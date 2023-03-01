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В США предупредили Зеленского о потере Украиной новых областей - РИА Новости, 01.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:26 01.03.2023 (обновлено: 22:44 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/oblasti-1855229573.html
В США предупредили Зеленского о потере Украиной новых областей
В США предупредили Зеленского о потере Украиной новых областей - РИА Новости, 01.03.2023
В США предупредили Зеленского о потере Украиной новых областей
Киев утратит контроль над новыми территориями, если продолжит военный конфликт с Москвой, заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T21:26
2023-03-01T22:44
политика
украина
россия
владимир зеленский
скотт риттер
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
москва
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Киев утратит контроль над новыми территориями, если продолжит военный конфликт с Москвой, заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTubе-каналу Rebirth of Communism.По его словам, страна уже лишилась от 200 до 300 тысяч солдат, а миллионы ее жителей стали беженцами. Украина также утратила инфраструктуру на триллионы долларов. Из всего этого можно сделать только один вывод: Киев не должен быть заинтересован в продолжении боевых действий, резюмировал Риттер.Россия неоднократно указывала на готовность к переговорам для урегулирования конфликта, но Украина на законодательном уровне ввела на них запрет. Президент Владимир Зеленский еще на саммите G20 в ноябре прошлого года сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что эти слова подтверждают позицию Киева о нежелании начать диалог.
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политика, украина, россия, владимир зеленский, скотт риттер, дмитрий песков, москва, большая двадцатка, в мире, киев
Политика, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Москва, Большая двадцатка, В мире, Киев
В США предупредили Зеленского о потере Украиной новых областей

Экс-разведчик США Риттер допустил потери новых регионов Украины при продолжении конфликта

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Киев утратит контроль над новыми территориями, если продолжит военный конфликт с Москвой, заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTubе-каналу Rebirth of Communism.
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"(Произошла. — Прим. ред.) необратимая потеря Украиной двадцати процентов территории, эта цифра может возрасти, если конфликт продолжится", — отметил военный.

По его словам, страна уже лишилась от 200 до 300 тысяч солдат, а миллионы ее жителей стали беженцами. Украина также утратила инфраструктуру на триллионы долларов. Из всего этого можно сделать только один вывод: Киев не должен быть заинтересован в продолжении боевых действий, резюмировал Риттер.
Россия неоднократно указывала на готовность к переговорам для урегулирования конфликта, но Украина на законодательном уровне ввела на них запрет. Президент Владимир Зеленский еще на саммите G20 в ноябре прошлого года сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что эти слова подтверждают позицию Киева о нежелании начать диалог.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
Express: Зеленский в ужасе от неминуемой стратегической победы Путина
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийСкотт РиттерДмитрий ПесковМоскваБольшая двадцаткаВ миреКиев
 
 
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