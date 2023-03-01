https://ria.ru/20230301/otpusk-1855131475.html

Мишустин поручил детально проработать вопросы отпусков для участников СВО

Мишустин поручил детально проработать вопросы отпусков для участников СВО - РИА Новости, 01.03.2023

Мишустин поручил детально проработать вопросы отпусков для участников СВО

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил детально проработать процедурные и логистические вопросы, чтобы участвующие в специальной военной операции могли... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T15:12

2023-03-01T15:12

2023-03-01T15:13

специальная военная операция на украине

безопасность

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил детально проработать процедурные и логистические вопросы, чтобы участвующие в специальной военной операции могли уходить в регулярный отпуск."Нужно детально проработать процедурные моменты. которые позволят спланировать логистику. Важно оперативно решить все вопросы для реализации этого поручения", - сказал Мишустин.В ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что все российские военнослужащие, участвующие в спецоперации, получат отпуск в 14 дней раз в полгода.

https://ria.ru/20230301/popravki-1855109859.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, михаил мишустин, россия