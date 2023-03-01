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В Сочи после реновации открылся известный отель - РИА Новости, 01.03.2023
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Туризм
 
11:24 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/otel-1855035084.html
В Сочи после реновации открылся известный отель
В Сочи после реновации открылся известный отель - РИА Новости, 01.03.2023
В Сочи после реновации открылся известный отель
Фирма экс-главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева ввела в эксплуатацию после реновации взятый под управление "Сочи Парк Отель", рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T11:24
2023-03-01T11:24
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Фирма экс-главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева ввела в эксплуатацию после реновации взятый под управление "Сочи Парк Отель", рассказали РИА Новости в пресс-службе группы компаний "Мантера". "1 марта обновленный "Сочи Парк Отель" открывает двери для туристов. В 2023 году гостинично-оздоровительный комплекс категории "три звезды" перешел под управление группы компаний "Мантера", — сообщили в пресс-службе организации. Гендиректор "Сочи-Парк Отеля" Владислав Смирнов отметил, что после десяти лет эксплуатации популярная гостиница требовала плановой реновации.В компании рассказали, что основной объем работ завершили за 50 дней. "Косметический ремонт коснулся номерного фонда, гостевых лифтовых холлов и зон ресепшн. В ходе реновации состоялась полная замена постельных принадлежностей, включая матрасы, подушки и текстиль. Часть номерного фонда оборудована для проживания маломобильных категорий граждан", — добавили в пресс-службе. Там также рассказали, что в ближайшее время на базе современного медицинского центра откроется санаторно-курортное направление. А в мае заработает оборудованный пляж с береговой полосой протяженностью 380 метров. "Сочи Парк Отель" — гостинично-оздоровительный комплекс в Олимпийском парке (Имеретинская низменность), построенный в 2013 году. Отель соответствует категории три звезды и имеет около трех тысяч номеров.
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туризм, новости - туризм, отели, гостиницы, сочи
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Отели, Гостиницы, Сочи
В Сочи после реновации открылся известный отель

В Сочи после реновации открылся "Сочи Парк Отель" почти на три тысячи номеров

© Фото : Пресс-служба Группы компаний "Мантера"Сочи Парк Отель
Сочи Парк Отель - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© Фото : Пресс-служба Группы компаний "Мантера"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Фирма экс-главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева ввела в эксплуатацию после реновации взятый под управление "Сочи Парк Отель", рассказали РИА Новости в пресс-службе группы компаний "Мантера".
"1 марта обновленный "Сочи Парк Отель" открывает двери для туристов. В 2023 году гостинично-оздоровительный комплекс категории "три звезды" перешел под управление группы компаний "Мантера", — сообщили в пресс-службе организации.
Гендиректор "Сочи-Парк Отеля" Владислав Смирнов отметил, что после десяти лет эксплуатации популярная гостиница требовала плановой реновации.
В компании рассказали, что основной объем работ завершили за 50 дней. "Косметический ремонт коснулся номерного фонда, гостевых лифтовых холлов и зон ресепшн. В ходе реновации состоялась полная замена постельных принадлежностей, включая матрасы, подушки и текстиль. Часть номерного фонда оборудована для проживания маломобильных категорий граждан", — добавили в пресс-службе.
Там также рассказали, что в ближайшее время на базе современного медицинского центра откроется санаторно-курортное направление. А в мае заработает оборудованный пляж с береговой полосой протяженностью 380 метров.
"Сочи Парк Отель" — гостинично-оздоровительный комплекс в Олимпийском парке (Имеретинская низменность), построенный в 2013 году. Отель соответствует категории три звезды и имеет около трех тысяч номеров.
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