https://ria.ru/20230301/patrushev-1855001526.html

Патрушев оценил взаимодействие России и Венесуэлы

Патрушев оценил взаимодействие России и Венесуэлы - РИА Новости, 01.03.2023

Патрушев оценил взаимодействие России и Венесуэлы

Россию и Венесуэлу связывают прочные узы дружбы, взаимодействие двух стран остается фактором обеспечения международной безопасности, передает слова секретаря... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T03:04

2023-03-01T03:04

2023-03-01T03:04

россия

венесуэла

николай патрушев

николас мадуро

каракас

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КАРАКАС, 1 мар - РИА Новости. Россию и Венесуэлу связывают прочные узы дружбы, взаимодействие двух стран остается фактором обеспечения международной безопасности, передает слова секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева пресс-служба аппарата Совбеза. Патрушев особо подчеркнул, что Россию и Венесуэлу связывают прочные узы дружбы и проверенные временем отношения стратегического партнерства. "По его словам, взаимодействие России и Венесуэлы на мировой арене остается важным фактором обеспечения международной безопасности и стабильности", - отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20220928/sanktsii-1819956704.html

россия

венесуэла

каракас

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, венесуэла, николай патрушев, николас мадуро, каракас