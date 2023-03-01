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В России изменились правила проезда по перекресткам с круговым движением - РИА Новости, 01.03.2023
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00:47 01.03.2023 (обновлено: 10:26 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/perekrestok-1854993947.html
В России изменились правила проезда по перекресткам с круговым движением
В России изменились правила проезда по перекресткам с круговым движением - РИА Новости, 01.03.2023
В России изменились правила проезда по перекресткам с круговым движением
Правила проезда перекрестков с круговым движением уточнили в России с 1 марта: теперь при въезде на него не с главной дороги водитель должен уступить тем, кто... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T00:47
2023-03-01T10:26
авто
россия
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Правила проезда перекрестков с круговым движением уточнили в России с 1 марта: теперь при въезде на него не с главной дороги водитель должен уступить тем, кто уже движется по такому перекрестку.Соответствующие изменения в ПДД были одобрены правительством минувшей осенью.В старой версии правил говорилось, что при въезде на перекресток с круговым движением, обозначенным знаком 4.3 (круговое движение), водитель должен уступить дорогу находящимся на нем автомобилям — независимо от того, с главной или второстепенной дороги он въезжает.Теперь при въезде со второстепенной дороги водитель обязан уступить дорогу автомобилям, движущимся по перекрестку.В свою очередь, начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин считает, что соответствующее изменение — своего рода "редакционная подчистка" для исключения неоднозначности толкования формулировки.
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авто, россия
Авто, Россия
В России изменились правила проезда по перекресткам с круговым движением

В России с 1 марта изменились правила проезда по перекресткам с круговым движением

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПерекресток с круговым движением
Перекресток с круговым движением - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Перекресток с круговым движением. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Правила проезда перекрестков с круговым движением уточнили в России с 1 марта: теперь при въезде на него не с главной дороги водитель должен уступить тем, кто уже движется по такому перекрестку.
Соответствующие изменения в ПДД были одобрены правительством минувшей осенью.
В старой версии правил говорилось, что при въезде на перекресток с круговым движением, обозначенным знаком 4.3 (круговое движение), водитель должен уступить дорогу находящимся на нем автомобилям — независимо от того, с главной или второстепенной дороги он въезжает.
Теперь при въезде со второстепенной дороги водитель обязан уступить дорогу автомобилям, движущимся по перекрестку.
В свою очередь, начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин считает, что соответствующее изменение — своего рода "редакционная подчистка" для исключения неоднозначности толкования формулировки.
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