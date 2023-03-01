https://ria.ru/20230301/obstrel-1855132026.html

ВСУ обстреляли Петровский район Донецка

ВСУ обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 01.03.2023

ВСУ обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T15:13

2023-03-01T15:13

2023-03-01T15:13

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

украина

россия

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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дальнее – город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230301/mirotvorets-1855117536.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

украина

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петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, украина, россия