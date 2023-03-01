https://ria.ru/20230301/obstrel-1855025109.html

Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке

Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке - РИА Новости, 01.03.2023

Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке

Украинские войска в среду нанесли удар по Новой Каховке в Херсонской области, под обстрел попали центральный рынок и газопровод, есть пострадавший, сообщает... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T09:21

2023-03-01T09:21

2023-03-01T09:23

специальная военная операция на украине

происшествия

новая каховка

херсонская область

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Украинские войска в среду нанесли удар по Новой Каховке в Херсонской области, под обстрел попали центральный рынок и газопровод, есть пострадавший, сообщает администрация города."Укронацисты продолжают варварские обстрелы мирных жителей и гражданской инфраструктуры Новой Каховки", - говорится в сообщении.В частности, в результате артиллерийского обстрела поврежден магазин на территории центрального рынка. Продавец получил осколочные ранения голени и бедра."В результате прилета украинского снаряда выбиты окна в здании горгаза и поврежден газопровод", - подчеркнули в администрации и добавили, что на данный момент газоснабжение возобновлено.Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под контролем Украины.

https://ria.ru/20230228/obstrel-1854935298.html

https://ria.ru/20230301/donetsk-1855015339.html

новая каховка

херсонская область

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, новая каховка, херсонская область , россия