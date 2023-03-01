https://ria.ru/20230301/podvig-1855199820.html

В Пскове почтили подвиг десантников из 6-й роты

В Пскове почтили подвиг десантников из 6-й роты - РИА Новости, 01.03.2023

В Пскове почтили подвиг десантников из 6-й роты

В Пскове в среду прошли памятные мероприятия, посвященные 23-й годовщине подвига военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты в Чечне в бою с бандой Шамиля... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T18:48

2023-03-01T18:48

2023-03-01T18:53

безопасность

россия

псков

воздушно-десантные войска россии

чеченская республика (чечня)

шамиль басаев

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В Пскове в среду прошли памятные мероприятия, посвященные 23-й годовщине подвига военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты в Чечне в бою с бандой Шамиля Басаева, сообщает Минобороны России. "Двадцать три года прошло с момента совершения подвига, который можно сравнить с Курской битвой, потому что подвиг десантников 6-й роты был переломным моментом в ходе проведения контртеррористической операции на Северном Кавказе и им, этим подвигом была определена победа. Навечно останется в памяти российского народа подвиг 90 воинов-десантников 6-й роты", - приводятся в сообщении слова заместителя командующего ВДВ по строительству генерал-майора Леонида Шевченко. Памятные мероприятия прошли в Псковском гвардейской десантно-штурмовом соединении. Родственники гвардейцев-десантников 6-й роты, представители командования Воздушно-десантных войск и соединения собрались в Воинском Храме Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского для участия в богослужении. Далее состоялась церемония возложения цветов на кладбище "Орлецы", по окончании которой рота почетного караула соединения торжественным маршем почтила память павших героев. Солдаты 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. За проявленное мужество 22 десантникам было присвоено звание Героев России, из них 21 - посмертно. Орденом Мужества были награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно. Образы бойцов 6-й роты увековечены в мемориале "Александр Невский с дружиной", установленном на берегу Чудского озера в Псковской области.

https://ria.ru/20221011/basaev-1823061353.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, псков, воздушно-десантные войска россии, чеченская республика (чечня), шамиль басаев