https://ria.ru/20230301/novye_lyudi-1855038057.html

Лидер "Новых людей" пообещал представить сторонников из новых регионов

Лидер "Новых людей" пообещал представить сторонников из новых регионов - РИА Новости, 01.03.2023

Лидер "Новых людей" пообещал представить сторонников из новых регионов

"Новые люди" на конференции в среду представят сторонников из новых регионов, где партия занимается открытием своих отделений, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T10:31

2023-03-01T10:31

2023-03-01T10:35

политика

алексей нечаев (лидер партии "новые люди")

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

запорожская область

партия "новые люди"

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. "Новые люди" на конференции в среду представят сторонников из новых регионов, где партия занимается открытием своих отделений, заявил в интервью РИА Новости лидер партии Алексей Нечаев. Предвыборная конференция пройдет в Москве в среду в день трехлетия с момента создания партии. "Мы представим новых сторонников из Запорожья, Луганска, Донецка. Там мы открываем сейчас новые отделения", - отметил Нечаев. По словам политика, сейчас партия регистрирует отделение в ДНР в Минюсте, которые было открыто еще в прошлом году. Весной будет открыто отделение в ЛНР и Запорожской области, идет работа по открытию отделения в Херсонской области, рассказал политик. "Там достаточно людей, которым близка наша повестка и с которыми мы уже работаем", - добавил он. Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20220923/donbass-1819041079.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

запорожская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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