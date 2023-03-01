"Русгидро" подтвердило переезд в Красноярск исполнительного аппарата
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтенд компании "Русгидро" на ВЭФ во Владивостоке
КРАСНОЯРСК, 1 мар - РИА Новости. Директор по управлению персоналом ПАО "Русгидро" Алексей Ткачев в рамках работы Красноярского экономического форума (КЭФ-2023) подтвердил, что переезд сотрудников исполнительного аппарата компании "Русгидро" на работу в Красноярск начнется с 2024 года, об этом он сообщил в среду.
"Начнем в следующем", - сказал Ткачев, отвечая на вопрос модератора пленарной сессии, в каком году начнется переезд сотрудников.
В январе прошлого года о таких планах рассказал глава энергокомпании Виктор Хмарин в интервью корпоративному журналу "Вестник "Русгидро". И, по его словам, уже разрабатывается мотивационная модель с предоставлением жилья для переезжающих из Москвы сотрудников.
КЭФ-2023 проходит в Красноярске 1-3 марта в комбинированном офлайн- и онлайн-форматах. Основная площадка - Сибирский федеральный университет. В первый день КЭФ, 1 марта, работает молодежная площадка "Поколение-2035". Тема этого года – "Профессионалы будущего: образование и карьера". Деловая программа форума охватывает два дня, 2-3 марта, ее основной темой станет обсуждение стратегии развития Сибири до 2035 года.
"Русгидро" зарегистрирована в Красноярске. Компания объединяет свыше 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "Русгидро", составляет 38,2 ГВт. При этом в Москве у компании нет ни одной гидро- или теплоэлектростанции.