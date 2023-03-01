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Мишустин поручил детально проработать вопросы отпусков для участников СВО - РИА Новости, 01.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:12 01.03.2023 (обновлено: 15:13 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/otpusk-1855131475.html
Мишустин поручил детально проработать вопросы отпусков для участников СВО
Мишустин поручил детально проработать вопросы отпусков для участников СВО - РИА Новости, 01.03.2023
Мишустин поручил детально проработать вопросы отпусков для участников СВО
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил детально проработать процедурные и логистические вопросы, чтобы участвующие в специальной военной операции могли... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T15:12
2023-03-01T15:13
специальная военная операция на украине
безопасность
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил детально проработать процедурные и логистические вопросы, чтобы участвующие в специальной военной операции могли уходить в регулярный отпуск."Нужно детально проработать процедурные моменты. которые позволят спланировать логистику. Важно оперативно решить все вопросы для реализации этого поручения", - сказал Мишустин.В ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что все российские военнослужащие, участвующие в спецоперации, получат отпуск в 14 дней раз в полгода.
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безопасность, михаил мишустин, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Михаил Мишустин, Россия
Мишустин поручил детально проработать вопросы отпусков для участников СВО

Мишустин поручил обеспечить участникам СВО возможность уходить в регулярный отпуск

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанк Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
 Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил детально проработать процедурные и логистические вопросы, чтобы участвующие в специальной военной операции могли уходить в регулярный отпуск.
"Нужно детально проработать процедурные моменты. которые позволят спланировать логистику. Важно оперативно решить все вопросы для реализации этого поручения", - сказал Мишустин.
В ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что все российские военнослужащие, участвующие в спецоперации, получат отпуск в 14 дней раз в полгода.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМихаил МишустинРоссия
 
 
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