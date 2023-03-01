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В Запорожье назвали слова Киева о контрнаступлении элементом пиар-войны - РИА Новости, 01.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:08 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/piar-1855022669.html
В Запорожье назвали слова Киева о контрнаступлении элементом пиар-войны
В Запорожье назвали слова Киева о контрнаступлении элементом пиар-войны - РИА Новости, 01.03.2023
В Запорожье назвали слова Киева о контрнаступлении элементом пиар-войны
Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал элементом пиар-войны заявления об... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T09:08
2023-03-01T09:08
специальная военная операция на украине
владимир рогов
запорожская область
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал элементом пиар-войны заявления об украинском контрнаступлении и его возможных направлениях. Ранее депутат Верховной рады Украины от партии "Голос", секретарь комитета парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что считает Мелитополь и Бердянск в Запорожской области вероятным направлением контрнаступления украинских войск. "С одной стороны, подобные заявления небезосновательны, а с другой - это классический элемент пиар-войны. Говорить о возможном контрнаступлении и воплотить эти задумки в жизнь – две большие разницы. Достаточно хотя бы вспомнить план генерала Ходжеса (бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес – ред.) в отношении Крыма, который он заявлял в конце прошлого года. Режим Зеленского тоже горазд бросаться словами, но на поле боя все решит тактика и стратегия, а также мужество наших защитников - российских военнослужащих", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, получив западное оружие, украинские войска могут предпринять попытку контрнаступления в приазовском регионе, но любое посягательство на территорию России встретит жесткий отпор и ответный сокрушительный удар, от которого агрессор вряд ли уже оправится. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20230301/otstuplenie-1855013871.html
https://ria.ru/20230301/svo-1855005589.html
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владимир рогов, запорожская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Запорожская область, Украина
В Запорожье назвали слова Киева о контрнаступлении элементом пиар-войны

Рогов назвал слова депутата Рады об украинском контрнаступлении элементом пиар-войны

© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие под Артемовском
Украинские военнослужащие под Артемовском - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие под Артемовском. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал элементом пиар-войны заявления об украинском контрнаступлении и его возможных направлениях.
Ранее депутат Верховной рады Украины от партии "Голос", секретарь комитета парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что считает Мелитополь и Бердянск в Запорожской области вероятным направлением контрнаступления украинских войск.
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08:18
"С одной стороны, подобные заявления небезосновательны, а с другой - это классический элемент пиар-войны. Говорить о возможном контрнаступлении и воплотить эти задумки в жизнь – две большие разницы. Достаточно хотя бы вспомнить план генерала Ходжеса (бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес – ред.) в отношении Крыма, который он заявлял в конце прошлого года. Режим Зеленского тоже горазд бросаться словами, но на поле боя все решит тактика и стратегия, а также мужество наших защитников - российских военнослужащих", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, получив западное оружие, украинские войска могут предпринять попытку контрнаступления в приазовском регионе, но любое посягательство на территорию России встретит жесткий отпор и ответный сокрушительный удар, от которого агрессор вряд ли уже оправится.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир РоговЗапорожская областьУкраина
 
 
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