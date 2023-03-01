https://ria.ru/20230301/oshibka-1855001963.html

В Чехии раскрыли самую большую ошибку Байдена в отношении России

В Чехии раскрыли самую большую ошибку Байдена в отношении России - РИА Новости, 01.03.2023

В Чехии раскрыли самую большую ошибку Байдена в отношении России

Действия нынешней американской администрации спровоцировали создание блока с участием России и Китая, и это является серьезной ошибкой Запада, заявил в интервью РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T03:23

2023-03-01T03:23

2023-03-01T03:25

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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Действия нынешней американской администрации спровоцировали создание блока с участием России и Китая, и это является серьезной ошибкой Запада, заявил в интервью Radio Universum бывший чешский дипломат и экс-замминистра обороны страны Яромир Новотны.Он отметил, что масштабные санкции против России действуют уже год, однако ее экономика так и не рухнула. "Но индусы и китайцы продолжают преспокойно себе торговать с Россией. Как говорится, только дым коромыслом", - заметил экс-дипломат.По его словам, западные санкции лишь перенаправили торговлю на восток. Запад, выразил уверенность он, совершает ошибку, когда загоняет Россию в такую ситуацию. "Он гонит ее буквально в объятия Китая, потому что (бывшему госсекретарю США Генри – ред.) Киссинджеру удалось расколоть блок Советский Союз — Китай, а (президенту США Джо – ред.) Байдену удалось создать блок Россия — Китай", - подчеркнул Новотны.Как заявил бывший дипломат, США откровенно говорят о том, что их враг номер один — это Китай, а Европа должна сама разобраться со своими отношениями с Россией, потому что у американцев на это не останется времени.Отвечая на вопрос, почему западные политики предприняли ряд шагов, которые вызвали сближение Москвы и Пекина, экс-дипломат назвал их "глупыми". "Они просто настолько ослеплены, что совершают ошибки", - сказал он.При этом Новотны добавил, что именно Запад, в свое время признав "независимость" Косово, разрушил всю систему международного права, из-за перестали действовать какие-либо правила и воцарилось "право сильнейшего".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230228/nato-1854884220.html

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в мире, россия, китай, сша, запад