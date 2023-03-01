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Мишустин поручил детально проработать вопросы отпусков для участников СВО
Мишустин поручил детально проработать вопросы отпусков для участников СВО - РИА Новости, 01.03.2023
Мишустин поручил детально проработать вопросы отпусков для участников СВО
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил детально проработать процедурные и логистические вопросы, чтобы участвующие в специальной военной операции могли... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T15:12
2023-03-01T15:12
2023-03-01T15:13
специальная военная операция на украине
безопасность
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил детально проработать процедурные и логистические вопросы, чтобы участвующие в специальной военной операции могли уходить в регулярный отпуск."Нужно детально проработать процедурные моменты. которые позволят спланировать логистику. Важно оперативно решить все вопросы для реализации этого поручения", - сказал Мишустин.В ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что все российские военнослужащие, участвующие в спецоперации, получат отпуск в 14 дней раз в полгода.
https://ria.ru/20230301/popravki-1855109859.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, михаил мишустин, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Михаил Мишустин, Россия
Мишустин поручил детально проработать вопросы отпусков для участников СВО
Мишустин поручил обеспечить участникам СВО возможность уходить в регулярный отпуск