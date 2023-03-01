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В России ввели новые поправки в ПДД для автобусов со стоячими местами
В России ввели новые поправки в ПДД для автобусов со стоячими местами - РИА Новости, 01.03.2023
В России ввели новые поправки в ПДД для автобусов со стоячими местами
Водителям автобусов без ремней безопасности и со стоячими местами по новым правилам дорожного движения (ПДД) запрещено ехать со скоростью больше 70 километров в РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T01:27
2023-03-01T01:27
2023-03-01T01:38
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Водителям автобусов без ремней безопасности и со стоячими местами по новым правилам дорожного движения (ПДД) запрещено ехать со скоростью больше 70 километров в час вне населенных пунктов с 1 марта. Соответствующие изменения в ПДД одобрило правительство РФ в октябре прошлого года, постановление вступает в силу в среду. "В пункте 10.3: абзац третий изложить в следующей редакции: "автобусам, в которых места для сидения пассажиров оборудованы ремнями безопасности, предназначенным для перевозки исключительно сидящих пассажиров, - не более 90 км/ч, другим автобусам - не более 70 км/ч", - говорится в постановлении. Пункт 10.3 правил регламентирует скорость движения вне населенных пунктов.
https://ria.ru/20230301/pdd-1854996315.html
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россия, общество, авто
В России ввели новые поправки в ПДД для автобусов со стоячими местами
В России автобусам со стоячими местами запретили ездить быстрее 70 километров в час
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Водителям автобусов без ремней безопасности и со стоячими местами по новым правилам дорожного движения (ПДД) запрещено ехать со скоростью больше 70 километров в час вне населенных пунктов с 1 марта.
Соответствующие изменения в ПДД одобрило правительство РФ в октябре прошлого года, постановление вступает в силу в среду.
"В пункте 10.3: абзац третий изложить в следующей редакции: "автобусам, в которых места для сидения пассажиров оборудованы ремнями безопасности, предназначенным для перевозки исключительно сидящих пассажиров, - не более 90 км/ч, другим автобусам - не более 70 км/ч", - говорится в постановлении.
Пункт 10.3 правил регламентирует скорость движения вне населенных пунктов.
В российских ПДД появилось новое табло на автобусах