https://ria.ru/20230301/otstuplenie-1855013871.html

В Киеве допустили, что ВСУ могут "стратегически отступить" из Артемовска

В Киеве допустили, что ВСУ могут "стратегически отступить" из Артемовска - РИА Новости, 01.03.2023

В Киеве допустили, что ВСУ могут "стратегически отступить" из Артемовска

Подразделения ВСУ по решению командования могут отступить из Артемовска, так как в Киеве якобы не хотят напрасно жертвовать военнослужащими, заявил советник... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T08:18

2023-03-01T08:18

2023-03-01T11:10

специальная военная операция на украине

артемовск

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Подразделения ВСУ по решению командования могут отступить из Артемовска, так как в Киеве якобы не хотят напрасно жертвовать военнослужащими, заявил советник украинского президента Александр Роднянский в интервью телеканалу CNN."Россия пытается окружить его (Артемовск. — Прим. ред.) прямо сейчас, и они используют для этого свои лучшие войска "Вагнер", по-видимому, наиболее хорошо обученные и опытные. <...> Наши военные, очевидно, собираются взвесить все варианты. Пока что они удерживают город, но, если понадобится, они стратегически отступят, потому что мы не собираемся жертвовать всеми нашими людьми просто так", — сказал он.Накануне один из украинских военных пожаловался CNN, что ситуация в Артемовске гораздо хуже, чем официально говорят. Как сообщило агентство Bloomberg, получение российскими военными контроля над Артемовском будет шагом на пути к освобождению всей Донецкой Народной Республики. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, практически все дороги к Артемовску находятся под огневым контролем российских подразделений.

https://ria.ru/20230301/svo-1855005589.html

артемовск

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

артемовск, вооруженные силы украины, донецкая народная республика