https://ria.ru/20230301/novye_lyudi-1855038057.html
Лидер "Новых людей" пообещал представить сторонников из новых регионов
Лидер "Новых людей" пообещал представить сторонников из новых регионов - РИА Новости, 01.03.2023
Лидер "Новых людей" пообещал представить сторонников из новых регионов
"Новые люди" на конференции в среду представят сторонников из новых регионов, где партия занимается открытием своих отделений, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T10:31
2023-03-01T10:31
2023-03-01T10:35
политика
алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
запорожская область
партия "новые люди"
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. "Новые люди" на конференции в среду представят сторонников из новых регионов, где партия занимается открытием своих отделений, заявил в интервью РИА Новости лидер партии Алексей Нечаев. Предвыборная конференция пройдет в Москве в среду в день трехлетия с момента создания партии. "Мы представим новых сторонников из Запорожья, Луганска, Донецка. Там мы открываем сейчас новые отделения", - отметил Нечаев. По словам политика, сейчас партия регистрирует отделение в ДНР в Минюсте, которые было открыто еще в прошлом году. Весной будет открыто отделение в ЛНР и Запорожской области, идет работа по открытию отделения в Херсонской области, рассказал политик. "Там достаточно людей, которым близка наша повестка и с которыми мы уже работаем", - добавил он. Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20220923/donbass-1819041079.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Лидер "Новых людей" пообещал представить сторонников из новых регионов
Лидер "Новых людей" Нечаев пообещал представить сторонников партии из новых регионов