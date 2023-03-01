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Украинские войска обстреляли из РСЗО Кировский район Донецка

Украинские войска обстреляли из РСЗО Кировский район Донецка - РИА Новости, 01.03.2023

Украинские войска обстреляли из РСЗО Кировский район Донецка

Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка 10 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T13:38

2023-03-01T13:38

2023-03-01T13:44

специальная военная операция на украине

в мире

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донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка 10 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Кировский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.Кроме того, в 13.10 украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки восемь снарядов калибром 152 миллиметра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кировский район

донецк

донецкая народная республика

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в мире, кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк