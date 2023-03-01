https://ria.ru/20230301/obespechenie-1855129604.html
Мишустин призвал продолжить работу по обеспечению воинских подразделений
Мишустин призвал продолжить работу по обеспечению воинских подразделений - РИА Новости, 01.03.2023
Мишустин призвал продолжить работу по обеспечению воинских подразделений
Правительству России нужно продолжить работу по материально-техническому и медицинскому обеспечению воинских подразделений, кроме того, меры социальной... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T15:04
2023-03-01T15:04
2023-03-01T15:10
михаил мишустин
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россия
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Правительству России нужно продолжить работу по материально-техническому и медицинскому обеспечению воинских подразделений, кроме того, меры социальной поддержки участников военной спецоперации на Украине должны обеспечиваться без лишней бюрократии, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил."Необходимо продолжить эффективную работу по материально-техническому и медицинскому обеспечению воинских подразделений. Пристальное внимание надо уделить доведению до всех участников специальной военной операции и их семей принятых мер социальной поддержки и денежного довольствия. Важно, чтобы они предоставлялись без лишней бюрократии и административных проволочек", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20230301/proverka-1855094844.html
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михаил мишустин, украина, россия
Михаил Мишустин, Украина, Россия
Мишустин призвал продолжить работу по обеспечению воинских подразделений
Мишустин призвал продолжить работу по материально-техническому обеспечению воинских частей
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Правительству России нужно продолжить работу по материально-техническому и медицинскому обеспечению воинских подразделений, кроме того, меры социальной поддержки участников военной спецоперации на Украине должны обеспечиваться без лишней бюрократии, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил.
"Необходимо продолжить эффективную работу по материально-техническому и медицинскому обеспечению воинских подразделений. Пристальное внимание надо уделить доведению до всех участников специальной военной операции и их семей принятых мер социальной поддержки и денежного довольствия. Важно, чтобы они предоставлялись без лишней бюрократии и административных проволочек", - сказал Мишустин.
Мишустин попросил проконтролировать использование средств для нужд армии