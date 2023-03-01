Министр транспорта Греции подал в отставку после аварии на железной дороге

АФИНЫ, 1 мар - РИА Новости. Министр транспорта и инфраструктуры Греции Костас Караманлис подал в отставку после железнодорожной катастрофы с многочисленными жертвами, заявив, что он берет на себя политическую ответственность за происшедшее, сообщила пресс-служба правительства, которая распространила заявление министра.Караманлис заявил, что правительство получило греческую железную дорогу в состоянии, "не соответствующем 21-му веку"."За эти 3,5 года мы приложили все усилия, чтобы улучшить эту реальность. К сожалению, этих усилий оказалось недостаточно, чтобы предотвратить такую аварию. И это очень тяжело для всех нас и для меня лично", - заявил он.По его словам, после такой трагедии невозможно продолжать жить так, как будто этого не было."Я несколько лет занимаюсь политикой, но считаю необходимым элементом нашей демократии, чтобы граждане нашей страны доверяли политической системе. Это называется политической ответственностью. По этой причине я ухожу в отставку с поста министра инфраструктуры и транспорта", - говорится в заявлении.По его словам, он считает своим долгом сделать это в качестве минимального знака уважения к памяти людей, которые погибли, "взяв на себя ответственность за давние ошибки греческого государства и политической системы".Караманлис выразил соболезнования семьям погибших.Около полуночи 1 марта между Афинами и Салониками, недалеко от города Лариса, произошло лобовое столкновение грузового и пассажирского поездов, оказавшихся на одном пути. По последним данным пожарной службы, погибли 36 человек. Пожарные говорят, что число погибших увеличится. Ранены были порядка 130 человек, из них 72 госпитализированы. Среди погибших много молодых людей - студентов, которые возвращались из Ларисы и Афин в университеты в Салониках.Одной из причин трагедии называют устаревшее оборудование, которое не работало.В Греции в ближайшее время предстоят парламентские выборы.
Пожарные на месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция
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АФИНЫ, 1 мар - РИА Новости. Министр транспорта и инфраструктуры Греции Костас Караманлис подал в отставку после железнодорожной катастрофы с многочисленными жертвами, заявив, что он берет на себя политическую ответственность за происшедшее, сообщила пресс-служба правительства, которая распространила заявление министра.
Караманлис заявил, что правительство получило греческую железную дорогу в состоянии, "не соответствующем 21-му веку".
"За эти 3,5 года мы приложили все усилия, чтобы улучшить эту реальность. К сожалению, этих усилий оказалось недостаточно, чтобы предотвратить такую аварию. И это очень тяжело для всех нас и для меня лично", - заявил он.
По его словам, после такой трагедии невозможно продолжать жить так, как будто этого не было.
"Я несколько лет занимаюсь политикой, но считаю необходимым элементом нашей демократии, чтобы граждане нашей страны доверяли политической системе. Это называется политической ответственностью. По этой причине я ухожу в отставку с поста министра инфраструктуры и транспорта", - говорится в заявлении.
По его словам, он считает своим долгом сделать это в качестве минимального знака уважения к памяти людей, которые погибли, "взяв на себя ответственность за давние ошибки греческого государства и политической системы".
В Греции арестовали начальника станции после катастрофы на железной дороге
Около полуночи 1 марта между Афинами и Салониками, недалеко от города Лариса, произошло лобовое столкновение грузового и пассажирского поездов, оказавшихся на одном пути. По последним данным пожарной службы, погибли 36 человек. Пожарные говорят, что число погибших увеличится. Ранены были порядка 130 человек, из них 72 госпитализированы. Среди погибших много молодых людей - студентов, которые возвращались из Ларисы и Афин в университеты в Салониках.
Одной из причин трагедии называют устаревшее оборудование, которое не работало.
В Греции в ближайшее время предстоят парламентские выборы.
Крупные железнодорожные аварии и катастрофы в Европе в 2020-2023 годах
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