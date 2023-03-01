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Украинские войска выпустили ночью 49 снарядов по Херсонской области - РИА Новости, 01.03.2023
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10:13 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/obstrel-1855033674.html
Украинские войска выпустили ночью 49 снарядов по Херсонской области
Украинские войска выпустили ночью 49 снарядов по Херсонской области - РИА Новости, 01.03.2023
Украинские войска выпустили ночью 49 снарядов по Херсонской области
Украинские войска на протяжении ночи обстреливали города Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Алешки и окрестные села, расположенные вдоль левого берега... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T10:13
2023-03-01T10:13
херсонская область
новая каховка
каховка
происшествия
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 1 мар – РИА Новости. Украинские войска на протяжении ночи обстреливали города Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Алешки и окрестные села, расположенные вдоль левого берега Днепра в Херсонской области, выпустив по ним в общей сложности 49 снарядов, сообщил журналистам в среду представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Горностаевка, Голая Пристань, Алешки, Геройское выпустив в общей сложности 49 снарядов из ствольной артиллерии", - сказал он. Всего за сутки, по его словам, по городам и селам левобережья Херсонщины за стуки прилетело более 100 снарядов.
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херсонская область
новая каховка
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Херсонская область , Новая Каховка, Каховка, Происшествия
Украинские войска выпустили ночью 49 снарядов по Херсонской области

Украинские войска ночью обстреляли города Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань и Алешки

© UEFA Администрация Новокаховского городского округаПоследствия обстрела Новой Каховки
Последствия обстрела Новой Каховки - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© UEFA Администрация Новокаховского городского округа
Последствия обстрела Новой Каховки. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 1 мар – РИА Новости. Украинские войска на протяжении ночи обстреливали города Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Алешки и окрестные села, расположенные вдоль левого берега Днепра в Херсонской области, выпустив по ним в общей сложности 49 снарядов, сообщил журналистам в среду представитель экстренных служб региона.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Горностаевка, Голая Пристань, Алешки, Геройское выпустив в общей сложности 49 снарядов из ствольной артиллерии", - сказал он.
Всего за сутки, по его словам, по городам и селам левобережья Херсонщины за стуки прилетело более 100 снарядов.
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Херсонская областьНовая КаховкаКаховкаПроисшествия
 
 
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