https://ria.ru/20230301/obstrel-1855033674.html
Украинские войска выпустили ночью 49 снарядов по Херсонской области
Украинские войска выпустили ночью 49 снарядов по Херсонской области - РИА Новости, 01.03.2023
Украинские войска выпустили ночью 49 снарядов по Херсонской области
Украинские войска на протяжении ночи обстреливали города Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Алешки и окрестные села, расположенные вдоль левого берега... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T10:13
2023-03-01T10:13
2023-03-01T10:13
херсонская область
новая каховка
каховка
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850483506_0:347:960:887_1920x0_80_0_0_d00d0c5530b4432c430b1278af792f1e.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 1 мар – РИА Новости. Украинские войска на протяжении ночи обстреливали города Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Алешки и окрестные села, расположенные вдоль левого берега Днепра в Херсонской области, выпустив по ним в общей сложности 49 снарядов, сообщил журналистам в среду представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Горностаевка, Голая Пристань, Алешки, Геройское выпустив в общей сложности 49 снарядов из ствольной артиллерии", - сказал он. Всего за сутки, по его словам, по городам и селам левобережья Херсонщины за стуки прилетело более 100 снарядов.
https://ria.ru/20230301/donbass-1855026059.html
херсонская область
новая каховка
каховка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850483506_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_cddfd57d431f7bed878241ac6ba787a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , новая каховка, каховка, происшествия
Херсонская область , Новая Каховка, Каховка, Происшествия
Украинские войска выпустили ночью 49 снарядов по Херсонской области
Украинские войска ночью обстреляли города Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань и Алешки
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 1 мар – РИА Новости. Украинские войска на протяжении ночи обстреливали города Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Алешки и окрестные села, расположенные вдоль левого берега Днепра в Херсонской области, выпустив по ним в общей сложности 49 снарядов, сообщил журналистам в среду представитель экстренных служб региона.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Горностаевка, Голая Пристань, Алешки, Геройское выпустив в общей сложности 49 снарядов из ствольной артиллерии", - сказал он.
Всего за сутки, по его словам, по городам и селам левобережья Херсонщины за стуки прилетело более 100 снарядов.
Украинские войска 22 раза за сутки обстреляли территорию ДНР