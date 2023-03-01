https://ria.ru/20230301/otstuplenie-1855013871.html
В Киеве допустили, что ВСУ могут "стратегически отступить" из Артемовска
В Киеве допустили, что ВСУ могут "стратегически отступить" из Артемовска - РИА Новости, 01.03.2023
В Киеве допустили, что ВСУ могут "стратегически отступить" из Артемовска
Подразделения ВСУ по решению командования могут отступить из Артемовска, так как в Киеве якобы не хотят напрасно жертвовать военнослужащими, заявил советник... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T08:18
2023-03-01T08:18
2023-03-01T11:10
специальная военная операция на украине
артемовск
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Подразделения ВСУ по решению командования могут отступить из Артемовска, так как в Киеве якобы не хотят напрасно жертвовать военнослужащими, заявил советник украинского президента Александр Роднянский в интервью телеканалу CNN."Россия пытается окружить его (Артемовск. — Прим. ред.) прямо сейчас, и они используют для этого свои лучшие войска "Вагнер", по-видимому, наиболее хорошо обученные и опытные. <...> Наши военные, очевидно, собираются взвесить все варианты. Пока что они удерживают город, но, если понадобится, они стратегически отступят, потому что мы не собираемся жертвовать всеми нашими людьми просто так", — сказал он.Накануне один из украинских военных пожаловался CNN, что ситуация в Артемовске гораздо хуже, чем официально говорят. Как сообщило агентство Bloomberg, получение российскими военными контроля над Артемовском будет шагом на пути к освобождению всей Донецкой Народной Республики. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, практически все дороги к Артемовску находятся под огневым контролем российских подразделений.
https://ria.ru/20230301/svo-1855005589.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артемовск, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
В Киеве допустили, что ВСУ могут "стратегически отступить" из Артемовска
Советник Владимира Зеленского Роднянский: ВСУ могут стратегически отступить из Артемовска