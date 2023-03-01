https://ria.ru/20230301/perekrestok-1854993947.html

В России изменились правила проезда по перекресткам с круговым движением

В России изменились правила проезда по перекресткам с круговым движением - РИА Новости, 01.03.2023

В России изменились правила проезда по перекресткам с круговым движением

Правила проезда перекрестков с круговым движением уточнили в России с 1 марта: теперь при въезде на него не с главной дороги водитель должен уступить тем, кто... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T00:47

2023-03-01T00:47

2023-03-01T10:26

авто

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150842/36/1508423633_0:255:2733:1792_1920x0_80_0_0_69ff574937edc0367a2a48e673d1ac70.jpg

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Правила проезда перекрестков с круговым движением уточнили в России с 1 марта: теперь при въезде на него не с главной дороги водитель должен уступить тем, кто уже движется по такому перекрестку.Соответствующие изменения в ПДД были одобрены правительством минувшей осенью.В старой версии правил говорилось, что при въезде на перекресток с круговым движением, обозначенным знаком 4.3 (круговое движение), водитель должен уступить дорогу находящимся на нем автомобилям — независимо от того, с главной или второстепенной дороги он въезжает.Теперь при въезде со второстепенной дороги водитель обязан уступить дорогу автомобилям, движущимся по перекрестку.В свою очередь, начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин считает, что соответствующее изменение — своего рода "редакционная подчистка" для исключения неоднозначности толкования формулировки.

https://ria.ru/20230301/elektrokary-1854993557.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

авто, россия