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Министр транспорта Греции подал в отставку после аварии на железной дороге - РИА Новости, 01.03.2023
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17:23 01.03.2023 (обновлено: 17:26 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/otstavka-1855180157.html
Министр транспорта Греции подал в отставку после аварии на железной дороге
Министр транспорта Греции подал в отставку после аварии на железной дороге - РИА Новости, 01.03.2023
Министр транспорта Греции подал в отставку после аварии на железной дороге
Министр транспорта и инфраструктуры Греции Костас Караманлис подал в отставку после железнодорожной катастрофы с многочисленными жертвами, заявив, что он берет... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T17:23
2023-03-01T17:26
греция
в мире
афины
салоники
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АФИНЫ, 1 мар - РИА Новости. Министр транспорта и инфраструктуры Греции Костас Караманлис подал в отставку после железнодорожной катастрофы с многочисленными жертвами, заявив, что он берет на себя политическую ответственность за происшедшее, сообщила пресс-служба правительства, которая распространила заявление министра.Караманлис заявил, что правительство получило греческую железную дорогу в состоянии, "не соответствующем 21-му веку"."За эти 3,5 года мы приложили все усилия, чтобы улучшить эту реальность. К сожалению, этих усилий оказалось недостаточно, чтобы предотвратить такую ​​аварию. И это очень тяжело для всех нас и для меня лично", - заявил он.По его словам, после такой трагедии невозможно продолжать жить так, как будто этого не было."Я несколько лет занимаюсь политикой, но считаю необходимым элементом нашей демократии, чтобы граждане нашей страны доверяли политической системе. Это называется политической ответственностью. По этой причине я ухожу в отставку с поста министра инфраструктуры и транспорта", - говорится в заявлении.По его словам, он считает своим долгом сделать это в качестве минимального знака уважения к памяти людей, которые погибли, "взяв на себя ответственность за давние ошибки греческого государства и политической системы".Караманлис выразил соболезнования семьям погибших.Около полуночи 1 марта между Афинами и Салониками, недалеко от города Лариса, произошло лобовое столкновение грузового и пассажирского поездов, оказавшихся на одном пути. По последним данным пожарной службы, погибли 36 человек. Пожарные говорят, что число погибших увеличится. Ранены были порядка 130 человек, из них 72 госпитализированы. Среди погибших много молодых людей - студентов, которые возвращались из Ларисы и Афин в университеты в Салониках.Одной из причин трагедии называют устаревшее оборудование, которое не работало.В Греции в ближайшее время предстоят парламентские выборы.
https://ria.ru/20230301/poezda-1855128692.html
https://ria.ru/20230301/avarii-1855095143.html
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греция, в мире, афины, салоники
Греция, В мире, Афины, Салоники
Министр транспорта Греции подал в отставку после аварии на железной дороге

Министр транспорта Греции Караманлис подал в отставку после железнодорожной катастрофы

© AP Photo / George Kidonas/InTime NewsПожарные на месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция
Пожарные на месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© AP Photo / George Kidonas/InTime News
Пожарные на месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 1 мар - РИА Новости. Министр транспорта и инфраструктуры Греции Костас Караманлис подал в отставку после железнодорожной катастрофы с многочисленными жертвами, заявив, что он берет на себя политическую ответственность за происшедшее, сообщила пресс-служба правительства, которая распространила заявление министра.
Караманлис заявил, что правительство получило греческую железную дорогу в состоянии, "не соответствующем 21-му веку".
Столкновение поездов в Греции
© AP Photo / Vaggelis Kousioras

Пассажирский поезд Афины — Салоники около полуночи столкнулся с товарным составом на станции Эвангелизмос неподалеку от города Лариса.

На месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция

Пассажирский поезд Афины — Салоники около полуночи столкнулся с товарным составом на станции Эвангелизмос неподалеку от города Лариса.

© AP Photo / Vaggelis Kousioras
1 из 10
© AFP 2023 / SAKIS MITROLIDIS

Три вагона сошли с рельсов и перевернулись. Начался пожар.

На месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция

Три вагона сошли с рельсов и перевернулись. Начался пожар.

© AFP 2023 / SAKIS MITROLIDIS
2 из 10
© AP Photo / Vaggelis Kousioras

В пассажирском поезде находились около 350 человек.

На месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция

В пассажирском поезде находились около 350 человек.

© AP Photo / Vaggelis Kousioras
3 из 10
© AP Photo / George Kidonas/InTime News

По последним данным, жертвами трагедии стали 36 человек, пострадали 130.

Пожарные на месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция

По последним данным, жертвами трагедии стали 36 человек, пострадали 130.

© AP Photo / George Kidonas/InTime News
4 из 10
© AFP 2023 / SAKIS MITROLIDIS

В том числе погибли девять сотрудников Организации греческих железных дорог OSE.

На месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция

В том числе погибли девять сотрудников Организации греческих железных дорог OSE.

© AFP 2023 / SAKIS MITROLIDIS
5 из 10
© AP Photo / Vaggelis Kousioras

Среди жертв много студентов, которые возвращались из Ларисы и Афин в университеты в Салониках.

На месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция

Среди жертв много студентов, которые возвращались из Ларисы и Афин в университеты в Салониках.

© AP Photo / Vaggelis Kousioras
6 из 10
© AFP 2023 / SAKIS MITROLIDIS

Спасательная операция продолжается. В ней участвуют 150 человек.

На месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция

Спасательная операция продолжается. В ней участвуют 150 человек.

© AFP 2023 / SAKIS MITROLIDIS
7 из 10
© AP Photo / Vaggelis Kousioras

На месте трагедии находятся 17 пожарных машин и четыре крана. Дежурят 30 автомобилей скорой помощи.

На месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция

На месте трагедии находятся 17 пожарных машин и четыре крана. Дежурят 30 автомобилей скорой помощи.

© AP Photo / Vaggelis Kousioras
8 из 10
© AFP 2023 / SAKIS MITROLIDIS

Премьер Греции Кириакос Мицотакис объявил трехдневный траур.

На месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция

Премьер Греции Кириакос Мицотакис объявил трехдневный траур.

© AFP 2023 / SAKIS MITROLIDIS
9 из 10
© AFP 2023 / SAKIS MITROLIDIS

Компетентные органы уже начали расследование происшествия. Им предстоит выяснить, как два поезда, двигавшиеся в противоположных направлениях, оказались на одном пути на протяжении многих километров.

На месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция

Компетентные органы уже начали расследование происшествия. Им предстоит выяснить, как два поезда, двигавшиеся в противоположных направлениях, оказались на одном пути на протяжении многих километров.

© AFP 2023 / SAKIS MITROLIDIS
10 из 10

Пассажирский поезд Афины — Салоники около полуночи столкнулся с товарным составом на станции Эвангелизмос неподалеку от города Лариса.

© AP Photo / Vaggelis Kousioras
1 из 10

Три вагона сошли с рельсов и перевернулись. Начался пожар.

© AFP 2023 / SAKIS MITROLIDIS
2 из 10

В пассажирском поезде находились около 350 человек.

© AP Photo / Vaggelis Kousioras
3 из 10

По последним данным, жертвами трагедии стали 36 человек, пострадали 130.

© AP Photo / George Kidonas/InTime News
4 из 10

В том числе погибли девять сотрудников Организации греческих железных дорог OSE.

© AFP 2023 / SAKIS MITROLIDIS
5 из 10

Среди жертв много студентов, которые возвращались из Ларисы и Афин в университеты в Салониках.

© AP Photo / Vaggelis Kousioras
6 из 10

Спасательная операция продолжается. В ней участвуют 150 человек.

© AFP 2023 / SAKIS MITROLIDIS
7 из 10

На месте трагедии находятся 17 пожарных машин и четыре крана. Дежурят 30 автомобилей скорой помощи.

© AP Photo / Vaggelis Kousioras
8 из 10

Премьер Греции Кириакос Мицотакис объявил трехдневный траур.

© AFP 2023 / SAKIS MITROLIDIS
9 из 10

Компетентные органы уже начали расследование происшествия. Им предстоит выяснить, как два поезда, двигавшиеся в противоположных направлениях, оказались на одном пути на протяжении многих километров.

© AFP 2023 / SAKIS MITROLIDIS
10 из 10
"За эти 3,5 года мы приложили все усилия, чтобы улучшить эту реальность. К сожалению, этих усилий оказалось недостаточно, чтобы предотвратить такую ​​аварию. И это очень тяжело для всех нас и для меня лично", - заявил он.
По его словам, после такой трагедии невозможно продолжать жить так, как будто этого не было.
"Я несколько лет занимаюсь политикой, но считаю необходимым элементом нашей демократии, чтобы граждане нашей страны доверяли политической системе. Это называется политической ответственностью. По этой причине я ухожу в отставку с поста министра инфраструктуры и транспорта", - говорится в заявлении.
По его словам, он считает своим долгом сделать это в качестве минимального знака уважения к памяти людей, которые погибли, "взяв на себя ответственность за давние ошибки греческого государства и политической системы".
На месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
В Греции арестовали начальника станции после катастрофы на железной дороге
Вчера, 15:03
Караманлис выразил соболезнования семьям погибших.
Около полуночи 1 марта между Афинами и Салониками, недалеко от города Лариса, произошло лобовое столкновение грузового и пассажирского поездов, оказавшихся на одном пути. По последним данным пожарной службы, погибли 36 человек. Пожарные говорят, что число погибших увеличится. Ранены были порядка 130 человек, из них 72 госпитализированы. Среди погибших много молодых людей - студентов, которые возвращались из Ларисы и Афин в университеты в Салониках.
Одной из причин трагедии называют устаревшее оборудование, которое не работало.
В Греции в ближайшее время предстоят парламентские выборы.
На месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
Крупные железнодорожные аварии и катастрофы в Европе в 2020-2023 годах
Вчера, 13:19
 
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