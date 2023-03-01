Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке
В Новой Каховке под обстрел со стороны ВСУ попали рынок и газопровод, есть пострадавший
© Фото : Администрация Новой Каховки/TelegramПоследствия обстрела со стороны Украины мирного населения и жилых домов Новой Каховки
Последствия обстрела со стороны Украины мирного населения и жилых домов Новой Каховки. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Украинские войска в среду нанесли удар по Новой Каховке в Херсонской области, под обстрел попали центральный рынок и газопровод, есть пострадавший, сообщает администрация города.
"Укронацисты продолжают варварские обстрелы мирных жителей и гражданской инфраструктуры Новой Каховки", - говорится в сообщении.
В частности, в результате артиллерийского обстрела поврежден магазин на территории центрального рынка. Продавец получил осколочные ранения голени и бедра.
"В результате прилета украинского снаряда выбиты окна в здании горгаза и поврежден газопровод", - подчеркнули в администрации и добавили, что на данный момент газоснабжение возобновлено.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под контролем Украины.