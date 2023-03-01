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Мишустин призвал продолжить работу по обеспечению воинских подразделений - РИА Новости, 01.03.2023
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15:04 01.03.2023 (обновлено: 15:10 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/obespechenie-1855129604.html
Мишустин призвал продолжить работу по обеспечению воинских подразделений
Мишустин призвал продолжить работу по обеспечению воинских подразделений - РИА Новости, 01.03.2023
Мишустин призвал продолжить работу по обеспечению воинских подразделений
Правительству России нужно продолжить работу по материально-техническому и медицинскому обеспечению воинских подразделений, кроме того, меры социальной... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T15:04
2023-03-01T15:10
михаил мишустин
украина
россия
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Правительству России нужно продолжить работу по материально-техническому и медицинскому обеспечению воинских подразделений, кроме того, меры социальной поддержки участников военной спецоперации на Украине должны обеспечиваться без лишней бюрократии, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил."Необходимо продолжить эффективную работу по материально-техническому и медицинскому обеспечению воинских подразделений. Пристальное внимание надо уделить доведению до всех участников специальной военной операции и их семей принятых мер социальной поддержки и денежного довольствия. Важно, чтобы они предоставлялись без лишней бюрократии и административных проволочек", - сказал Мишустин.
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михаил мишустин, украина, россия
Михаил Мишустин, Украина, Россия
Мишустин призвал продолжить работу по обеспечению воинских подразделений

Мишустин призвал продолжить работу по материально-техническому обеспечению воинских частей

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Правительству России нужно продолжить работу по материально-техническому и медицинскому обеспечению воинских подразделений, кроме того, меры социальной поддержки участников военной спецоперации на Украине должны обеспечиваться без лишней бюрократии, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил.
"Необходимо продолжить эффективную работу по материально-техническому и медицинскому обеспечению воинских подразделений. Пристальное внимание надо уделить доведению до всех участников специальной военной операции и их семей принятых мер социальной поддержки и денежного довольствия. Важно, чтобы они предоставлялись без лишней бюрократии и административных проволочек", - сказал Мишустин.
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