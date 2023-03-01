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Лидер "Новых людей" пообещал представить сторонников из новых регионов - РИА Новости, 01.03.2023
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10:31 01.03.2023 (обновлено: 10:35 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/novye_lyudi-1855038057.html
Лидер "Новых людей" пообещал представить сторонников из новых регионов
Лидер "Новых людей" пообещал представить сторонников из новых регионов - РИА Новости, 01.03.2023
Лидер "Новых людей" пообещал представить сторонников из новых регионов
"Новые люди" на конференции в среду представят сторонников из новых регионов, где партия занимается открытием своих отделений, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T10:31
2023-03-01T10:35
политика
алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
запорожская область
партия "новые люди"
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. "Новые люди" на конференции в среду представят сторонников из новых регионов, где партия занимается открытием своих отделений, заявил в интервью РИА Новости лидер партии Алексей Нечаев. Предвыборная конференция пройдет в Москве в среду в день трехлетия с момента создания партии. "Мы представим новых сторонников из Запорожья, Луганска, Донецка. Там мы открываем сейчас новые отделения", - отметил Нечаев. По словам политика, сейчас партия регистрирует отделение в ДНР в Минюсте, которые было открыто еще в прошлом году. Весной будет открыто отделение в ЛНР и Запорожской области, идет работа по открытию отделения в Херсонской области, рассказал политик. "Там достаточно людей, которым близка наша повестка и с которыми мы уже работаем", - добавил он. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
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политика, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область, партия "новые люди"
Политика, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди"), Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область, Партия "Новые люди"
Лидер "Новых людей" пообещал представить сторонников из новых регионов

Лидер "Новых людей" Нечаев пообещал представить сторонников партии из новых регионов

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Новые люди" в Государственной думе РФ Алексей Нечаев
Руководитель фракции Новые люди в Государственной думе РФ Алексей Нечаев - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Руководитель фракции "Новые люди" в Государственной думе РФ Алексей Нечаев. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. "Новые люди" на конференции в среду представят сторонников из новых регионов, где партия занимается открытием своих отделений, заявил в интервью РИА Новости лидер партии Алексей Нечаев.
Предвыборная конференция пройдет в Москве в среду в день трехлетия с момента создания партии.
"Мы представим новых сторонников из Запорожья, Луганска, Донецка. Там мы открываем сейчас новые отделения", - отметил Нечаев.
По словам политика, сейчас партия регистрирует отделение в ДНР в Минюсте, которые было открыто еще в прошлом году. Весной будет открыто отделение в ЛНР и Запорожской области, идет работа по открытию отделения в Херсонской области, рассказал политик. "Там достаточно людей, которым близка наша повестка и с которыми мы уже работаем", - добавил он.
Читайте полный текст интервью >>
Лидер партии Новые люди Алексей Нечаев - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
Референдумы и спецоперация защитят русских в Донбассе, заявил Нечаев
23 сентября 2022, 18:41
 
ПолитикаАлексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди")РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьЗапорожская областьПартия "Новые люди"
 
 
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