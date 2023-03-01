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В Париже подтвердили переговоры с Киевом об обучении украинских пилотов - РИА Новости, 01.03.2023
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19:36 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/piloty-1855210184.html
В Париже подтвердили переговоры с Киевом об обучении украинских пилотов
В Париже подтвердили переговоры с Киевом об обучении украинских пилотов - РИА Новости, 01.03.2023
В Париже подтвердили переговоры с Киевом об обучении украинских пилотов
Глава минобороны Франции Себастьян Лекорню подтвердил, что Франция ведет переговоры с Украиной о возможном обучении украинских пилотов в Польше. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T19:36
2023-03-01T19:36
украина
франция
себастьян лекорню
польша
нато
в мире
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ПАРИЖ, 1 мар – РИА Новости. Глава минобороны Франции Себастьян Лекорню подтвердил, что Франция ведет переговоры с Украиной о возможном обучении украинских пилотов в Польше. Отвечая на вопрос на слушаниях в Сенате в среду, готова ли Франция поставлять Украине самолеты или обучать украинских пилотов, Лекорню подтвердил, что "ведутся дискуссии с украинцами по поводу самолетов и обучения пилотов" в Польше. Министр напомнил, что Франция неоднократно заявляла, что у нее "нет табу" в плане возможных поставок самолетов Киеву, однако приоритетом в поставках остаются снаряды, в особенности снаряды 155-мм калибра для гаубиц Caesar, которые Париж поставляет Киеву. "Есть срочная необходимость в снарядах. Возможности Украины зависят от поставок боеприпасов", - сказал он. На счету французских воздушных сил на данный момент находятся 195 истребителей – 96 Дассо "Рафаль" и 95 Дассо "Мираж" 2000. Еще 40 истребителей принадлежат французским ВМС. В вооруженных силах Франции существует программа по замене устаревших истребителей Дассо "Мираж", которые постепенно списываются, более современными Дассо "Рафаль". 12 списанных истребителей Дассо "Мираж" при этом, согласно французским военным специалистам, "могут быть проданы или переданы" Украине. Ранее Лекорню отмечал, что "передача Украине самолетов заключает в себе очень сложные логистические и практические вопросы". На прошлой неделе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша готова обучать украинских пилотов на истребителях F-16. На вооружении польской армии стоят 48 истребителей F-16. Власти страны заявили ранее, что Польша не готова поделиться ими с Украиной, так как у республики не так много этих самолетов. СМИ сообщали, что отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. Президент США Джо Байден ранее ответил "нет" на вопрос журналистов, будут ли украинским военным поставлены F-16. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможность поставок самолетов Украине. Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230226/aktsiya-1854417743.html
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украина, франция, себастьян лекорню, польша, нато, в мире
Украина, Франция, Себастьян Лекорню, Польша, НАТО, В мире
В Париже подтвердили переговоры с Киевом об обучении украинских пилотов

Минобороны Франции подтвердило переговоры с Киевом об обучении украинских пилотов в Польше

© РИА Новости / Доминик Бутен | Перейти в медиабанкПариж, Франция
Париж, Франция - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Париж, Франция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 1 мар – РИА Новости. Глава минобороны Франции Себастьян Лекорню подтвердил, что Франция ведет переговоры с Украиной о возможном обучении украинских пилотов в Польше.
Отвечая на вопрос на слушаниях в Сенате в среду, готова ли Франция поставлять Украине самолеты или обучать украинских пилотов, Лекорню подтвердил, что "ведутся дискуссии с украинцами по поводу самолетов и обучения пилотов" в Польше.
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Министр напомнил, что Франция неоднократно заявляла, что у нее "нет табу" в плане возможных поставок самолетов Киеву, однако приоритетом в поставках остаются снаряды, в особенности снаряды 155-мм калибра для гаубиц Caesar, которые Париж поставляет Киеву.
"Есть срочная необходимость в снарядах. Возможности Украины зависят от поставок боеприпасов", - сказал он.
На счету французских воздушных сил на данный момент находятся 195 истребителей – 96 Дассо "Рафаль" и 95 Дассо "Мираж" 2000. Еще 40 истребителей принадлежат французским ВМС. В вооруженных силах Франции существует программа по замене устаревших истребителей Дассо "Мираж", которые постепенно списываются, более современными Дассо "Рафаль". 12 списанных истребителей Дассо "Мираж" при этом, согласно французским военным специалистам, "могут быть проданы или переданы" Украине.
Ранее Лекорню отмечал, что "передача Украине самолетов заключает в себе очень сложные логистические и практические вопросы".
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На прошлой неделе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша готова обучать украинских пилотов на истребителях F-16.
На вооружении польской армии стоят 48 истребителей F-16. Власти страны заявили ранее, что Польша не готова поделиться ими с Украиной, так как у республики не так много этих самолетов.
СМИ сообщали, что отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. Президент США Джо Байден ранее ответил "нет" на вопрос журналистов, будут ли украинским военным поставлены F-16. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможность поставок самолетов Украине.
Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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