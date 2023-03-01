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В Киеве допустили, что ВСУ могут "стратегически отступить" из Артемовска - РИА Новости, 01.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:18 01.03.2023 (обновлено: 11:10 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/otstuplenie-1855013871.html
В Киеве допустили, что ВСУ могут "стратегически отступить" из Артемовска
В Киеве допустили, что ВСУ могут "стратегически отступить" из Артемовска - РИА Новости, 01.03.2023
В Киеве допустили, что ВСУ могут "стратегически отступить" из Артемовска
Подразделения ВСУ по решению командования могут отступить из Артемовска, так как в Киеве якобы не хотят напрасно жертвовать военнослужащими, заявил советник... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T08:18
2023-03-01T11:10
специальная военная операция на украине
артемовск
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Подразделения ВСУ по решению командования могут отступить из Артемовска, так как в Киеве якобы не хотят напрасно жертвовать военнослужащими, заявил советник украинского президента Александр Роднянский в интервью телеканалу CNN."Россия пытается окружить его (Артемовск. — Прим. ред.) прямо сейчас, и они используют для этого свои лучшие войска "Вагнер", по-видимому, наиболее хорошо обученные и опытные. &lt;...&gt; Наши военные, очевидно, собираются взвесить все варианты. Пока что они удерживают город, но, если понадобится, они стратегически отступят, потому что мы не собираемся жертвовать всеми нашими людьми просто так", — сказал он.Накануне один из украинских военных пожаловался CNN, что ситуация в Артемовске гораздо хуже, чем официально говорят. Как сообщило агентство Bloomberg, получение российскими военными контроля над Артемовском будет шагом на пути к освобождению всей Донецкой Народной Республики. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, практически все дороги к Артемовску находятся под огневым контролем российских подразделений.
https://ria.ru/20230301/svo-1855005589.html
артемовск
донецкая народная республика
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артемовск, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
В Киеве допустили, что ВСУ могут "стратегически отступить" из Артемовска

Советник Владимира Зеленского Роднянский: ВСУ могут стратегически отступить из Артемовска

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМедик и раненый украинский военный в районе Артемовска (Бахмута)
Медик и раненый украинский военный в районе Артемовска (Бахмута) - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Подразделения ВСУ по решению командования могут отступить из Артемовска, так как в Киеве якобы не хотят напрасно жертвовать военнослужащими, заявил советник украинского президента Александр Роднянский в интервью телеканалу CNN.
"Россия пытается окружить его (Артемовск. — Прим. ред.) прямо сейчас, и они используют для этого свои лучшие войска "Вагнер", по-видимому, наиболее хорошо обученные и опытные. <...> Наши военные, очевидно, собираются взвесить все варианты. Пока что они удерживают город, но, если понадобится, они стратегически отступят, потому что мы не собираемся жертвовать всеми нашими людьми просто так", — сказал он.
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Накануне один из украинских военных пожаловался CNN, что ситуация в Артемовске гораздо хуже, чем официально говорят.
Как сообщило агентство Bloomberg, получение российскими военными контроля над Артемовском будет шагом на пути к освобождению всей Донецкой Народной Республики.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, практически все дороги к Артемовску находятся под огневым контролем российских подразделений.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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