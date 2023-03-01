https://ria.ru/20230301/podderzhka-1855129697.html
Мишустин призвал вовремя обеспечить меры соцподдержки для участников СВО
Мишустин призвал вовремя обеспечить меры соцподдержки для участников СВО - РИА Новости, 01.03.2023
Мишустин призвал вовремя обеспечить меры соцподдержки для участников СВО
Правительству России нужно продолжить работу по материально-техническому и медицинскому обеспечению воинских подразделений, кроме того, меры социальной... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T15:04
2023-03-01T15:04
2023-03-01T16:28
безопасность
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Правительству России нужно продолжить работу по материально-техническому и медицинскому обеспечению воинских подразделений, кроме того, меры социальной поддержки участников военной спецоперации на Украине должны обеспечиваться без лишней бюрократии, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил."Необходимо продолжить эффективную работу по материально-техническому и медицинскому обеспечению воинских подразделений. Пристальное внимание надо уделить доведению до всех участников специальной военной операции и их семей принятых мер социальной поддержки и денежного довольствия. Важно, чтобы они предоставлялись без лишней бюрократии и административных проволочек", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20230301/otpusk-1855131475.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, михаил мишустин, россия
Безопасность, Михаил Мишустин, Россия
Мишустин призвал вовремя обеспечить меры соцподдержки для участников СВО
Премьер Мишустин призвал вовремя обеспечить меры соцподдержки для участников СВО