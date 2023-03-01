https://ria.ru/20230301/obstrel-1855101292.html
Украинские войска обстреляли из РСЗО Кировский район Донецка
Украинские войска обстреляли из РСЗО Кировский район Донецка - РИА Новости, 01.03.2023
Украинские войска обстреляли из РСЗО Кировский район Донецка
Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка 10 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T13:38
2023-03-01T13:38
2023-03-01T13:44
специальная военная операция на украине
в мире
кировский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_822a9579b70c69288c60efa134828faa.jpg
ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка 10 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Кировский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.Кроме того, в 13.10 украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки восемь снарядов калибром 152 миллиметра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
кировский район
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d7bfd88be8df66cb7930ede94f20cb9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские войска обстреляли из РСЗО Кировский район Донецка
СЦКК ДНР: украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Кировскому району Донецка