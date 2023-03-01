https://ria.ru/20230301/obstrel-1855033674.html

Украинские войска выпустили ночью 49 снарядов по Херсонской области

Украинские войска выпустили ночью 49 снарядов по Херсонской области - РИА Новости, 01.03.2023

Украинские войска выпустили ночью 49 снарядов по Херсонской области

Украинские войска на протяжении ночи обстреливали города Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Алешки и окрестные села, расположенные вдоль левого берега... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T10:13

2023-03-01T10:13

2023-03-01T10:13

херсонская область

новая каховка

каховка

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850483506_0:347:960:887_1920x0_80_0_0_d00d0c5530b4432c430b1278af792f1e.jpg

ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 1 мар – РИА Новости. Украинские войска на протяжении ночи обстреливали города Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Алешки и окрестные села, расположенные вдоль левого берега Днепра в Херсонской области, выпустив по ним в общей сложности 49 снарядов, сообщил журналистам в среду представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Горностаевка, Голая Пристань, Алешки, Геройское выпустив в общей сложности 49 снарядов из ствольной артиллерии", - сказал он. Всего за сутки, по его словам, по городам и селам левобережья Херсонщины за стуки прилетело более 100 снарядов.

https://ria.ru/20230301/donbass-1855026059.html

херсонская область

новая каховка

каховка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , новая каховка, каховка, происшествия