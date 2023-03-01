https://ria.ru/20230301/podderzhka-1855129697.html

Мишустин призвал вовремя обеспечить меры соцподдержки для участников СВО

Мишустин призвал вовремя обеспечить меры соцподдержки для участников СВО - РИА Новости, 01.03.2023

Мишустин призвал вовремя обеспечить меры соцподдержки для участников СВО

Правительству России нужно продолжить работу по материально-техническому и медицинскому обеспечению воинских подразделений, кроме того, меры социальной... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T15:04

2023-03-01T15:04

2023-03-01T16:28

безопасность

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Правительству России нужно продолжить работу по материально-техническому и медицинскому обеспечению воинских подразделений, кроме того, меры социальной поддержки участников военной спецоперации на Украине должны обеспечиваться без лишней бюрократии, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил."Необходимо продолжить эффективную работу по материально-техническому и медицинскому обеспечению воинских подразделений. Пристальное внимание надо уделить доведению до всех участников специальной военной операции и их семей принятых мер социальной поддержки и денежного довольствия. Важно, чтобы они предоставлялись без лишней бюрократии и административных проволочек", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20230301/otpusk-1855131475.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, михаил мишустин, россия