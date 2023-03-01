https://ria.ru/20230301/patrushev-1855001526.html
Патрушев оценил взаимодействие России и Венесуэлы
Патрушев оценил взаимодействие России и Венесуэлы - РИА Новости, 01.03.2023
Патрушев оценил взаимодействие России и Венесуэлы
Россию и Венесуэлу связывают прочные узы дружбы, взаимодействие двух стран остается фактором обеспечения международной безопасности, передает слова секретаря... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T03:04
2023-03-01T03:04
2023-03-01T03:04
россия
венесуэла
николай патрушев
николас мадуро
каракас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1e/1770175950_0:123:2969:1793_1920x0_80_0_0_15f2e577bfbd4a21c6e5f47c2f8ef7f9.jpg
КАРАКАС, 1 мар - РИА Новости. Россию и Венесуэлу связывают прочные узы дружбы, взаимодействие двух стран остается фактором обеспечения международной безопасности, передает слова секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева пресс-служба аппарата Совбеза. Патрушев особо подчеркнул, что Россию и Венесуэлу связывают прочные узы дружбы и проверенные временем отношения стратегического партнерства. "По его словам, взаимодействие России и Венесуэлы на мировой арене остается важным фактором обеспечения международной безопасности и стабильности", - отмечает пресс-служба.
https://ria.ru/20220928/sanktsii-1819956704.html
россия
венесуэла
каракас
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1e/1770175950_117:0:2846:2047_1920x0_80_0_0_eea661d907d7c9fd567f1f3d899962e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, венесуэла, николай патрушев, николас мадуро, каракас
Россия, Венесуэла, Николай Патрушев, Николас Мадуро, Каракас
Патрушев оценил взаимодействие России и Венесуэлы
Патрушев: взаимодействие России и Венесуэлы обеспечивает международную безопасность
КАРАКАС, 1 мар - РИА Новости. Россию и Венесуэлу связывают прочные узы дружбы, взаимодействие двух стран остается фактором обеспечения международной безопасности, передает слова секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева пресс-служба аппарата Совбеза.
«
"В Каракасе Патрушев принят президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Подробно обсуждены различные вопросы российско-венесуэльского взаимодействия, в том числе в сфере безопасности", - говорится в сообщении.
Патрушев особо подчеркнул, что Россию и Венесуэлу связывают прочные узы дружбы и проверенные временем отношения стратегического партнерства.
"По его словам, взаимодействие России и Венесуэлы на мировой арене остается важным фактором обеспечения международной безопасности и стабильности", - отмечает пресс-служба.
Мадуро заявил, что Европа и США совершают "экономическое самоубийство"