https://ria.ru/20230301/odkb-1855032968.html

Минобороны Белоруссии заявило о беспрецедентном давлении Запада на ОДКБ

Минобороны Белоруссии заявило о беспрецедентном давлении Запада на ОДКБ - РИА Новости, 01.03.2023

Минобороны Белоруссии заявило о беспрецедентном давлении Запада на ОДКБ

ОДКБ в целом и большинство ее членов в частности столкнулись в последнее время с беспрецедентным давлением Запада, заявил министр обороны Белоруссии Виктор... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T10:10

2023-03-01T10:10

2023-03-01T10:10

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белоруссия

виктор хренин

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МИНСК, 1 мар – РИА Новости. ОДКБ в целом и большинство ее членов в частности столкнулись в последнее время с беспрецедентным давлением Запада, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. "Думаю, каждому из вас понятно, с каким беспрецедентным давлением в последнее время столкнулась как организация в целом, так и большинство ее членов в частности. Мы все стали очевидцами непрекращающихся со стороны западных стран во главе с США интенсивных внешнеполитических демаршей, направленных на продвижение собственных моделей мироустройства, в том числе в государствах на постсоветском пространстве", - сказал Хренин в среду в Минске во время рабочей встречи начальников подразделений международного военного сотрудничества вооруженных сил государств – членов ОДКБ. По его словам, для борьбы с этими процессами основное внимание белорусской стороны в рамках ее председательства в ОДКБ в 2023 году будет сосредоточено на повышении сплоченности членов ОДКБ и урегулировании противоречий между ними в целях укрепления самой организации, обеспечении стабильности и безопасности в зоне ее ответственности. Помимо этого, продолжил министр, целями председательства Минска являются усиление роли и значимости ОДКБ в системе международных отношений, а также комплексное соответствие деятельности ОДКБ контексту глобальной и региональной безопасности. "Республика Беларусь рассматривает ОДКБ в качестве гаранта международной и региональной безопасности, стабильности, а также защиты на коллективной основе независимости, территориальной целостности, суверенитета ее государств-членов", - заявил Хренин. Министр подчеркнул, что проходящая в среду в Минске встреча - уникальная возможность для установления более тесных контактов, которая позволит проговорить существующие проблемы как на внутреннем, так и внешнем контуре организации, обсудить пути их решения с использованием потенциала ОДКБ, выработать общие подходы, направленные на развитие и укрепление военной составляющей, создать условия, чтобы организация стала сильнее и сплоченнее. По данным пресс-службы минобороны, на встрече белорусская сторона озвучила приоритетные направления своего председательства в ОДКБ в 2023 году, направленные на урегулирование кризисных ситуаций и недопущение дальнейшей дестабилизации в зоне ответственности ОДКБ, повышение готовности компонентов войск, коллективных сил, ОДКБ к выполнению задач по предназначению, укрепление военно-технического сотрудничества, наращивание институционального потенциала организации в информационно-аналитической сфере. Особое внимание было акцентировано на том, что белорусской стороной будут предприняты все возможные усилия, направленные на деэскалацию напряженности, уменьшение конфликтного потенциала, а также на повышение уровня взаимного доверия в ОДКБ через совместные действия государств - членов.

https://ria.ru/20221013/odkb-1823726849.html

https://ria.ru/20220524/odkb-1790372703.html

https://ria.ru/20230214/odkb-1851893150.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, виктор хренин, одкб, нато