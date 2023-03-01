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Украинские войска обстреляли из РСЗО Кировский район Донецка - РИА Новости, 01.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:38 01.03.2023 (обновлено: 13:44 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/obstrel-1855101292.html
Украинские войска обстреляли из РСЗО Кировский район Донецка
Украинские войска обстреляли из РСЗО Кировский район Донецка - РИА Новости, 01.03.2023
Украинские войска обстреляли из РСЗО Кировский район Донецка
Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка 10 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T13:38
2023-03-01T13:44
специальная военная операция на украине
в мире
кировский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка 10 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Кировский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.Кроме того, в 13.10 украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки восемь снарядов калибром 152 миллиметра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
кировский район
донецк
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в мире, кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские войска обстреляли из РСЗО Кировский район Донецка

СЦКК ДНР: украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Кировскому району Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка 10 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Кировский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Кроме того, в 13.10 украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки восемь снарядов калибром 152 миллиметра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКировский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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