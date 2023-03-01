https://ria.ru/20230301/oblasti-1855229573.html

В США предупредили Зеленского о потере Украиной новых областей

В США предупредили Зеленского о потере Украиной новых областей - РИА Новости, 01.03.2023

В США предупредили Зеленского о потере Украиной новых областей

Киев утратит контроль над новыми территориями, если продолжит военный конфликт с Москвой, заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T21:26

2023-03-01T21:26

2023-03-01T22:44

политика

украина

россия

владимир зеленский

скотт риттер

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

москва

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Киев утратит контроль над новыми территориями, если продолжит военный конфликт с Москвой, заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTubе-каналу Rebirth of Communism.По его словам, страна уже лишилась от 200 до 300 тысяч солдат, а миллионы ее жителей стали беженцами. Украина также утратила инфраструктуру на триллионы долларов. Из всего этого можно сделать только один вывод: Киев не должен быть заинтересован в продолжении боевых действий, резюмировал Риттер.Россия неоднократно указывала на готовность к переговорам для урегулирования конфликта, но Украина на законодательном уровне ввела на них запрет. Президент Владимир Зеленский еще на саммите G20 в ноябре прошлого года сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что эти слова подтверждают позицию Киева о нежелании начать диалог.

https://ria.ru/20230301/zelenskiy-1855184129.html

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