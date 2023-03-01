https://ria.ru/20230301/otstavka-1855180157.html

Министр транспорта Греции подал в отставку после аварии на железной дороге

Министр транспорта Греции подал в отставку после аварии на железной дороге - РИА Новости, 01.03.2023

Министр транспорта Греции подал в отставку после аварии на железной дороге

Министр транспорта и инфраструктуры Греции Костас Караманлис подал в отставку после железнодорожной катастрофы с многочисленными жертвами, заявив, что он берет... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T17:23

2023-03-01T17:23

2023-03-01T17:26

греция

в мире

афины

салоники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855087747_0:242:3072:1970_1920x0_80_0_0_18663f0db3d23dffe87c314f4a411e12.jpg

АФИНЫ, 1 мар - РИА Новости. Министр транспорта и инфраструктуры Греции Костас Караманлис подал в отставку после железнодорожной катастрофы с многочисленными жертвами, заявив, что он берет на себя политическую ответственность за происшедшее, сообщила пресс-служба правительства, которая распространила заявление министра.Караманлис заявил, что правительство получило греческую железную дорогу в состоянии, "не соответствующем 21-му веку"."За эти 3,5 года мы приложили все усилия, чтобы улучшить эту реальность. К сожалению, этих усилий оказалось недостаточно, чтобы предотвратить такую ​​аварию. И это очень тяжело для всех нас и для меня лично", - заявил он.По его словам, после такой трагедии невозможно продолжать жить так, как будто этого не было."Я несколько лет занимаюсь политикой, но считаю необходимым элементом нашей демократии, чтобы граждане нашей страны доверяли политической системе. Это называется политической ответственностью. По этой причине я ухожу в отставку с поста министра инфраструктуры и транспорта", - говорится в заявлении.По его словам, он считает своим долгом сделать это в качестве минимального знака уважения к памяти людей, которые погибли, "взяв на себя ответственность за давние ошибки греческого государства и политической системы".Караманлис выразил соболезнования семьям погибших.Около полуночи 1 марта между Афинами и Салониками, недалеко от города Лариса, произошло лобовое столкновение грузового и пассажирского поездов, оказавшихся на одном пути. По последним данным пожарной службы, погибли 36 человек. Пожарные говорят, что число погибших увеличится. Ранены были порядка 130 человек, из них 72 госпитализированы. Среди погибших много молодых людей - студентов, которые возвращались из Ларисы и Афин в университеты в Салониках.Одной из причин трагедии называют устаревшее оборудование, которое не работало.В Греции в ближайшее время предстоят парламентские выборы.

https://ria.ru/20230301/poezda-1855128692.html

https://ria.ru/20230301/avarii-1855095143.html

греция

афины

салоники

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

греция, в мире, афины, салоники