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Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке - РИА Новости, 01.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:21 01.03.2023 (обновлено: 09:23 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/obstrel-1855025109.html
Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке
Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке - РИА Новости, 01.03.2023
Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке
Украинские войска в среду нанесли удар по Новой Каховке в Херсонской области, под обстрел попали центральный рынок и газопровод, есть пострадавший, сообщает... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T09:21
2023-03-01T09:23
специальная военная операция на украине
происшествия
новая каховка
херсонская область
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Украинские войска в среду нанесли удар по Новой Каховке в Херсонской области, под обстрел попали центральный рынок и газопровод, есть пострадавший, сообщает администрация города."Укронацисты продолжают варварские обстрелы мирных жителей и гражданской инфраструктуры Новой Каховки", - говорится в сообщении.В частности, в результате артиллерийского обстрела поврежден магазин на территории центрального рынка. Продавец получил осколочные ранения голени и бедра."В результате прилета украинского снаряда выбиты окна в здании горгаза и поврежден газопровод", - подчеркнули в администрации и добавили, что на данный момент газоснабжение возобновлено.Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под контролем Украины.
https://ria.ru/20230228/obstrel-1854935298.html
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новая каховка
херсонская область
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происшествия, новая каховка, херсонская область , россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Новая Каховка, Херсонская область , Россия
Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке

В Новой Каховке под обстрел со стороны ВСУ попали рынок и газопровод, есть пострадавший

© Фото : Администрация Новой Каховки/TelegramПоследствия обстрела со стороны Украины мирного населения и жилых домов Новой Каховки
Последствия обстрела со стороны Украины мирного населения и жилых домов Новой Каховки - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© Фото : Администрация Новой Каховки/Telegram
Последствия обстрела со стороны Украины мирного населения и жилых домов Новой Каховки. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Украинские войска в среду нанесли удар по Новой Каховке в Херсонской области, под обстрел попали центральный рынок и газопровод, есть пострадавший, сообщает администрация города.
"Укронацисты продолжают варварские обстрелы мирных жителей и гражданской инфраструктуры Новой Каховки", - говорится в сообщении.
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В частности, в результате артиллерийского обстрела поврежден магазин на территории центрального рынка. Продавец получил осколочные ранения голени и бедра.
"В результате прилета украинского снаряда выбиты окна в здании горгаза и поврежден газопровод", - подчеркнули в администрации и добавили, что на данный момент газоснабжение возобновлено.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под контролем Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияНовая КаховкаХерсонская областьРоссия
 
 
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