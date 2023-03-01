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Пентагон поддержал самостоятельное планирование Украиной оборонного бюджета
Пентагон поддержал самостоятельное планирование Украиной оборонного бюджета - РИА Новости, 01.03.2023
Пентагон поддержал самостоятельное планирование Украиной оборонного бюджета
Украина должна начать самостоятельно планировать свои расходы на оборонную сферу, заявила помощник министра обороны США Селеста Уолландер во время слушаний в... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T06:48
2023-03-01T06:48
2023-03-01T12:23
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Украина должна начать самостоятельно планировать свои расходы на оборонную сферу, заявила помощник министра обороны США Селеста Уолландер во время слушаний в конгрессе.Отвечая на ремарку республиканца Майка Гарсии, отметившего, что для американских налогоплательщиков будет иметь большое значение, если Украина начнет сама закупать вооружения, а не получать его бесплатно, представитель Пентагона указала, что Киев пока не делал никаких крупных закупок у американских компаний.Уолландер заметила, что на данный момент у Украины нет таких возможностей, исходя из ее бюджета."Но это очень хороший момент, нам также нужно убедить их начать собственное планирование расходов на оборону, а также на все остальное", — добавила она.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, россия, сша, селеста уолландер, сергей лавров, нато, пентагон, дмитрий песков
В мире, Украина, Россия, США, Селеста Уолландер, Сергей Лавров, НАТО, Пентагон, Дмитрий Песков
Пентагон поддержал самостоятельное планирование Украиной оборонного бюджета
Пентагон: Украина должна самостоятельно планировать свои оборонные расходы