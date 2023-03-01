В Запорожье назвали слова Киева о контрнаступлении элементом пиар-войны
Рогов назвал слова депутата Рады об украинском контрнаступлении элементом пиар-войны
© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие под Артемовском
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие под Артемовском. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал элементом пиар-войны заявления об украинском контрнаступлении и его возможных направлениях.
Ранее депутат Верховной рады Украины от партии "Голос", секретарь комитета парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что считает Мелитополь и Бердянск в Запорожской области вероятным направлением контрнаступления украинских войск.
"С одной стороны, подобные заявления небезосновательны, а с другой - это классический элемент пиар-войны. Говорить о возможном контрнаступлении и воплотить эти задумки в жизнь – две большие разницы. Достаточно хотя бы вспомнить план генерала Ходжеса (бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес – ред.) в отношении Крыма, который он заявлял в конце прошлого года. Режим Зеленского тоже горазд бросаться словами, но на поле боя все решит тактика и стратегия, а также мужество наших защитников - российских военнослужащих", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, получив западное оружие, украинские войска могут предпринять попытку контрнаступления в приазовском регионе, но любое посягательство на территорию России встретит жесткий отпор и ответный сокрушительный удар, от которого агрессор вряд ли уже оправится.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.