присвоено звание Героев России, из них 21 - посмертно. Орденом Мужества были награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно. Образы бойцов 6-й роты увековечены в мемориале "Александр Невский с дружиной", установленном на берегу Чудского озера в Псковской области.
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безопасность, россия, псков, воздушно-десантные войска россии, чеченская республика (чечня), шамиль басаев
Безопасность, Россия, Псков, Воздушно-десантные войска России, Чеченская республика (Чечня), Шамиль Басаев
В Пскове почтили подвиг десантников из 6-й роты

В Пскове прошли памятные мероприятия, посвященные подвигу 6-й роты в бою у высоты 776

© Фото : пресс-служба администрации города ПсковаПамятные мероприятия в честь годовщины подвига десантников 6-й роты в Пскове
Памятные мероприятия в честь годовщины подвига десантников 6-й роты в Пскове - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© Фото : пресс-служба администрации города Пскова
Памятные мероприятия в честь годовщины подвига десантников 6-й роты в Пскове
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В Пскове в среду прошли памятные мероприятия, посвященные 23-й годовщине подвига военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты в Чечне в бою с бандой Шамиля Басаева, сообщает Минобороны России.
"Двадцать три года прошло с момента совершения подвига, который можно сравнить с Курской битвой, потому что подвиг десантников 6-й роты был переломным моментом в ходе проведения контртеррористической операции на Северном Кавказе и им, этим подвигом была определена победа. Навечно останется в памяти российского народа подвиг 90 воинов-десантников 6-й роты", - приводятся в сообщении слова заместителя командующего ВДВ по строительству генерал-майора Леонида Шевченко.
© Фото : пресс-служба администрации города ПсковаПамятные мероприятия в честь годовщины подвига десантников 6-й роты в Пскове
Памятные мероприятия в честь годовщины подвига десантников 6-й роты в Пскове - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© Фото : пресс-служба администрации города Пскова
Памятные мероприятия в честь годовщины подвига десантников 6-й роты в Пскове
Памятные мероприятия прошли в Псковском гвардейской десантно-штурмовом соединении. Родственники гвардейцев-десантников 6-й роты, представители командования Воздушно-десантных войск и соединения собрались в Воинском Храме Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского для участия в богослужении. Далее состоялась церемония возложения цветов на кладбище "Орлецы", по окончании которой рота почетного караула соединения торжественным маршем почтила память павших героев.
Солдаты 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. За проявленное мужество 22 десантникам было присвоено звание Героев России, из них 21 - посмертно. Орденом Мужества были награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно.
Образы бойцов 6-й роты увековечены в мемориале "Александр Невский с дружиной", установленном на берегу Чудского озера в Псковской области.
Задержание в Нефтекумске гражданина России, причастного к вооруженным нападениям в составе бандформирований Ш. Басаева и Э. Хаттаба. Кадр оперативного видео
В Томске и на Ставрополье задержали бывших боевиков банды Басаева и Хаттаба
11 октября 2022, 12:29
 
БезопасностьРоссияПсковВоздушно-десантные войска РоссииЧеченская республика (Чечня)Шамиль Басаев
 
 
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